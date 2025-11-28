專訪／「AKB48 Team TP」黃奕霖失聲「破病不斷」吃中醫養生 成員分享鍛鍊身體大絕招
AKB48 Team TP迎來成團7周年，重磅推出雙主打《Oh my pumpkin!》TP版 ×《你會等我嗎？》。團員蔡亞恩、劉曉晴、伊品、黃奕霖近日接受《LIFE 生活網》專訪，分享成團七年來的點滴，以及保持初心與可愛秘訣。黃奕霖接任前輩位置壓力大破病不斷，成員也不藏私維持健康與身材的方法。
▲ (左起)：蔡亞恩、黃奕霖、伊品、劉曉晴接受《LIFE 生活網》專訪。（圖／記者郭懿慧 攝）
成團7周年，被問到與過往哪裡不同？劉曉晴坦言，團體一直面臨到關於人員增減問題，因此透過作品帶出成員現在模樣。這次推出原創單曲〈你會等我嗎？〉，探討粉絲與偶像的羈絆，藉此感謝大家一路以來對我們的陪伴。蔡亞恩認為，AKB48 Team TP就像是女子學校，大家不斷升等，也加入更多新生，這就是為什麼AKB48 Team TP成員們總是能帶有青澀青春模樣，「因為我們會加入新血，透過前輩與後輩不斷碰撞，激盪出新的火花。」
如何保持初心？劉曉晴認為新舊成員互相學習，「不斷往前進的同時，讓自己變得更好，而後看到後輩們的幹勁，隨時警惕要保持熱枕。」蔡亞恩則說，會在後輩們身上看到當年自己的影子；懈怠時候回頭再看看新成員，想起夢想的初衷。伊品表示，學生時期學長姊始終灌輸一個觀念：「保持初心、莫忘初衷！」熱情可以打動觀眾，把剛加入時的心情記錄下來，不定時能回去翻一翻，作為借鏡。
▲ (左起)：蔡亞恩、黃奕霖、伊品、劉曉晴。（圖／記者郭懿慧 攝）
過往較少嶄露頭角的黃奕霖透露喜歡吃美食，必須做體態控管，所以不敢吃太多。伊品爆料，訪問當天黃奕霖有看到薯條，但因為前輩與工作人員姊姊都還沒有吃，只好眼巴巴看著那個薯條不敢拿，十分可愛。因為AKB48 Team TP有很多活動與公演，四人表示變胖挺難的，蔡亞恩甚至透露：「畢業成員說離開一個月內就會胖！」在團體中，你可能一兩個月內要學完16首歌，必須密集訓練，很不容易變胖，維持體態算是附加價值。伊品運動就不想吃東西，有可能一整天都沒有吃東西，但也沒有身體不舒服，你會忘記肚子餓的感覺。
前陣子魔鬼周，又進入發片期，黃奕霖接前輩的位置表演，她坦言一直在生病，甚至失聲，尋遍了各大名醫；抗生素吃了一個月，現在有尋求中醫協助，但又開始有結膜炎等各種發炎問題，僅能多喝水，吃中藥調理養生。其他成員已經熟悉高強度壓力，撐過這一段日子就好過多了。
▲ 黃奕霖接前輩的位置表演，坦言一直在生病，甚至失聲。（圖／翻攝黃奕霖HUANG,YI-LIN IG）
至於成員的保養秘方？劉曉晴透過睡覺保養，蔡亞恩則是吃益生菌保養，改善急性腸胃炎的問題，笑著說先前經常又吐又拉的程度；伊品認為心情好身體就會好，還有戒糖皮膚會變好，睡覺、吃飯，有煩惱不要委屈自己。黃奕霖目前透過中藥調整，正在習慣工作強度。
