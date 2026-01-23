專訪／J-POP新星有「台胃」 盼和這2人合作 曝自我極限

日本男星Aile The Shota（渡邉翔太）。（圖／東森娛樂）





被譽為「次世代J-POP新星」的Aile The Shota（渡邉翔太），日前登上甫開幕不久的 Billboard Live Taipei 舉辦專場演出，並在演出前接受《EBC東森娛樂》專訪，分享再度來台的心情與音樂近況。

此次來台演出，Aile The Shota也發現自己擁有「台胃」，走訪夜市品嚐肉羹湯、炒飯與滷肉飯，而且連多數日本人不喜歡的八角味道也可以接受，因此收下了記者推薦的超商茶葉蛋建議，大讚台北美食好吃又實惠。

訪問時候除了穿搭有型，發現Aile The Shota連指甲都用心，詢問後他非常開心，坦認自己對美甲相當講究，來台北的前兩天有兩指掉了更特別去做，並對於台灣觀眾如何看待男性做美甲也感到新鮮，記者直呼好看後，他也開心說自己是「日本辣妹。」

談到首度登上Billboard Live Taipei演出，他表示這是一直嚮往的舞台，能在海外近距離與歌迷互動既期待又緊張，「會看到大家的眼睛，有時反而更容易忘詞。」今年他也與創作人CB合作單曲〈ICE CREAM〉，回憶起線上會議時對方鼓勵他「做自己喜歡的音樂」，留下深刻印象。

年末推出的新作〈ハナユキ（花雪）〉以生命與情感為主題，他形容這是一首兼具情歌與人生意義的作品。回顧今年，他完成四季發歌與專場演出目標，自評達成度「200%」。展望明年，Aile The Shota 將於2月發行新專輯並展開巡迴，也不排除再度來台演出，並期待未來能與台灣音樂人如 J.Sheon、KIRE合作，甚至站上台灣音樂季舞台，持續以舞蹈與J-POP能量，向「J-POP 大明星」的目標邁進。

不過詢問因為KIRE是「燎慾系男神」，演出風格都非常性感，對此，Aile The Shota表示自己最大極限就是穿吊嘎、露手臂。



