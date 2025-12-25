專訪／AxMxP預告下月帥氣變色回歸 許願「明年台北開演唱會」

AxMxP成員（左起）柱奐、CRU、夏唯俊、金信表示今年最感動的瞬間是成功舉行Showcase的時刻。（FNC提供）

南韓FNC娛樂旗下男子樂團AxMxP，今年9月以正規一輯《AxMxP》正式出道，日前適逢他們出道滿100天，來台舉辦簽售會並接受訪問時，成員們一致表示「2025年最感動的瞬間」就是成功舉行Showcase的時刻，鼓手CRU更許下「明年希望能和粉絲變得更親近」、「舉辦專場演唱會」兩大目標，喊話：「有機會的話希望能在台北開演唱會！」

AxMxP是FNC娛樂時隔10年推出的新樂團，隊長兼主唱夏唯俊在5月播出的韓劇《四季之春》首挑大樑演出男主角「四季」，吉他手金信、CRU也参與該劇演出。

雖然在《四季之春》中夏唯俊和師兄N,Flying主唱李承協是情敵關係，兩人實際年齡更差了13歲，但李承協不但主動向夏唯俊提議說半語，也會和夏唯俊約在工作室一起對台詞或是交換台詞練習演技，尤其是劇中一場夏唯俊只穿著內衣在冬天逃跑的戲，讓夏唯俊直呼至今仍然印象深刻，貝斯手柱奐也透露，當時成員們都會聚在作曲室邊吃炸雞邊看直播。

AxMxP喊話明年的目標是舉辦專場演唱會。（FNC提供）

今年9月才正式出道的AxMxP，搶先在8月的高雄場「FNC BAND KINGDOM」家族演唱會亮相，金信表示，師兄們都會特別為他們加油打氣，提醒他們不要緊張，灌輸他們一站上舞台就要抱持著「我是最棒」的想法，夏唯俊透露，師兄們除了勉勵他們舞台經驗累積越多就會越來越進步，甚至還會主動給他們零用錢。

CRU則分享，之前演出彩排時和夏唯俊曾發生過一次搞笑的失誤，因為歌曲的前奏相似，本來應該彈奏的是一首安靜的曲子，結果卻彈到另一首很嗨的歌曲，夏唯俊更生動現場還原當時的狀況，「因為兩首歌的前奏真的很像，我和CRU都搞混了，然後我就很興奮的唱著很嗨的歌詞」，而夏唯俊也被成員們選為「最常犯可愛失誤的團員」，被問到成員間出錯是否會有懲罰？CRU笑說：「在舞台上感到很慌張又尷尬的那種感覺就是懲罰了。」

這次訪台，自認是吃貨的夏唯俊透露已經和成員品嚐炒飯、燒賣、小籠包，也有請粉絲多多推薦美食給他們，興奮表示：「今天晚上我們要去吃火鍋。」平常就很愛喝飲料的CRU則分享本日的TMI是「喝了3杯咖啡和3杯奶茶」，讓一旁的成員聽了忍不住發出驚呼聲，CRU連忙補充：「本來我是不太喝珍奶的，但來了喝到珍奶後真的覺得很好喝。」

目前正在準備下月回歸的他們，透露除了曲風會有很大的變化，頭髮、指甲顏色也會不同，CRU自信表示：「我認為會是很帥氣的回歸。」最後，提到今年將邁入尾聲，四位成員不約而同表示，今年最感動的瞬間就是成功舉辦Showcase的時候，期許明年能有機會來台開單獨演唱會。





