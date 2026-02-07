（專訪）香港影后「嫁」來台灣！余香凝《雙囍》配對劉冠廷 喜事背後藏家庭真心話

〔記者許世穎／專訪〕賀歲片《雙囍》表面談的是喜事，實則描繪的是一段必須被好好安放的家庭關係。參與演出的香港影后余香凝透露，當初接到邀請時其實非常開心，但也忍不住笑說，自己飾演的角色「好得有點太完美了！」電影中的設定，也讓她格外有共鳴，尤其觸及婚姻、家庭，以及人與人之間那條若即若離、卻始終存在的情感距離。

余香凝在《雙囍》中飾演新娘。(記者陳奕全攝)

電影描述由劉冠廷與余香凝飾演的準新人，在人生最重要的一天，必須面對新郎多年來打死不相往來的父母，各自堅持主持婚禮的難題。為了不得罪任何一方，兩人只好聯合周星馳班底「田雞」田啟文飾演的岳父、9m88飾演的婚顧，以及蔡凡熙飾演的伴郎，試圖在一天之內瞞天過海，完成兩場婚禮。

廣告 廣告

片中劉冠廷承載著來自家庭與婚姻的雙重壓力，余香凝坦言，這樣的狀態與她現實生活中的另一半有不少相似之處。「我老公也不太講自己心裡話，是一個比較緊張的人。」她形容，那是一種習慣把責任往自己身上攬、想給家人最好一切的性格，「很多事情都會自己扛。」

余香凝在《雙囍》中飾演新娘。(記者陳奕全攝)

也因此，在詮釋角色時，余香凝並沒有刻意設計情緒，而是把這幾年的生活體會自然放進演出裡，「所有關係的基礎，其實都源自於愛。」她說，這也是她理解角色時，最重要的出發點。

電影中，新郎必須在一天之內完成兩場婚禮，只為讓分開多年的父母各自滿意，這樣的情節，也讓余香凝回想起自己的人生經驗。她透露，父母同樣是分開的狀態，但也笑說，如果現實中真的是老公要辦兩場婚禮，「應該不會陪對方瘋！」不過她也分享，老公有時候會貼心提醒她：「你好像很久沒約你爸爸吃飯了。」這些看似微小的提醒，其實都是維繫關係的重要細節。

戲外，余香凝的婚禮碰上疫情，沒有鋪張、沒有試菜，甚至與角色一樣，當時正懷著身孕。婚禮當天，她第一次看到老公喝得那麼醉、那麼熱情、那麼放開，「那天真的很不一樣。」被問到未來是否會想補辦婚禮，她淡然表示：「我們沒有特別去討論十年、二十年之後會怎樣。」比起遙遠的藍圖，她更在意當下的相處與陪伴。

余香凝在《雙囍》中飾演新娘。(記者陳奕全攝)

片中她與田啟文飾演父女，對手戲也讓她聯想到現實中的父女關係，「會想要擁抱爸爸，但總是有一種距離感。」一場「拜別父母」的戲，田啟文說了許多感人心裡話，讓她當場淚崩，「因為那些話是我現實中一直渴望聽到爸爸對我說的話。」她坦言，生小孩後，父母要來看孩子時，甚至會刻意錯開時間。「上一代的關係，真的會影響下一代。」也因此，她提醒自己，盡量不要重複那些早已存在的問題，把重心放回自己能調整與改變的部分。

對余香凝而言，《雙囍》的拍攝現場是溫暖的，她不僅見到了許多資深前輩，像是楊貴媚就讓她感覺宛如真的婆媳般相處，還推薦她到烏來泡湯放鬆。她也回憶，自己在東京影展第一次完整看完電影時，緊張到不行。

最讓余香凝動容的，是片中劉冠廷小時候的戲。她透露，先前首映時看到劉冠廷落淚，自己也忍不住跟著一起哭。即使情感層層堆疊，《雙囍》最終仍走向一個溫柔而不流於虛假的結局，也讓她相信，這是一部非常適合在賀歲檔與觀眾見面的作品。

《雙囍》集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、田啟文、9m88、蔡凡熙、陳淑芳等台港金獎卡司，還有日本人氣女神吉岡里帆跨海客串，將於2月17日大年初一在台上映。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳文茜4期癌現況急轉！裝導管染菌血「手術失敗」 醫崩潰連嘆：太難了…

《世紀血案》未映先翻車？李千娜一句話掀全網怒火

林義雄案翻拍遭炎上！《世紀血案》今親上火線說明

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

