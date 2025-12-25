專訪2》中央一毛不給！盧秀燕照樣拚出台中三大國際級建設

台中市是全國第二大城市，但建設一流！市長盧秀燕近日接受《中時新聞網》節目「政經向前衝」專訪表示，在中央沒給一毛錢之下，她任內力推的3大建設：綠美圖、台中國際會展中心已落成啟用，台中巨蛋則已開工，且請來的建築大師皆為國際級。她強調，在「中央沒給一毛錢」下，與其花很多時間去爭，她乾脆咬牙自籌，因為她要的是成果；最終也挺過關卡，以具體成績讓台中更美。

3大建設非做不可 盧秀燕：國際級大師讓台中更美

談起台中施政，盧秀燕倒背如流、完全不必看資料，尤其指標建設，更是艱辛克服挑戰，成為亮點。盧秀燕表示，台中在她上任之前缺少3個東西：市立美術館與總圖書館、會展中心以及巨蛋，她當時盤點後便表示「非開工不可」，錢的部份再來想辦法 ；盧說這3大建設全部是台中自己付錢，中央一毛錢都沒給，「巨蛋花100億元必須去籌資、會展中心88億元也必須想辦法蓋起來」，如今全都蓋起來了；上述3大建設在她任內全部開工，會展中心已經落成啟用，台中綠美圖12月也落成啟用，其為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標；而巨蛋雖然在她任內蓋不完，但進度也已超前。

建築師也都頂流。盧秀燕表示，興建巨蛋請的大師是隈研吾，也就是東京奧運主場館的建築師，因為台中巨蛋並不僅是蓋一個外殼就好，蓋的是地標，「跟東京奧運主場館是同一級的建築師」；至於綠美圖請的則是普利茲克獎得主妹島和世、世界級的建築師；會展中心蓋的也是一流的世界級場館。盧說，要讓台中很美，在美學上也要有要求。

盧秀燕感嘆，要很感謝自己在剛上任一、二年時很勇敢，當同仁都憂心開工會沒有經費時，但她當時誓言非得做到不可，甚至售地也在所不惜，因為若再不蓋，未來巨蛋可能不是100億而是300億，綠美圖可能不是53億，而是153億元。

東豐快速道路太重要 盧秀燕堅持：愈晚做愈貴

盧秀燕並以「東豐快速道路」為例，在胡志強擔任市長時開工，當時預估經費80、90億，但到林佳龍市長時期有意見就停下來，直到她上任時已停工4年，但因「那條道路對於山城的發展太重要」，因此重啟環評，即便光是重啟環評就要2年，但她仍堅定要做，如今要花200億元，明年也會先區域性通車...。盧秀燕強調，此時若不咬著牙把上述提及的3大建設蓋起來，未來的市長得要花更大的代價，剛開始外界嘲笑並質疑她是否做得起來，如今證實做的是正確的決定。

把台中推向國際，也是重中之重。盧秀燕表示，一個城市要有進步、要長久的具有國際競爭力，一定要國際化，用國際的標準衡量城市的建設跟制度，包括人權的標準、法治的標準、建設的標準以及相關的福利社會制度等，都應該要國際化，若僅是用國內城市的標準，進步是不夠的。

10大使助台中推向國際！盧秀燕1創舉：六都沒人這樣做

盧秀燕特別提及，近年來城市交流非常成功，如今已有超過10個大使幫忙台中拍購物節（宣傳片），而大使是一個國家的代表，來幫忙不是幫中華民國，而是幫某一個城市的某一個節慶拍廣告，若沒有一定的交情跟信任是做不到的。她說明，台中購物節辦7年，每年都有不同的代言人，最近這幾年轉到國際化，剛開始有3個大使很有勇氣來拍，且行銷影片爆紅，隔一年有很多大使自動來報名，而今年包括韓國大使、印度大使、泰國大使、歐盟經貿處長等都來幫忙拍廣告，顯見台中市在國際事務上深化到外國的使館對台中很信任，願意交流、互惠、幫忙。

盧秀燕還指出，她每任都有用一名職業外交官當副市長，六都中沒人這樣做，因為外界普遍認為地方政府主要是做內政、城市治理，不會去做國際化，但她堅持每一任要有一位職業外交官。她表示，第一任請到令狐榮達，其為外交部次長退休，盧透露，當時令狐榮達極為訝異要當直轄市副市長，且一輩子沒想到要去搞地方事務；第二任則找黃國榮當副市長，其當過國家駐美系統的外交官，當過駐洛杉磯、駐舊金山的代表處長，也當過駐蒙古的大使。

盧秀燕認為，城市要有長久的國際競爭力，一定要發展成國際城市，要跳躍式的變成國際，地方治理做好是基本的門檻，但是要把這個城市發展成國際，進步才會快，才會用國際的標準去看這個城市。

