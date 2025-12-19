專訪／HUR+裴頡圓夢發單曲！英國爸爸聽新歌「1反應」太感人 她下秒淚崩

裴頡近年來專注在追求內心平靜以及事業上。伊林娛樂提供

女團HUR+成員裴頡近來推出個人單曲〈Baby Boy〉，她選擇自己作詞，嘗試剖析內心黑暗面，在經歷過一場惡性依戀後，她浴火重生，逐漸找到自己的步調，近年將重心放在身心靈照顧，花費大量時間在自我療癒與獨處練習上，透過寫日記、冥想、頌缽、遛狗、散步等方法，同時也多親近大自然，刻意不戴耳機、不滑社群，練習清空心裡的雜訊，將過往的黑暗與傷痛，轉化成能陪伴他人的力量。

裴頡目前的重心專注在事業上以及身心療癒。翻攝IG@jasminejadeperry

遠離高壓與自責循環 專注身心靈不著急戀愛

裴頡曾參加過選秀節目，待在高壓環境中，她一度無法走出情緒困境，整個人瀕臨崩潰，這幾年嘗試不斷調整自己，「只要我感覺又開始懷疑自己，或做錯事想狂批評自己，我就停下來對自己說：『沒有，妳很好！』」她也迷上腦神經、潛意識相關內容，會透過影片與聲音練習，讓心不再被舊模式拉回去，由於目前都專注在事業與身心照顧上，裴頡已經感情空窗多年，但也不急著進入新關係，覺得每天的生活都非常充實。

刺青「Perry」象徵血脈與歸屬 裴頡出生音樂家庭

訪談過程中，裴頡講到激動處不自覺捲起袖子，意外露出手腕上的刺青「perry」，她笑說那是家族姓氏，因為她的英文全名為Jasmine Jade Perry，刺青也象徵對家人的重視，她透露家中有爸爸、媽媽與小1歲半的妹妹，妹妹已經結婚，目前在台北市經營墨西哥餐廳，而爸爸、媽媽都很有才，英國人爸爸曾是樂團主唱，媽媽學生時期則是合唱團成員，非常熱愛唱歌，也因此從小家中就充滿音樂氛圍。

裴頡熱愛舞台，認為媽媽對她造成的影響很大，媽媽不只愛唱歌，也很喜歡看各類型的表演影片與舞台演出，「很多時候我想學什麼、想嘗試什麼，都是因為看了某場表演、某部電影受到啟發。」也因此父母都很支持她進入演藝圈發展，爸爸在聽到她的新歌〈Baby Boy〉時，還默默反覆重播，眼淚忍不住就掉下來，父女倆頓時抱在一起哭，「他一定知道我從小就很想做這件事。」

Jasmine取自茉莉公主的勇敢 未來規劃想挑戰動作片

裴頡的內心住著夢幻小女孩，透露自己超愛《哈利波特》和迪士尼動畫，還興奮分享自己做學院測驗，測出來的結果是「赫夫帕夫」，學院特色就是友善、勤奮、包容，一如她的個性，粉絲甚至會在活動時集體穿上學院袍，裝扮成《哈利波特》中的學生造型，讓她感動到想哭，而她的英文名字Jasmine，也來自《阿拉丁》的茉莉公主，「因為我希望自己能像茉莉一樣勇敢。」

聊到未來規劃，裴頡正在加強戲劇課程，期待能夠開拓演員身分，甚至許願挑戰動作片，「最好是間諜、奇幻、需要打鬥的那種角色。」她也希望明年能推出個人專輯，並持續參與創作寫詞，「希望我的歌是真的能透過我的故事，讓大家獲得能量。」她認為發完單曲最大的挑戰不是一次性的曝光，而是持續產出，想透過歌曲繼續把故事說下去。



