專訪／黃河靈異體質「家人都不信」 租到超怪格局屋「不舒服」痛苦硬撐6年

黃河透露家人都不相信他有靈異體質。劉耀勻攝

36歲金鐘視帝黃河在公視台語台《人生只租不賣》中飾演「租賃管理師」，接受《鏡報》專訪時分享租屋經驗，坦言也受「帶天命」的靈異體質影響，住到「不舒服」的房子，但因為都是跟家人同住，「我家人都不相信。」因此不舒服的房子還是硬住了5、6年。

黃河提到，自己有段時間在國外求學，回台後爸爸找到新房子，格局一看就很怪，還有的窗戶一打開就是隔壁棟牆壁，無景也無風，直呼：「住得很不舒服。」也透露，格局怪就等於有些照不到陽光的陰暗角落容易「藏東西」，不過家人都不相信。

現在家人挑選租屋處，都由黃河一手包辦。劉耀勻攝

大約4、5歲，黃河就會告訴大人自己看到一些難以解釋的現象，但大人都不相信，或只是覺得他比較膽小。直到長大後，他遇到一些老師，才找到方法與特殊空間和平共存。而家人對他的體質抱持「不理解但尊重」的態度。

歷經住過不舒服的房子後，後來家中找房子都由黃河負責，他也因此會有很多要求，包括透光、木地板、格局方正等要求。不過至今覺得比較遺憾的，是在台北很難找到有浴缸的租屋處。

笑認生活圈離不開大安區！買房太困難

黃河招認生活圈離不開台北市區。劉耀勻攝

是否會想買房？黃河坦言，有個自己的天地當然很好，但會相當辛苦，尤其他從小在台北市區長大，笑認：「離不開大安區。」要在這一區買房更是不易。他學生時期就出道拍戲，透露高中時在忠孝東路上拍片，隨口問了一下房子多少錢，獲知要價5000萬，當場嚇傻，也打消買房念頭。

不過黃河會想在台南置產，覺得當地環境非常宜居，又有很多美食，用台北的房價甚至可買一整棟。他曾經想過把工作室開設在台南，也真的有去看房子，但因工作便利性還是在台北較佳，因此也作罷。

黃河感嘆買房不易。劉耀勻攝



