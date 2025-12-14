專訪》163braces鬆口認愛李浩瑋 坦言擔心男友七年之癢

163braces推出首張專輯《海螺記》，一手包辦詞曲、製作和企劃。（陳俊吉攝）

「163braces」吳朵芸以亮麗外型、純淨嗓音和網路瀏覽量突破5000萬次的超高人氣，在樂壇嶄露頭角，今年發行首張個人專輯《海螺記》大獲好評，其中〈天空〉是寫給男友李浩瑋的作品。兩人交往近7年，被問是否會擔心七年之癢？163braces笑說，自己是追求穩定的人，小女生的擔心她都有，甚至「我每年都會擔心，每年之癢」！

163braces以〈天空〉唱出對男友的欣賞，她坦言，創作來自於生活，「是一種紓發，我就是有這個情感想說出來，也不能說是為他而寫。」私下她也會手寫卡片表心意，問男友做過最浪漫的事？她說，他比較務實派，「我喜歡看動漫，他願意陪我去就是浪漫的事。」

163braces今年舉辦了6場巡演，所到之處受到熱烈歡迎。（陳俊吉攝）

163braces被網友封為「新一代國民女友」。（陳俊吉攝）

兩人是形上娛樂的同門師兄妹，在同公司的好處是「任何事情上都滿有安全感，已經算相對穩定」，兩人皆以認真心態交往，她的爸媽也見過男友，「他們也認識浩瑋，知道我們彼此互相支持；爸媽也看過他演出，滿認可他的。」但兩人至今不同台演出，「公司不會希望我們綁得很死，也不會避不可談。」

愛情長跑7年來是否發生吵架衝突？163braces笑說，「沒有衝突，才會讓我沒有安全感，覺得是不是太平淡了？怎麼可能這麼平穩？」舉例兩人「口角」都是很小的事，比方她愛喝手搖飲，有一次李浩瑋拿到4杯馬上分送同事，後來她問：「你怎麼沒有先留一杯給我？」對方才回「我不知道妳想要喝，我再訂給妳」，講完就沒事了。

163braces很有自我主張，更在《海螺記》中展現才華。（陳俊吉攝）

26歲的163braces，大一開始在網路翻唱影片而受矚目，她自己取藝名，163是她的身高，braces來自於她高中帶牙套。形象清新的她，被網友封為「新一代國民女友」，她很感謝網友支持，接著自曝鐵粉都叫她「作息破壞者」，「因為我會半夜直播！」

她從小學鋼琴、高中學吉他並訓練音感，被老師誇獎有唱歌天份，而喜歡上唱歌，今年推出首張個人專輯《海螺記》，不僅寫歌、擔任製作人，更舉辦6站巡演，從高雄起跑，日前唱進杭州、深圳、廣州。她的新年希望是把專輯演繹的更好、做出更好的專輯，未來則「希望在演出時被自己迷倒了，覺得自己很帥！」

