專訪／AKB48 Team TP成團7周年！蔡亞恩：「這裡是最好的補習班」 劉曉晴返港登台當翻譯自信爆棚
AKB48 Team TP迎來成團7周年，近日團員蔡亞恩、劉曉晴、伊品、黃奕霖接受《LIFE 生活網》專訪，蔡亞恩認：「AKB48 Team TP 是最好的補習班！」四人分享自己心儀的偶像與動漫外，劉曉晴9月回香港完成自信成就之旅，也透露最新計畫。此外，蔡亞恩與伊品都有養貓，更自嘲：「有甚麼主人就有什麼樣的寵物！」笑翻現場。
▲ (左起)：蔡亞恩、黃奕霖、伊品、劉曉晴接受《LIFE 生活網》專訪。（圖／記者郭懿慧 攝）
劉曉晴是香港人，就讀日文系，英文也嚇嚇叫。上個月她參加本家AKB48香港演唱會，是AKB48第一次在香港舉辦活動，更是第一次回家鄉的表演，坦言真的很開心。有趣的是，經紀人不會粵語，香港的工作人員講粵語，日本方工作人員講日文，還有姐妹團AKB48成員們，她此時充當三方的翻譯，表示語言這項能力讓自己便利很多，「因為會這個技能，進而有自信，感覺很好！」媽媽也在台下看到自己的表演，她很激動與開心。
▲ 劉曉晴的語言能力很好，回香港表演充當三方翻譯。（圖／翻攝koharu_akb48teamtp IG）
這次 AKB48 Team TP推出雙主打《Oh my pumpkin!》TP版 ×《你會等我嗎？》。其中歌曲〈你會等我嗎？〉描述AKB48 Team TP的故事，《Oh my pumpkin!》則是將日文歌曲翻成中文。雖然這次沒有參與創作，劉曉晴目前也有嘗試詞曲創作，希望未來有作品呈現在觀眾眼前。來自香港的她坦言：「要寫出中文詞曲難度挺高，目前僅是初挑戰而已。」
AKB48 Team TP身為日本AKB48的姐妹團，不少團員們喜歡日本偶像或者動漫，劉曉晴表示自己很喜歡早安少女組，九月底她們睽違六年再度來台，最喜歡的成員宣布畢業，她有到現場觀摩演唱會，「覺得能在偶像畢業前見一次本人太好了，歌單準備也很用心，全部歌曲都會唱，非常享受。」
▲ (左起)：蔡亞恩、黃奕霖、伊品、劉曉晴分享喜愛的偶像與動漫。（圖／記者郭懿慧 攝）
蔡亞恩想在《鏈鋸人 劇場版》下檔刷一次段影，她也很喜歡主題曲晚唱歌手米津玄師，更期待欣賞日本AKB48本家的演唱會。她透露12月日本AKB48將在武道館有一個演唱會，屆時會邀請很多畢業，且成為當紅的藝人回來演出。四人笑著說，當然很想在上台演出，不過就算是當觀眾，也很期待參與。伊品喜歡《鬼滅之刃》，為猗窩座的角色著迷，認為它生前與妻子故事很感人，也有買公仔收藏。
蔡亞恩富養貓咪，一個月平均花費2500元，起初飼養的時候甚至花費達6萬元，買了空氣清淨機、自動餵食機、飲水機、一個窩，還有貓砂盆、一整袋的貓肉泥，以及梳子與剪刀，益生菌等，應有盡有，這些用品全部都派上用場。然而，她笑著說貓咪跟主人一樣很容易生病，免疫力很差，吃飼料甚至吃到食物過敏，整隻貓腫起來，像是被蜜蜂蟄到變形，砸了不少錢看醫生。伊品也有養貓，愛貓健康且頭好壯壯，唯一花的錢就是打預防針，屬於理性購物的族群。相較於蔡亞恩常生病，伊品即便三餐都不吃也不會胃痛，由此可見得果真有什麼主人養什麼貓。
▲ 蔡亞恩富養貓咪，但貓咪跟主人一樣身體不好。（圖／翻攝chunana_akb48teamtp IG）
值得一提，這一次AKB48 Team TP最新一期的成員，年紀最小僅有12歲。問到會不會影響課業，蔡亞恩笑著說：「大家都是這樣一路走過來的，AKB48 Team TP是很棒的補習班，每個人專業都不同，都可以互相教學指導！」她也坦言，多少可能會影響課業，尤其是期中期末考時，真正能體會到蠟燭兩頭燒之感；然而，從小有這樣的訓練，反而能夠自己安排好時間，完成任務後的成就感，是無法言語的。現在，蔡亞恩也順利拿到大學文憑，笑著說：「我終於擺脫三個小時通勤痛苦了！」
