專訪／黃河驚吐想跟陳姸霏「搶小孩」 招架不住熱情！猜測女生心思嘆：好困難

黃河（左）與陳姸霏相差11歲，劇中組CP。劉耀勻攝

36歲金鐘視帝黃河與小11歲的陳姸霏合作演出公視台語台《人生只租不賣》，兩人經常拍攝類似題材的戲劇，包括《誰是被害者》系列，但卻是首度合作，接受《鏡報》專訪時，被問是否會因年齡差距有代溝？陳姸霏笑說：「他會降低維度來跟我聊天。」

黃河則說，就挑一些兩人可以聊的共通話題，「盡量避開會有年紀差距的事情。」其實兩人經紀團隊很熟，因此陳姸霏一開始就把黃河當「自己人」，對他很熱情，黃河雖有點嚇到，但也喜歡直來直往、不用特別猜想的相處模式，因此兩人很快就熟絡了。

陳姸霏（左）熱情對待，與黃河很快就熟絡。劉耀勻攝

兩人最大共通點就是都是「貓奴」，尤其黃河很喜歡陳姸霏其中一隻貓，動不動就想「搶小孩」，試探地問對方要不要把貓放在他家養？陳姸霏拒絕之外，受訪時還笑問黃河：「你要不要來我家幫牠過生日？」頗有「宣示主權」意味。

陳姸霏「做自己」！黃河不想花時間猜測

陳姸霏（右）與黃河戲外都是貓奴。劉耀勻攝

陳姸霏形容自己劇中角色「過分做自己」，講話也非常直接，她就把自己這部分放大多倍來詮釋角色。是否喜歡這樣的對象？黃河讚：「講話互動比較直接，反而比較好相處，如果要一直互相猜測，會比較辛苦。」坦言也感受過要猜測女生心思的狀況，直呼：「好難喔！我會猜錯。」也不想花費那麼多時間玩「猜猜看」的遊戲，最後很快就跟對方「掰了」。

陳姸霏劇中角色非常做自己。劉耀勻攝

陳姸霏也覺得拿捏猜測尺度很困難，坦言有時候希望別人發現自己的心思，但又不好意思直接說出口，但她也會希望別人直接說出自己需求。小時候甚至會因朋友無法猜到自己心思而「賭氣」，後來才慢慢調整自己心態。



