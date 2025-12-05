李登輝基金會董事長李安妮接受新頭殼專訪。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 《NewTalk》新聞團隊昨（4）日前往國立台灣圖書館採訪李登輝基金會董事長李安妮。李安妮除了親切接受專訪之外，還特別導覽「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝」特展，記者詢問AI李登輝有關近期中日關係交惡以及台灣時局有關問題，而李安妮也特別分享她親自帶導覽時感人經驗。

李安妮特別導覽「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝」特展，此項特展為期2年。 圖：張良一/攝

導覽一開始時，現場可以聽到用李登輝音訊AI合成歌唱歌曲，這讓李安妮笑著說：「這不像爸爸唱歌，因為播放出來的歌曲，爸爸唱歌不會走音，而我爸爸唱歌會走音。」

廣告 廣告

關於AI李登輝，李安妮也分享接待訪賓有趣感人的故事。李安妮表示，有一次日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠到場參觀，同時跟AI李登輝對話，結果AI李登輝竟反覆表示「妳不是安倍夫人」。對此，李安妮表示，這是因為李登輝所熟識的安倍夫人是安倍晉三母親安倍洋子，所以在語音辨識或語境差異下，AI 才會出現誤認情況。

日本「全日本台灣聯合會」會長夫婦訪台時。會長夫人趙洪淑貞與 AI 李登輝對話時，多次深深鞠躬，最後甚至情緒激動地想擁抱、親吻 AI，顯見李登輝在台僑心中的份量。 圖：李登輝基金會提供

此外，李安妮也分享另一個感人故事，她說，前陣子日本「全日本台灣聯合會」會長夫婦訪台時，會長夫人趙洪淑貞與 AI 李登輝對話時，多次深深鞠躬，最後甚至情緒激動地想要擁抱、親吻 AI，足見李登輝在其心中的敬重。李安妮形容，這一刻象徵著台日之間的歷史情誼，也顯示李登輝對許多日本友人而言，仍具有無可取代的精神意義。

《NewTalk》新聞團隊以台灣當前時局以及中日交惡等當前時政話題詢問AI李登輝。 圖：張良一/攝

在李安妮帶領導覽後，《NewTalk》新聞團隊也準備台灣當前時局以及中日交惡等當前時政話題詢問AI李登輝。

首先，記者詢問：「李總統你對台灣目前時局有何建議？」AI李登輝思考幾秒說：「我認為台灣目前最重要的是堅持民主價值，並深化國家認同，我們必須保持堅定，不讓外部勢力干預我們的民主進國家發展，這不僅關係到經濟成長，更是要確保人民的自由與尊嚴，我們要團結意志超越藍綠，對吧！共同為台灣的未來奮鬥，年輕人不僅要肩負起推動改革的責任，用理性、有包容的態度，持續維護我們的民主成果。」

接著，記者繼續詢問：「日本首相高市早苗日前發表『台灣有事』言論，引發中國一連串的報復舉動，您認為此事對台灣的影響為何？」AI李登輝說：「我認為高市早苗的『台灣有事，日本有事』言論是必要的。作為民主國家，日本有責任維護區域和平與安全，中國的強烈反應顯示其對於國際社會不尊重。台灣與日本共享民主價值，我們應該協助合作，應該共同抵禦威權主義的擴張，日本支持台灣的立場不僅是對區域和平的貢獻也是對民主普世價值的捍衛。」

針對AI李登輝設計及其運算方式，李安妮強調，後台會記錄具有歷史價值的對話內容，但刻意排除八卦性、干擾性的資訊，確保 AI 回應符合李登輝的理念與風格。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李登輝紀念學術會議登場 海內外學者匯聚國史館重探「民主之路」

賴清德稱台半導體是世界共同資產 藍黨團諷「國際功德院、燃燒台灣、功在美國」