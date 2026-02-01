專訪》SJ利特卸下防備當弟弟 温昇豪心疼：他真的很辛苦

温昇豪（左）對利特的照顧有目共睹。（陳俊吉攝）

温昇豪、江宏傑再搭檔Super Junior（SJ）利特、主廚李元日以及孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯，推出台韓實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》。節目播出後，温昇豪和利特的「兄弟互動」引起討論，許多粉絲感謝温昇豪讓利特卸下武裝，好好的當一次弟弟被照顧著。

韓國演藝圈的前後輩制度分明，即使利特已經出道20年，但在姜鎬童、劉在錫等資深前輩面前，仍表現的拘謹；加上他身為SJ隊長，也總要盯緊成員們，控管所有事情，無論哪種角色都讓利特不得鬆懈。

温昇豪談到利特時，語氣滿是不捨。（陳俊吉攝）

江宏傑（左）、温昇豪很感謝SJ粉絲一路以來的支持。（陳俊吉攝）

但是，當他在《客家廚房》面對較年長的温昇豪時，利特神情明顯放鬆，言行舉止也變得活潑。聽聞此事的温昇豪相當感動，他感性表示：「如果是這樣的話，我很開心，因為他真的很辛苦」。

温昇豪說，在韓國錄製第2季節目時，利特一邊錄影一邊忙於練習演唱會舞蹈，昏天暗地的忙碌行程讓他很心疼。他也認為，SJ出道多年，身為隊長的利特功不可沒，「他是隊長，要代表發言又要凝聚團員，團員每個人有每個人的工作，然後再聚在一起」。

江宏傑對粉絲們在演唱會上準備的各種應援感到新奇。（陳俊吉攝）

他與江宏傑欣賞過SJ演唱會兩次，每看一次都會由衷的佩服利特和SJ，「超猛的！他從頭跳到尾，我就覺得『哇，真的很強』，我是越來越佩服他，他在舞台上面的帥氣是我們完全做不到的」。

2人提及SJ的粉絲E.L.F（粉絲名），除了佩服大家在演唱會上精心準備的應援，也感謝大家在去年金鐘獎前的積極拉票，讓《客家廚房》最終順利得到最具人氣綜藝節目獎，「這一切都是粉絲的力量」。

