專訪／黃河隱藏技能曝！親揭找房撇步 陳妍霏學慘痛教訓

黃河與陳妍霏在《人生只租不賣》中飾演租賃管理師。（圖／東森娛樂）





職人輕喜劇《人生只租不賣》以「租賃管理」為題材的台語劇集，黃河與陳妍霏在劇中飾演租賃管理師，為房客處理各種大大小小的疑難雜症，兩人接受《EBC東森娛樂》專訪，除了分享拍戲點滴外，也揭露自己的找房撇步。

黃河表示，在拍戲前劇組有請租賃管理師分享案例，令他印象深刻的是在談到房客往生時，租賃管理師是用微笑且平淡的語氣描述，「對他們來說這並不是一個罕見的情況，但我們聽到會覺得驚訝或是可怕，但他們就是要去處理這些事情。」

至於現實生活中的租房經驗，陳妍霏18歲開始在外租房，一開始小看採光跟通風的重要性，加上因為時間有點趕，她選到了一間沒有窗戶的房間，沒想到潮濕到所有東西都發霉，即使每天開除濕機也沒用，連帶精神也受到影響，因此「有窗戶」成為她找房的必要因素。

黃河則是隱藏的「找房高手」，他透露自己對於房子要求高，除了通風、採光外，格局方正舒適也很重要，甚至還會看一點簡單的風水，因此幾乎沒有碰過踩雷的經驗，甚至連家人租的房子也都是他挑的，眼光相當準確。

談到在家中的禁忌，陳妍霏透露自己是一個有嚴重潔癖和強迫症的人，只要沒有洗澡就不能上床，就連室友到她的房間，只要靠近床一點點就不行，會立刻要求對方離遠一點，「我真的不行，我沒有辦法接受，連我自己一天沒洗頭，我都睡不著。」

黃河認爲自己在這一塊算是百無禁忌，不過因為個性的關係，「我其實東西都是亂丟一通，我的房間就是亂、被炸過的樣子。」他坦言即使房間再亂，都知道東西放在哪裡，「所以我唯一的禁忌就是不可以碰我的東西，只要一整理，我就找不到東西了。」

黃河進一步解釋，過去家人會好心幫忙整理，「但我就會覺得NO，我就是要這樣子，這是我的習慣。」只要一發現東西被碰過，「我會把我所有的東西全部翻出來，我要確定都在，我才有辦法繼續。」他認為雖然是出於好意，「但對我來說是一個互相尊重，因為這是我的空間。」



