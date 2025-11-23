專訪》驚訝台灣「人均N1」！IRIS MONDO談台灣情感連結 盼以語言、音樂串起世界
日本另類搖滾雙人組合「IRIS MONDO」由主唱KSW（くるみスカイウォーカー）與吉他手スーパーさったん（Super Sattan）組成，兩人在亞洲巡演與台灣公演後，以「透過音樂串起不同文化」的特色逐漸受到關注。近期她們也接受《風傳媒》的專訪，兩人從組團背景、新作理念、SNS策略，到與台灣建立深厚連結的過程，皆以自身言語分享。
談到組團契機，KSW表示「原本在其他樂團活動，在LIVE HOUSE遇到Super Sattan後一拍即合。剛好那時IRIS MONDO前任主唱退團，我便加入」。隨著KSW加入由Super Sattan主導的樂團，目前雙人編制正式確立。她也回憶「疫情期間活動一度停下來，但我們決定由剩下的兩人重新開始」。在被問到感受到成長的瞬間時，KSW透露「去年10月第一次登上海外音樂祭舞台，是日本無法想像的規模。即使語言不通，也能透過音樂傳達情感」。Super Sattan也說「在沖繩與台灣、韓國樂團同台的經驗讓我開始強烈意識到海外的重要性，深刻感受到音樂真的能超越語言」。
KSW提到日本與海外粉絲的不同「日本粉絲會非常細膩地接收歌詞與情感細節；海外粉絲則是用身體去感受整個演出的能量」。Super Sattan補充「我負責SNS，海外粉絲情感很直接，會寫長文留言、表達熱情，看了真的很開心」。談到音樂風格時，Super Sattan表示「IRIS MONDO的電子元素延續自過往時期，現在則是融合搖滾與口語詩朗誦，這是我們的特色」。KSW則說「我們喜歡的音樂方向完全不同，反而能激起化學反應。如果喜好相同，可能會變成相似的曲風，但我們珍惜彼此的『差異』並融合」。
最新專輯《I'm》名稱代表「I am」。KSW表示「包含『我這樣想』『我要這樣活』的意志，希望大家都能以自己的方式生活」。她進一步說「以前作品多寫自己的心情，這次想呈現『每個人的I'm』。」Super Sattan則強調：「這是雙人編制後第一張全長專輯，包含了我們現在的全部」。作詞由KSW負責，她表示「歌詞多從負面情緒而生，例如懊悔、焦慮、得不到回應的心情，再思考如何轉化成正向」。她也會在看電影或動畫時記錄心動瞬間，再整理成歌詞。分工方面，Super Sattan負責SNS與影片剪輯，KSW則負責商品設計、DM、舞台演出與LIVE構成。KSW笑說「只有兩個人時會覺得人手不足，但因為全部親自做才能保持自由」。
談到台灣公演時，KSW說「台灣朋友的日語非常好，連語調都很完美，讓我很驚訝」。Super Sattan表示「台灣公演是我們首次海外完售，粉絲主動在SNS宣傳，行動力讓人感動」。她也提到與台灣粉絲的互動「台灣粉絲留言非常熱情。『Park Park Carnival（叭叭嘉年華）』演出的投票時，我們原本接近最後一名，但粉絲全力轉傳，最後成功入選」。KSW也說「台灣粉絲留言很長、充滿愛，行動力與溫暖令人感動」。
Super Sattan表示「發現各地SNS使用習慣不同，因此開設台灣向的Threads。第一篇用台語講話時獲得大量回應，很多人留言說『謝謝你們使用我們的語言』」。KSW表示「這讓我非常開心，現在也在努力學習中文與台語，希望在MC中運用」。兩人使用「DuoLingo（多鄰國）」一起學中文。KSW笑著說「台灣是我們首次海外完售的地方，未來還想更常造訪台灣」。訪談最後，Super Sattan表示「無論是SNS發信或音樂，根本都是『連結人與人』，希望以IRIS MONDO的形式呈現」。KSW則說「即使語言不同，只要能透過音樂互相理解，我們就會一直唱下去」。
IRIS MONDO為KSW與Super Sattan組成的雙人組合，以融合另類搖滾與口語詩朗誦的曲風為特色，並透過街頭表演與社群與線上平台發佈將活動拓展至海外市場。
