專訪／韓星振永談理想型「以短髮的她為榜樣」 力讚李沐與宋柏緯反差感十足

《那張照片裡的我們》於聖誕夜正式上映，也是韓星振永第一次在台灣主演的電影。近日振永、李沐、宋柏緯接受《LIFE 生活網》專訪時除了分享拍攝秘辛。由於電影的背景為發生在1977年的中壢事件真實事件，劇組與演員們也做了不少功課與田調。其中，提到如同主角的正義行為時，振永意外分享自己的理想型，且根深蒂固在腦海中，更分享與台灣演員李沐、宋柏緯的第一印象，相處過後發現有反差萌。

▲ 韓星振永接受專訪。（圖／記者郭懿慧 攝）

《那張照片裡的我們》電影中的背景是1977年的中壢事件，身為韓國人的振永透露，因為必須要準確知道事件內容，開拍前透過網路，或者身邊的長輩們，了解那個時代發生的事，且劇組人員也給予很多背景知識。特別的是，從長輩們口中聽了許多時代造型、流行事物，這次也呈現在片中，包括梳了28分的髮型(分油頭)，且因為當時沒有防曬乳，故在上妝前刻意壓黑膚色，還原當時樣貌。

▲ 振永為了呈現1977年代的流行事物，有刻意去改變造型。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）

振永身為韓國人，去詮釋台灣真實發生的事件是否有壓力或責任感？他表示，這的確是一件很難的部分，覺得有一定的責任感，要把角色詮釋好。然而與其說是壓力，反倒是用非常堅定的意志，演出屬於自己的角色。

問到是否如片中主角們，曾做出正義的奮戰？振永則說自己想到的是理想型。他透露，曾在當練習生的期間，在地鐵看到有一位奶奶需要幫忙，這時候有突然有一位短髮的女孩子前去幫助奶奶，而後遇到有人問理想型時，就會想起那一位短髮的女孩子，「能夠敬老尊賢，且很有禮貌，是很棒的人。」自己也希望能幫助這些有需要協助的長者。他坦言，那段期間真的很努力想成為像女孩那樣的人。

▲ 振永分享自己的理想型，認為能夠敬老尊賢，且很有禮貌，真的很棒。（圖／記者郭懿慧 攝）

提到當地主，宋柏緯說振永很好相處，一開始擔心他會不會很高冷，或者一收工要回飯店？沒想到振永會主動約大家：「今天要不要吃個飯，十分可愛！」剛來的那一天一起吃了客家菜，氣氛很好，故開始讀本時立刻進入狀況。李沐笑著說，與振永破冰的方法，是一支「噶瑪蘭」，宋柏緯甚至很扎實地去了幾間酒館喝威士忌。振永笑著說：「我們是透過噶瑪蘭，讓關係變得親切。」

至於宋柏緯，第一印象以為很高冷，以為李沐很安靜，沒想到的確是明亮爽朗正面，宋柏緯則是開朗幽默，且游刃有餘，很有反差感。

▲ 振永分享見到宋柏緯、李沐的第一印象，笑稱大家是靠「噶瑪蘭」破冰。（圖／記者郭懿慧 攝）

也因為宋柏緯會介紹一些好東西給自己，像是燈光美氣氛佳的所在，讓他覺得台灣整個氛圍非常棒，想要更了解台灣，自己十分重視氛圍。至於對於台灣的印象？振永覺得非常棒，希望有機會的話可以常來台灣玩。

此外，振永片中飾演跆拳道教練金浩熙，曾在韓劇《警察課程》學習過柔道的他坦言，本身很喜歡拍動作戲、武打的場面，這次在詮釋角色部分，更花了蠻多時間在鍛鍊動作套招。特別的是，跆拳道有固定的套組，每個動作都很重要，雕單一動作套組做了許多努力。至於與柔道的差異性，他表示自己並非專家，但是兩個運動是不同的專業，跆拳道重視的是踢技，以及正確出正拳的動作，柔道則注重以柔克剛去做一個卸力轉化力量的動作，體育知識也滿分！

▲ 振永分享跆拳道與柔道不同之處。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）

《那張照片裡的我們》12月24日聖誕跨年檔全台上映，由華納兄弟影業負責台灣發行。

