專訪1》盧秀燕罕見直言「國政擺爛」：總統要有高度解決憲政危機

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀的《財政收支劃分法》引發爭議，藍白立委日前通過譴責賴清德總統與卓揆，並喊話彈劾2人，朝野僵局持續。台中市長盧秀燕近日接受《中時新聞網》節目「政經向前衝」專訪，罕見評論國政，強調總統應有高度、要有能力解決兩院的紛爭，解決憲政危機，若不能團結國人解決國內的紛爭，不安內要怎麼攘外？

盧秀燕是國民黨內政治明星、中部首長領頭羊，更是許多藍營支持者期待的2028總統人選；但她一向謹守台中市長本份，鮮少批評時政。近日她接受「政經向前衝」節目主持人戴志揚專訪，面對國家陷入憲政僵局，她罕見表態，喊話總統應展現高度。

卓榮泰因不副署立院通過的財劃法，遭在野痛批毀憲，對立更加嚴重。盧秀燕對此首度表示，總統要有高度跟能力解決兩院的紛爭，去化解憲政危機，若總統不能團結國人解決國內的紛爭，不能安內怎麼攘外？盧強調，總統此時要展現高度、展現能力，要團結國人，並重申「安內才能攘外」。

國政擺爛 盧秀燕憂：國家停滯不前

盧秀燕直言，賴清德總統上任至今已經一年半的時間，但光是大罷免就花一年的時間，最近為了兩院之爭可能又要花費半年，令她不禁直呼「國政擺爛」；盧秀燕強調，整個國家都在為政治紛爭而停滯不前，民生議題、經濟議題、環保議題、教育文化議題等都是攸關人民生活的議題，非常重要。

盧秀燕感嘆道，過去這一年半時間，國家呈現的是整個高層的政治紛爭，導致國家停滯不前，沒有考慮到人民生活經濟的感受，使國家不僅不能向前，甚至是退後，令她感到很憂心；盧強調，總統要展現高度、能力去解決兩院的紛爭，且要儘快解決。

面對即將到來的2026地方選舉、2028總統大選以及未來藍白合作，盧秀燕表示，「藍白合作一點都不是問題」，並提及台中市在2024選舉已經建立全國第一個示範區且很順利，因此藍白合作並不是問題，只是看誠意。

2028選總統？盧秀燕喊「深水區喔」

至於盧秀燕曾說不排除可以第4次政黨輪替，2028究竟有沒有意願出來參選總統？盧聽完後直喊「深水區啊！」隨後則強調對市民的許諾就是要專心擔任市長，回報市民；盧強調，她要把台中帶好、把台中治理好，這是她最大的心願，即便目前剩下最後一年任期，還是會專心市政，不會考慮其他事。

但盧秀燕坦言，對於第4次政黨輪替是有期待的，因為台灣夠民主化，也對台灣的民主深具信心，因一個政黨若執政太久會腐化，且若缺少民主輪替制度，競爭性會不夠，有競爭、有監督才會進步，否則將流於安逸且看不到批評，若離民間越來越遠，對民意會越來越脫離；盧認為，透過政黨競爭、政黨輪替，才可以達到防腐的效果，也讓所有政黨受到監督，這才是社會進步國家進步的原動力。

針對總統賴清德宣布未來8年將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，盧秀燕表示，她盡量不去談中央議題，怕變成口水戰，也怕大家被更高度的議題帶走而忽略市政的重要性跟治理，不過盧坦言，國防預算要增加，但重點是「增加的合理性」，採購哪些武器才能真正保衛國家？否則買一堆並不能保障國家安全；盧也喊話行政院長卓榮泰要有效的處理，目的是為了保衛國家、為了支持國防增加預算，就應該從容的接受立法院的審查，向國人說明清楚採購的方向，包括陸、海、空怎麼部署以及要採購哪些項目。

