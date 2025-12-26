專訪／高齡產婦想逆齡求子？華育徐明義教授揭AMH的「年齡盲區」，凍卵警戒線絕非40歲

現代女性追求事業與人生進度，常讓生育規劃往後延，直到準備求子時才赫然發現「生育時鐘」早已滴答作響。許多人將希望寄託在醫學檢測數據 AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）上，誤以為數值高就代表卵巢年輕。

對此，師承美國試管嬰兒之父Howard W. Jones的AMH之父，華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義教授指出，AMH 僅代表「卵子數量」，「身份證上的年齡」是決定卵子「品質」的指標。徐明義教授強調，女性必須建立「生理自覺」，凍卵警戒線絕非40歲，而是應在35歲前完成，將其視為不可或缺的「生育保險」。

AMH的「年齡盲區」，月經規律不代表生育力正常

徐明義教授指出，臨床上最常見的迷思是「月經規律，AMH 數值看起來不錯，是不是就沒事？」然而，AMH 只能反映卵巢內卵子的儲備量，卻無法判斷卵子的品質。徐明義教授沉重地說：「醫學上無法逆轉卵子老化，一旦品質下降，需要更多卵子才能成功懷孕。」

徐明義教授直言，女性的卵子品質在 35 歲之後會出現斷崖式下滑。對於 25-40 歲猶豫是否要凍卵的女性來說，最關鍵的認知是，凍卵是科學上唯一能在生育能力最佳期，有效保存「青春卵子」的方法。將凍卵視為一份「生育保險」，確保未來在高齡求子時，能有品質良好的卵子可用，避免時間上的浪費。

高齡產婦的「科學自救術」，華育數據策略降低風險

面對35歲以上高齡產婦的求子挑戰，徐明義教授強調，不能再靠運氣。華育生殖醫學婦產科診所的核心策略是「數據科學」導向的精準治療，並採用「分段治療」策略，在療程安排上，會先將「取卵」與「植入」兩個階段分開進行，先取出卵子完成受精，培養成胚胎後暫時保存。

接著透過 PGT-A 胚胎著床前染色體篩檢，運用最新技術精準篩選出染色體正常、發育潛力最佳的胚胎，待母體的身體狀況與子宮環境調整至最理想的狀態後，再將篩選過的優質胚胎植入，以提高著床率與懷孕成功率。

徐明義教授表示：「這種策略能夠大幅提高高齡懷孕的成功率，並有效降低流產、胎兒畸形及早產的風險，為高齡媽媽省下數個月至半年的時間與情感成本。」

實驗室才是「決勝點」，華育打造「台積電等級」環境

徐明義教授同時呼籲，選擇生殖中心時，實驗室的品質是影響卵子與胚胎存活的「決勝點」。華育生殖醫學婦產科診所硬體以「台積電等級」為標準。在實驗室設備上，華育特別打造精準恆溫的培育環境，確保卵子與胚胎在體外培養過程中能維持最穩定的狀態。

同時，全程導入 RI Witness 生殖監測系統，從取卵、受精到培養與植入，每一個步驟皆由系統進行層層確認，最大程度杜絕人工疏失。為了減少溫度與環境變化對卵子造成的衝擊，更將手術室與實驗室的距離規劃到最短，讓卵子在取出後能迅速進入最佳的培養環境。

徐明義教授堅定表示：「我們希望透過科學數據，幫助所有女性擺脫生育焦慮。對年輕女性來說，凍卵是給予人生最大的彈性與選擇權；但對高齡產婦而言，精準的科學策略才是確保成功與安全的唯一途徑。」

華育精準客製化療程，助您早日圓夢生子

徐明義教授提醒，無論您是25-40歲正在猶豫的職場女性，或是已邁入高齡的求子媽媽，時間都是生育路上最大的敵人。華育生殖醫學婦產科診所鼓勵所有女性採取行動，進行生育能力評估。

華育生殖醫學婦產科診所現正提供「AMH 抗穆勒氏管荷爾蒙」精準檢測及 AMHer APP，協助您正確判讀卵子儲備量，並結合您的年齡與生活狀態，由專業團隊建立專屬的「生育方程式」，為您的未來人生規劃一份最可靠的「生育保單」。

