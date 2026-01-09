專訪》黃河有陰陽眼曝「租房3大條件」！一回家坐沙發就碰上超煩

黃河（左）演出喜劇題材《人生只租不賣》，笑說當正常人了。右為陳姸霏。（范揚光攝）

黃河在公視台語台《人生只租不賣》詮釋房屋包租代管公司主管，之前大多演殺人犯或慘死角色等，考驗演技但心情抑鬱，這次是喜劇題材和小11歲陳姸霏鬥嘴，打趣終於演正常人。劇名是「人生只租不賣」，他覺得像是一個觀點，在生活、工作與感情中，是否不知不覺為了妥協把靈魂出賣，「我比較在意的是，犧牲到什麼程度。」

黃河對於「買房」這一塊也是同樣想法，不會勉強自己進場，想住在喜歡的地方，「如果能買房當然最好，但如果要將就的話，我寧願租。」他看房子最在意通風、格局、採光，笑說這3個要素符合，基本上氣場就不會太差，現在跟朋友合租60坪、大4房的公寓，有陽台、客廳以及木頭地板十分舒適。

黃河有靈異體質，入住房子都會先跟好兄弟打招呼。（范揚光攝）

他有陰陽眼體質，也可以跟靈界的朋友溝通，坦言幾乎每一間房子都有「好兄弟」，只是程度不同，因此他每次入住前，都會禮貌溝通告知，真正讓他感到困擾的事，並不是「看得到」，而是「被打擾」，他舉例拍戲了一整天，身心俱疲回到家，一打開門卻發現沙發上坐著「3位靈界兄弟」，讓他不能好好休息，這時就會心情煩躁。

劇組主場景「星河房管事務所」在老舊眷村搭建，黃河透露，那邊廁所有一位固定存在的好兄弟，他說：「拍戲的時候會看到，有一天我被嚇到，因為一直蹲著的好兄弟突然站起來。」一旁陳姸霏瞪大眼，戲拍完才聽他提起有這件事。

黃河（後）在劇中和陳姸霏互相打鬧，十足逗趣。（范揚光攝）

黃河身兼演員、表演指導等多重身分，這次以全台語演出，事先找老師上課、努力理解練習，解鎖全新領域。農曆年前他工作滿檔，4個案子同時進行，並且擔任某影集監製，過完年即將開拍，去年才剛結束一段感情的他，沒時間情傷全心投入到工作，「所有事情都軋在一起。」

