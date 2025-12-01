專訪／178公分被嫌矮！温昇豪認容貌焦慮 50歲後「考慮動刀」2部位

記者宋亭誼／台北報導

温昇豪在《整形過後》飾演整形外科神醫。（圖／記者趙于瑩攝影）

47歲男星温昇豪出道至今超過20年，憑藉《敗犬女王》、《犀利人妻》等經典作品奠定實力派演員地位，如今更跨足幕後，擔任台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》監製，並在劇中飾演整外神醫「江浩宇」。温昇豪坦言，他在現實生活中並不會特別在意自己的外貌，但進入演藝圈後，難免受到工作團隊檢視。

温昇豪坦言自己也有對外表不自信的時候。（圖／記者趙于瑩攝影）

温昇豪身高178公分，在模特兒界並不算突出，他回想過去模特兒時期的焦慮，表示當時走秀模特兒都超過180公分，因此他只能以平面拍攝為主，偶爾接到走秀機會，他甚至會偷塞鞋墊讓自己增高，「但是進去秀導就叫你把鞋子脫掉，你就瞬間矮了3公分，你當然會覺得矮人家一截。」

除此之外，温昇豪也提到過去有一陣子許多留美男性返台，他們大多數外型亮眼，又說著一口流利英文，温昇豪開玩笑以跑夜店為例，「那些好看的妹仔都被ABC（American Born Chinese）把走，我們這種土雞都沒人要啊。」再加上20多年前流行「花美男長相」，講究濃眉大眼，但温昇豪根本不是這類型，因此他從來不覺得自己長相吃香。

温昇豪因身高難免感到挫折。（圖／記者趙于瑩攝影）

《整形過後》以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。不過温昇豪表示，他本人並不會為了外型刻意動刀或施打醫美療程，但若50歲過後真的需要，他也不排斥，「眼袋很深那就手術，或眼瞼下垂越來越嚴重，那就手術讓目光更炯炯有神。」

温昇豪與李進良為多年好友，這次李進良也以影集顧問及投資人身份參與製作。有趣的是，温昇豪透露，他曾向李進良抱怨自己的抬頭紋，但每次都被對方勸退，「他說你就是演員，演員就是要有這種生活的痕跡，你打到表情也不能做，何必？」至於大小眼與眼瞼下垂等不對稱，也同樣被李進良一口回絕，最後，温昇豪終於釋懷，決定接受外貌上的不完美，坦率表示：「不平衡也是一種美。」

