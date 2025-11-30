專訪／26歲星二代「當爸」了！爸媽驚人反應曝光 喊話感情「都是認真的」

邱以太在《監所男子囚生記》中飾演監所管理員菜鳥。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

26歲的邱以太父母高人傑、林葉亭都是知名歌手、藝人，近來在《監所男子囚生記》中飾演年紀輕輕就「奉女成婚」、要扛家計的監所管理員菜鳥，接受《鏡報》專訪時，被問到若現實生活中也當年輕爸爸，父母的看法？他坦言有討論過，爸媽都說不想太早當阿公、阿嬤，但若真的發生也不排斥。

高人傑、林葉亭對孩子的教育幾乎完全自由，邱以太在國外讀書時讀的是天主教學校，同學們都是守戒的乖孩子，附近環境也很單純，笑稱是個「鳥不生蛋的小鎮」，爸媽也不擔心他在離家在國外就學壞。

邱以太坦言，要揣摩角色當爸的心情跟自己本人的距離有點遙遠，特別跟爸媽聊天，也難得聽了很多爸爸要迎接他出生時的心情，例如爸爸告訴他，第一次看超音波、聽寶寶的心跳聲，就有種「心臟爆擊」的感受；邱以太出生還沒滿月，台灣就發生「921大地震」，也讓剛成為新手爸媽的父母很難忘。

邱以太自己從沒想過幾歲要當爸，被問感情現況，他稱現在單身，不過有女友的話，都一定會帶回家介紹給爸媽認識，也樂於跟家人分享談戀愛的心情，自己對待感情都是「認真到底」的態度。

出道前開家庭討論！坦言爸媽一度不同調

雖然出生演藝家庭，但邱以太要出道前，還是經過一番「家庭討論」，邱以太當時差兩年就大學畢業，爸爸認為還是要拿到一個憑證，也跟他分享，自己進入演藝圈後發生的很多事情，以及一些年輕時的遺憾。

媽媽則認為，如果這個憑證未來用不到，何必再等兩年，且家裡「有一個會讀書就夠了」，弟弟邱以安是醫學系高材生。但最後父母都尊重邱以太的想法，覺得他有想清楚了，家人就全力支持。



