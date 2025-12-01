專訪／178公分被嫌矮！温昇豪認容貌焦慮 50歲後「考慮動刀」2部位
記者宋亭誼／台北報導
47歲男星温昇豪出道至今超過20年，憑藉《敗犬女王》、《犀利人妻》等經典作品奠定實力派演員地位，如今更跨足幕後，擔任台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》監製，並在劇中飾演整外神醫「江浩宇」。温昇豪坦言，他在現實生活中並不會特別在意自己的外貌，但進入演藝圈後，難免受到工作團隊檢視。
温昇豪身高178公分，在模特兒界並不算突出，他回想過去模特兒時期的焦慮，表示當時走秀模特兒都超過180公分，因此他只能以平面拍攝為主，偶爾接到走秀機會，他甚至會偷塞鞋墊讓自己增高，「但是進去秀導就叫你把鞋子脫掉，你就瞬間矮了3公分，你當然會覺得矮人家一截。」
除此之外，温昇豪也提到過去有一陣子許多留美男性返台，他們大多數外型亮眼，又說著一口流利英文，温昇豪開玩笑以跑夜店為例，「那些好看的妹仔都被ABC（American Born Chinese）把走，我們這種土雞都沒人要啊。」再加上20多年前流行「花美男長相」，講究濃眉大眼，但温昇豪根本不是這類型，因此他從來不覺得自己長相吃香。
《整形過後》以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。不過温昇豪表示，他本人並不會為了外型刻意動刀或施打醫美療程，但若50歲過後真的需要，他也不排斥，「眼袋很深那就手術，或眼瞼下垂越來越嚴重，那就手術讓目光更炯炯有神。」
温昇豪與李進良為多年好友，這次李進良也以影集顧問及投資人身份參與製作。有趣的是，温昇豪透露，他曾向李進良抱怨自己的抬頭紋，但每次都被對方勸退，「他說你就是演員，演員就是要有這種生活的痕跡，你打到表情也不能做，何必？」至於大小眼與眼瞼下垂等不對稱，也同樣被李進良一口回絕，最後，温昇豪終於釋懷，決定接受外貌上的不完美，坦率表示：「不平衡也是一種美。」
更多三立新聞網報導
氣質不輸大S！《流星花園》女星淡出20年 52歲近況曝光了
具俊曄還在守護大S！「這件事」完成將離台 下一步動向曝光
為賣減肥課程瘋狂增重！健身網紅「每天嗑1萬大卡」 睡夢中走了
袁惟仁驚傳送醫搶救！20歲正妹女兒美成這樣 「激似李珠珢」驚人模樣曝
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 23 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
都是祖國的孩子！賽德克族美女網紅突喊「灣灣回家」網傻眼：祖墳冒黑煙
近年兩岸關係持續緊張，不少演藝圈名人選擇公開表態「我是中國人」，網紅館長（陳之漢）便是其中之一，他不僅頻繁前往中國，還多次在直播中發表親中言論。而近日小紅書突然出現一名自稱賽德克族的女網紅，多次拍片高喊「我們都是祖國的孩子」、「灣灣回家吧」，再度掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前