專訪/FTISLAND師弟+1！AxMxP夏唯俊難忘「高雄尖叫聲！」 柱奐自爆跳舞爛到哭求轉樂團

以培養男子樂團聞名的韓國FNC娛樂，去年9月推出四人男子樂團AxMxP，團名寓意將音樂的力量極大化（Amplify Music Power），展現以音樂撼動世界的能量。四名成員日前接受中天娛樂專訪，親自分享出道百日的心境，以及出道前站上高雄舞台的深刻回憶，主唱夏唯俊笑說：「當時喊『高雄尖叫聲』大概喊了20遍吧！」

AxMxP由隊長兼主唱夏唯俊、吉他手金信、鼓手CRU、忙內貝斯手柱奐組成，由於採訪前一日，剛好適逢他們出道100天，談到出道百日的感受，成員們坦言至今仍覺得不太真實，夏唯俊表示：「跟粉絲一起度過的時間好像過得特別快，到現在仍然充滿心動的那種100天。」

AxMxP由忙內貝斯手柱奐（左起）、隊長兼主唱夏唯俊、鼓手CRU與吉他手金信組成。

為了舞台效果，男孩們也經常通宵排練，那有發生過什麼有趣的事情嗎？金信分享：「某個很晚的凌晨，我以為只有我一個人在地下室練習，很累的狀態下正在演奏時，突然聽到合奏室那邊有聲音。我嚇一跳想說『什麼？』，走去看結果是CRU忘了關歌，音響自己在播放。」聽完以後，「犯人」CRU驚訝的表示：「真的嗎？！我第一次知道！」

雖然以樂團身分出道，但其實夏唯俊跟柱奐一開始並非樂團練習生。柱奐透露自己先嘗試了演技與舞蹈，但「我從舞蹈轉去做樂團，是因為我跳得太爛了，還哭著說想轉去做樂團，所以才轉的。」夏唯俊也分享類似經歷：「我以前也學過舞，還被問過想不想當舞蹈偶像。」實際進入後卻發現「完全沒天分」，甚至被老師問「分不分得清左邊跟右邊」」，然而下一秒在記者邀請下，夏唯俊仍大方展示了一段基本舞蹈，引起成員們歡呼連連。

AxMxP受訪談到有趣的故事時，全員都笑了出來。

柱奐則被爆料是聲帶模仿的高手，現場遭大家起鬨要求秀一下，他笑推「做了也不知道在模仿誰啊」，接著依舊示範了一段聲帶模仿，引發全場笑聲；夏唯俊與柱奐也互相大讚彼此「他很會模仿我的聲音」，沒想到這時CRU出聲「我我我....也試試我的」，由於語氣太迫切，遭到成員們笑說「為什麼語氣這樣啊」，彼此逗趣互動不斷。

身為FNC旗下新生代樂團，面對FTIsland、CNBLUE、N.Flying等師兄的優秀成績，，AxMxP也感受到很重的責任感，CRU就坦言：「我覺得幾乎一直都有（感受到責任感），因為前輩們太帥了，所以總是把他們當作榜樣。」夏唯俊則表示，「一直都有責任感跟壓力，受寵若驚又興奮的情緒混在一起」，也因此希望能更快找到並展現AxMxP的音樂風格。

聽到記者邀情成員展現舞功，鼓手CRU（右二）也「出手」要主唱夏唯俊（左二）出來示範舞蹈。

那有收到前輩們什麼建議嗎？柱奐分享，以前在舞台表演上遇到困難時，曾受到多位前輩的幫助，「（FTIsland）在真前輩主動說要教我，（Hi-Fi Un!corn）基允前輩也教了我很多演奏上的事，（CNBLUE）正信前輩也教了我很多」，話剛說完，又馬上補一句「（N.Flying）東成前輩也是」，讓現場哥哥們忍不住發笑。金信則透露，N.Flying的車勳曾稱讚他，「我拿吉他的長度、吉他弦長度很理想，看起來很帥」，直呼是「非常細節的稱讚」。

而他們出道前，就登上在高雄舉辦的《FNC BAND KINGDOM》，CRU表示，在演唱最後一首歌〈Monday to Sunday〉時，「燈全關掉，觀眾都揮著應援棒，我覺得那個畫面像宇宙一樣」，至今仍記憶深刻。夏唯俊則笑說最難忘的是：「高雄！尖叫聲！大概喊了20遍吧，從登場開始就一直喊到最後，高雄真的超好玩。」

主唱夏唯俊（左二）示範舞蹈實力，讓成員驚呼連連。

金信則大讚當時CRU的鼓開場舞台十分震撼，「我在旁邊的side stage看，真的太帥了」，話才剛講完，夏唯俊、CRU跟金信就直接展示當時的「金剛搥胸」畫面，並說明那其實是大玩「KINGDOM的金剛」諧音梗。

最後，成員們也向台灣粉絲送上問候。唯俊說：「希望有一天一定能在大家面前演出，到時候我喊『尖叫聲』時，大家就一起好好玩，Let’s rock！」CRU表示：「希望能快點在台北演出，也希望大家多聽我們正規一輯，當我們回歸時，可以透過我們的音樂得到很多好能量。」金信與柱奐也很開心此次能夠來台，盼能更常來與大家見面，並請粉絲「多多期待下一張專輯」。

