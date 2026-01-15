專訪/FTISLAND師弟+1！AxMxP夏唯俊難忘「高雄尖叫聲！」 柱奐自爆跳舞爛到哭求轉樂團
以培養男子樂團聞名的韓國FNC娛樂，去年9月推出四人男子樂團AxMxP，團名寓意將音樂的力量極大化（Amplify Music Power），展現以音樂撼動世界的能量。四名成員日前接受中天娛樂專訪，親自分享出道百日的心境，以及出道前站上高雄舞台的深刻回憶，主唱夏唯俊笑說：「當時喊『高雄尖叫聲』大概喊了20遍吧！」
AxMxP由隊長兼主唱夏唯俊、吉他手金信、鼓手CRU、忙內貝斯手柱奐組成，由於採訪前一日，剛好適逢他們出道100天，談到出道百日的感受，成員們坦言至今仍覺得不太真實，夏唯俊表示：「跟粉絲一起度過的時間好像過得特別快，到現在仍然充滿心動的那種100天。」
為了舞台效果，男孩們也經常通宵排練，那有發生過什麼有趣的事情嗎？金信分享：「某個很晚的凌晨，我以為只有我一個人在地下室練習，很累的狀態下正在演奏時，突然聽到合奏室那邊有聲音。我嚇一跳想說『什麼？』，走去看結果是CRU忘了關歌，音響自己在播放。」聽完以後，「犯人」CRU驚訝的表示：「真的嗎？！我第一次知道！」
雖然以樂團身分出道，但其實夏唯俊跟柱奐一開始並非樂團練習生。柱奐透露自己先嘗試了演技與舞蹈，但「我從舞蹈轉去做樂團，是因為我跳得太爛了，還哭著說想轉去做樂團，所以才轉的。」夏唯俊也分享類似經歷：「我以前也學過舞，還被問過想不想當舞蹈偶像。」實際進入後卻發現「完全沒天分」，甚至被老師問「分不分得清左邊跟右邊」」，然而下一秒在記者邀請下，夏唯俊仍大方展示了一段基本舞蹈，引起成員們歡呼連連。
柱奐則被爆料是聲帶模仿的高手，現場遭大家起鬨要求秀一下，他笑推「做了也不知道在模仿誰啊」，接著依舊示範了一段聲帶模仿，引發全場笑聲；夏唯俊與柱奐也互相大讚彼此「他很會模仿我的聲音」，沒想到這時CRU出聲「我我我....也試試我的」，由於語氣太迫切，遭到成員們笑說「為什麼語氣這樣啊」，彼此逗趣互動不斷。
身為FNC旗下新生代樂團，面對FTIsland、CNBLUE、N.Flying等師兄的優秀成績，，AxMxP也感受到很重的責任感，CRU就坦言：「我覺得幾乎一直都有（感受到責任感），因為前輩們太帥了，所以總是把他們當作榜樣。」夏唯俊則表示，「一直都有責任感跟壓力，受寵若驚又興奮的情緒混在一起」，也因此希望能更快找到並展現AxMxP的音樂風格。
那有收到前輩們什麼建議嗎？柱奐分享，以前在舞台表演上遇到困難時，曾受到多位前輩的幫助，「（FTIsland）在真前輩主動說要教我，（Hi-Fi Un!corn）基允前輩也教了我很多演奏上的事，（CNBLUE）正信前輩也教了我很多」，話剛說完，又馬上補一句「（N.Flying）東成前輩也是」，讓現場哥哥們忍不住發笑。金信則透露，N.Flying的車勳曾稱讚他，「我拿吉他的長度、吉他弦長度很理想，看起來很帥」，直呼是「非常細節的稱讚」。
而他們出道前，就登上在高雄舉辦的《FNC BAND KINGDOM》，CRU表示，在演唱最後一首歌〈Monday to Sunday〉時，「燈全關掉，觀眾都揮著應援棒，我覺得那個畫面像宇宙一樣」，至今仍記憶深刻。夏唯俊則笑說最難忘的是：「高雄！尖叫聲！大概喊了20遍吧，從登場開始就一直喊到最後，高雄真的超好玩。」
金信則大讚當時CRU的鼓開場舞台十分震撼，「我在旁邊的side stage看，真的太帥了」，話才剛講完，夏唯俊、CRU跟金信就直接展示當時的「金剛搥胸」畫面，並說明那其實是大玩「KINGDOM的金剛」諧音梗。
最後，成員們也向台灣粉絲送上問候。唯俊說：「希望有一天一定能在大家面前演出，到時候我喊『尖叫聲』時，大家就一起好好玩，Let’s rock！」CRU表示：「希望能快點在台北演出，也希望大家多聽我們正規一輯，當我們回歸時，可以透過我們的音樂得到很多好能量。」金信與柱奐也很開心此次能夠來台，盼能更常來與大家見面，並請粉絲「多多期待下一張專輯」。
延伸閱讀
我駐韓代表駁「一個中國」 陸批「無知」：中韓堅決反對錯誤言論
全球最強護照排行！新加坡仍居冠、台灣升至第33名
賴嗆不容許「中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越狂反獨繩索越緊
其他人也在看
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 1
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 10
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 31
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 72
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 123
《航海王》真人版薇薇選角遭批評，演員聲援：這是尾田欽點的人選
Netflix 真人版《航海王》第二季前日釋出首波正式前導預告，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員 Charithra Chandran 飾演，但她在預告中較深的膚色引發部分粉絲批評與爭議，有人認為這與動畫版或原作中較為白皙的薇薇形象不同，因此質疑選角不符角色原設定。但其實之前就有同劇演員出面聲援，表示這是尾田欽點的選角。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 16
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
23歲網紅骨癌截肢「獨自簽下6次手術」媽媽嫌她是拖累！
大陸一名23歲網紅夏夏是骨癌患者，長期透過社群平台分享自己的抗癌日常，近日再度引發大量關注。她在最新影片中透露，體內癌細胞近期再度擴散，已轉移至肋骨與胸膜，意味著新一輪治療與手術即將展開。年紀輕輕卻一次次獨自面對生死關卡，她的近況讓不少網友直呼心疼。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 8
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 1 天前 ・ 48
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
王彩樺跟「老公」激烈對罵還踹車 鄰居憂家暴險報警
蔡振南在片中飾演拳擊教練，拍攝前他主動表示需要上課以扮演好教練的角色，兩個月訓練下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。對片中的徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩地嘗試令人感動，此片不但讓我上了一課，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
Lulu要求「餵李多慧」陳漢典超尬：內心很慌亂！
最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》2/13過年檔上線：申惠善騙爆上流圈+謊言交織的人生！李浚赫化身重案組刑警抽絲剝繭出驚人真相...
2026年除了1月新劇如火如荼陸續開播中，不少2月新劇也陸續展開宣傳！Netflix在今(13)日首公開2月原創新劇《莎拉的真偽人生》/《Lady Doir》/《杜奧女士》海報及預告內容！該劇為Netflix即將播出的韓國電視劇，更找來演技派男女神申惠善與李浚赫主演，並由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導，全劇共8集，確定在2/13過年檔期上線！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2