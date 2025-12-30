專訪1》會參選2026新北市長？劉和然曝心聲！
2026年新北市長，民進黨立委蘇巧慧已宣布參選，民眾黨主席黃國昌也表態投入戰局，國民黨方面，主席鄭麗文日前脫口說徵召台北市副市長李四川，但國民黨隨後解釋仍會依程序進行，這也讓有意參選的同黨新北市副市長劉和然，備受關注。劉和然近日接受《中時新聞網》「政經向前衝」節目專訪時以馬拉松為例，強調每個人會有自己的配速，順著時間往下走，照自己節奏往前跑，水到渠成就會宣布，並指不管未來到哪個位置，「準備」都是基本功。
劉和然不久前即曾公開表示，會參加黨內機制爭取新北市長出線機會。而針對鄭麗文指明年擬徵召李四川參選，劉和然回應，李四川在台北市有很重的任務，「我則是在新北市守護 404 萬市民」，現在「一人服務一市」，相信黨會公開透明做決定。
事實上劉和然此前接受「政見向前衝」節目主持人戴志揚專訪，針對參選話題與新北施政已暴露完整心聲。提到2026新北市長選舉，劉和然盤點自己經歷過三任市長，從周錫瑋擔任台北縣長時代，爭取如何讓全台灣最大人口的縣市變成直轄市，當時他是教育局局長；朱立倫擔任第一任以及第二任的新北市長自己是環保局長，侯友宜接棒擔任第三任和第四任的新北市長後，自己最後成了副市長，這五任下來，原本的台北縣已蛻變、改變，變成國際城市、市民安居樂業的城市；劉強調，新北市的改變有目共睹，滿意度也不錯，為了要一棒棒傳承，2026對新北來說很重要。
不排除參選新北市長？劉和然：準備是基本功
劉和然若參選新北市長，底氣在哪？他此次以跑馬拉松為例，強調每個人的體能狀態不同，速度條件也會不同，不僅會有自己的配速、節奏，也會怕別人節奏打亂自己步調，因此未來該怎麼走，會順著時間往下走，按照自己節奏往前跑，到什麼時候該做什麼決定，水到渠成時會宣布；劉說其人生很特別，先是當理化老師、校長，後來當上教育局長、環保局長，人生很多轉折是因緣際會，但最重要的一件事是要做好準備，不管未來到哪個位置，「準備」是基本功。
針對2026新北市長選舉該如何提升民調，劉和然坦言，過往擔任局長或副市長是幕僚的角色，盡量不會在鎂光燈前，許多民調數字也讓他能從中分析市民不喜歡的部份以及肯定的地方。
劉和然表示，他小時候參加過排球校隊跟練田徑，打排球最重要的是球舉起來有機會就要殺球，要抓住契機；田徑則主要跑400公尺以及800公尺的中長距離，當時教練便強調配速很重要，且剛開始不要跑第一，試著跑在第二和第三，過程中把節奏跟好、呼吸調好，該衝刺時就會衝出去。
劉和然舉上述兩個例子強調，他目前是新北市副市長，以市政為主，29區需要去看，硬體建設要兼顧，大巨蛋正在進入評選階段，且他身為主要負責人，會努力讓政策往下延續。
