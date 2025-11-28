專訪》18歲就加入啦啦隊！小龍女寧寧洩心聲：想學會珍惜當下

寧寧熱愛唱歌，在感謝祭帶來不一樣的自己。（圖／味全龍球團提供）

味全龍啦啦隊成員寧寧，自18歲就加入小龍女行列，至今已在團隊上活耀3年之久，憑藉可愛又嬌小的外型，令球迷印象深刻。沒想到寧寧在高中時期還是成音社成員，誓言要在年末前帶給大家不一樣的自己。

回憶從練習生時期，再到轉成正式生已經3年，寧寧依舊抱持可愛又稚嫩的氣息，總是帶給大家小朋友的形象，但她笑稱自己已經成年了，「有啦！今年要22了！」也順利在感謝祭完成今年的心願。

原來，熱愛唱歌的寧寧，在高中時期是成音社的成員，面對這次感謝祭的龐大舞台，她除了跳舞，還特地準備一段歌唱表演，帶著昔日的樂團夥伴，為草地音樂會打頭陣。有別以往的甜美形象，她選擇獻唱YOASOBI〈向夜晚奔去〉，希望帶給大家不一樣的她，「這次想要搖滾一點」。

聊到今年是否遇過低潮？寧寧坦言，有一點在乎自己的人氣粉絲數，很遺憾沒能入選今年的明星賽啦啦隊，不過幸好有在近期的冬季聯盟亮相，與其他啦啦隊女孩大跳應援舞，直呼「很好玩！」

外型嬌小的寧寧多才多藝，曾參加過偶像選秀節目。（圖／味全龍球團提供）

至於明年的目標？寧寧想了幾秒後，掛起微笑地說，要學會珍惜當下並活在當下。被問到為何會有這想法？寧寧似乎有些難言之隱，強調沒有想要特別給自己壓力，「我要好好認真地跳好每一場球賽，認真地看看每位球迷的面孔，記住每個人，珍惜每個人事物」。

最後寧寧喊話粉絲：「今年是我轉正第二年，謝謝大家從我18歲，一路陪伴到我22歲，在這邊學到很多，也認識到很多人，很開心！謝謝大家！」

