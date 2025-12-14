專訪／27歲沒紅就賣魚丸！金馬男星挑戰變裝皇后「穿高跟鞋險摔」

記者林汝珊／台北報導

許瑞奇入圍本屆金馬最佳男主角。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實故事，由男星許瑞奇主演，更因此入圍第62屆金馬獎最佳男主角。在片中挑戰變裝皇后造型，與飾演母親的洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情，感動大眾。

許瑞奇戲中挑戰變裝皇后。（圖／記者趙于瑩攝影）

許瑞奇接受《三立新聞網》專訪時談及父親，坦言過去父親對他的職涯其實相當嚴格，「爸爸希望我走醫師、律師那種穩定的路。」直到在2023年拿下紅星大獎最佳男主獎後，父親告訴他：「我希望你以後演的戲，都是有意義的作品。」才讓他終於獲得家人認同。

許瑞奇曾拿下紅星大獎最佳男主獎。（圖／記者趙于瑩攝影）

而在這先前，許瑞奇曾放話給自己期限，「如果27歲還沒有闖出一片天，就去賣魚丸」，至於為何是魚丸？他笑說：「因為我愛吃。」

坦言也曾想過如果演員路不順就去簽志願役，而他過去在新加坡當兵時，擔任空軍，負責飛機起降的地面管制工作，笑說：「壓力真的很大，出意外是要坐牢的。」一次最多帶領60人，「和當演員相比，軍中生活反而更按部就班，步驟都在你面前，照做就不太會出錯。」

許瑞奇曾給自己期限，「27歲還沒有闖出一片天，就去賣魚丸」。（圖／記者趙于瑩攝影）

許瑞奇在《好孩子》中，挑戰換上女裝，在練習穿高鞋時，還不小心摔跤，好險沒因此受嚴重的傷。對於變裝皇后造型，他坦言一開始其實沒有想太多，「就是好好跟他們溝通、先當朋友。」

拍攝期間，他觀察到台下不少觀眾本身就是變裝皇后，原本也擔心是否會被質疑不專業，沒想到對方不但給予肯定，還親自教他不少細節，「只要你是真心聊天，他們其實都很願意幫你。」電影《好孩子》現正熱映中。

《好孩子》導演王國燊。（圖／記者趙于瑩攝影）

