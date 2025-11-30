專訪》18年前被王偉忠評「不夠特別」！周定緯靠1角色翻身被讚藝術家

周定緯接受專訪，暢談與演藝圈的父親王偉忠的緣分。（趙雙傑攝）

周定緯近年在音樂劇、舞台劇領域表現出色，他從2007年參加第1屆《超級星光大道》出道，到近年的舞台劇《謝謝大家收看》、《寶島一村》以及正在空軍三重一村實景演出的沈浸式辦桌舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》， 都是王偉忠監製或製作；他日前接受專訪時也坦言：「這幾年跟偉忠哥的緣分特別好！」

周定緯表示，雖然兩人從《星光大道》就認識，過去卻沒有太頻繁的互動、也不太瞭解彼此。他印象最深刻的是王偉忠當年剛看到他時曾說「 年輕人你不錯，步伐走得很好，但有個問題是不夠特別」；比賽結束後，王偉忠持續很照顧星光幫藝人，但兩人是在合作舞台劇《謝謝大家收看》時才重新頻繁互動，「我更了解他，他也更了解我」。

令他最感動的是，他之前在主演的音樂劇《搖滾芭比》扮女裝、踩高跟鞋、穿網襪，王偉忠看完後給了他超高評價：「定緯，你就是個Artis，藝術家！」對照恩師在《星光大道》時期對他的評價，他當下百感交集、心情非常激動，「我是獅子座，很希望大家看到我好的一面，終於被偉忠哥肯定真的很開心，因為他像是我在演藝圈的父親，《謝謝大家收看》也演我爸爸」。

《一村喜事：康樂隊來了》監製王偉忠。（金星文創提供）

周定緯眼中的王偉忠是很溫暖、願意提攜後進的前輩，「以前他以很凶出名，現在完全不一樣，很可愛！」他感謝王偉忠現在很願意提點他「戲不能這樣演」、「喜劇就是要享受當下氛圍」等該注意的事，當演他的小孩也能放膽去玩、不用有任何顧慮。

周定緯在《一村喜事：康樂隊來了》飾演新郎。（金星文創提供）

他這次加入《一村喜事：康樂隊來了》，飾演外地來的女婿，劇中挑戰一次搖10個呼拉圈、跟那祈及余子嫣輪流飾演的新娘展現雙人特技等難關，運動細胞很好的他原本覺得「這有什麼？試試看啊」，哪知練到「5個」時搖了幾秒就掉下來，讓他一度很有挫折感，「從小搖的是重的呼拉圈，有離心力比較好抓，這次是比較輕的，需要靠技巧，身體也要跟呼拉圈有好的協調，還要再練練」。幸好他近日在空軍三重一村演出時，除了在舞台上展現精彩歌藝，連呼拉圈也挑戰成功了。

