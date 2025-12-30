專訪2》未曾離開新北服務！劉和然：我不是黑馬「是千里馬」

藍營2026新北市長之戰引發關注，雖有台北市副市長李四川呼聲甚高，但現任新北市副市長劉和然經歷3任縣市長團隊，仍未排除角逐出線機會。劉和然近日接受《中時新聞網》「政經向前衝」節目主持人戴志揚專訪時自曝，他不喜歡當黑馬，自認是千里馬，並細數從台北縣到新北市的轉變，展現他嫻熟新北市政的優勢。

38年都沒有換成城市！劉和然自豪：就在新北這塊土地

劉和然受訪時表示，他的運氣很特別，從96年，周錫瑋擔任新北縣長時，他是教育局長；朱立倫擔任新北市長時，他是環保局長；侯友宜擔任新北市長時，他先是短暫當環保局長，後來當過副秘書長，現在是新北市副市長，算是得天獨厚，可以累積到三位市長的功力，都是近身的觀察，這對他而言，是很大的資產。劉強調，做準備有時候是刻意為之，有時候是自然而然去累積跟形成，而他38年都沒有換成城市，「就在新北市這塊土地」。

廣告 廣告

劉和然細數新北市的改變，特別指出，大巨蛋對新北是關鍵的硬體建設，從一開始選址、規劃設計到經營模式，一步步往前走，如今大巨蛋進到選址階段，硬體建設的傳承跟延續性都牽涉到規劃設計；另外，劉提及軌道建設，目前新北市施工中有七條線正在並進，包括三鶯線明年年底完成，萬大中和線、新北樹林線、基隆捷運的環狀線南環北環、淡海二期、南線二期等，這些硬體建設都需要有傳承並接著往下走。至於城市治理主要是軟體，包括教育、文化以及底蘊的累積。

由於劉和然不屬於「明星級」的政治人物，而是從基層打拚起，因此傳出他有意爭取2026國民黨新北市長出線機會後，被外界視為「黑馬」。但劉和然受訪時表示，他不喜歡當黑馬，自認是千里馬；且自認有施政哲學觀，很清楚到某個機關、單位後的角色是什麼。劉和然並舉當教育局長為例，當時有同仁問及政策選擇，他表示，首要考慮的是哪個政策對孩子最好，再者考慮哪個政策對老師好，每件事會有優先順序。

對於自己是怎樣的一個人？有何特色？劉和然表示，只要跟他共事過就會知道他是很容易了解的人，很清楚他下一步要做什麼，包括人事升遷等，只要把事情做好自然會達到升遷機會；劉強調，他的個性很透明，作為也可以被預測，同仁不需揣測他在想什麼。

劉和然也提及，他最在意新北的翻轉。他感性說，他起初是從教育先感受到城市差異；在以前的台北縣擔任老師時，看到孩子在天剛亮時就放射性進到台北市，下課後補習完再「放射性」回到北縣，上班族也是一大早放射性到台北上班，下班後吃完飯再放射性回到北縣，總覺得「當時的台北縣就是服務北市的城市」。

當時就很盼望能翻轉台北縣。但劉和然說，這非一任首長就能做到，得一棒接一棒，從北縣變成新北市，經歷4個直轄市加上一任準用..，新北市現在很多動作都很關鍵，包括開發從蘆南、蘆北到14張，這條微笑曲線帶動北縣變成準用到升格為直轄市，帶動整個新北市的發展，進到大開發時代，影響著新北市的未來。

劉和然也希望再讓新北翻轉，其中2件事很重要，首先是「安心」，要讓市民知道，颱風來時有一群人會默默守護；有災害時有人會想到如何讓災害減緩；疫情來臨時會有群人24小時守護，另一件事則是「光榮」，讓人家知道自己住在新北市。

另外，劉和然說需要靠翻轉的力量有很多面向，30個局處中，從垂直走的，包括幼兒出生到長輩銀髮照顧、年輕人的就業需求、年輕夫妻的養兒育女、幼兒園怎麼準備等，要有系統脈絡處理；至於橫向過程，29區如何兼顧自己特色，帶動區域往前走，接棒的力量要交接好。

劉和然強調，一個領導者要不斷自我成長，建立價值觀，要讓自己有勇氣面對，希望新北未來在一個團隊經營下，就是翻轉過後的國際城市。

【看原文連結】