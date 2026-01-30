專訪／38歲孫可芳驚吐這方面有「殘缺」 滑交友軟體見裸男照！羞喊：新世界

孫可芳自嘲戀愛經驗有「殘缺」。彼此影業提供

38歲的孫可芳曾以《植劇場－天黑請閉眼》獲金鐘新人獎，後來經常演出情緒較沈重的角色，難得在《何百芮的地獄戀曲》與小11歲的詹懷雲大談甜蜜姐弟戀，接受《鏡報》專訪時笑說，自己戲外的戀愛經驗也很少，在老公劉冠廷之前沒交過幾個男友，自嘲在戀愛經驗中有「殘缺」，這次靠戲劇補足。

劇中除了與詹懷雲的姐弟戀，還是百人斬肉食女，孫可芳還體驗了使用交友軟體「獵男」，劇組用她的照片申請帳號，讓她直喊很害羞，還一面擔心自己被很多人「滑掉」，自己私下「練習」時，也在軟體中看到很多裸男照，驚呼是一個「新世界」。

孫可芳（左）、詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》中上演姐弟戀。彼此影業提供

當媽後很少me time！一打一驚呼：滿可怕

如今已當媽，孫可芳被問是否回留給自己「me time」？竟想不出除了顧兒子，自由時間可以做什麼，因為也不會去做臉、按摩，頂多去美容院、追劇，最長的me time就是工作拍戲。她與劉冠廷帶小孩親力親為，老公去拍戲，就是她「一打一」，直呼：「滿可怕的。」

孫可芳透露兒子已經很會講話。翻攝臉書

好在快兩歲的兒子「小太陽」已越來越懂事，而且很會說話，孫可芳特別提到蔡凡熙還會教兒子「把妹技巧」，笑說小太陽現在女人緣很好，未來可能是「男版克拉拉」。



