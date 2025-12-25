【專訪2-1】李沐認為振永一舉動心動 宋柏緯被好友奪愛：我很羨慕他

宋柏緯（左起）、李沐、振永分享愛情觀。黃于珊攝



韓星振永在《那張照片裡的我們》與李沐、宋柏緯譜跨國三角戀，3人也分享愛情觀，振永坦言自己屬於偏積極的類型，「因為我會覺得如果當下錯過了，我可能會後悔，所以在自己能夠做到的範圍內，我就會在當下努力的去做」。自認與片中角色「金教練」的個性類似。

宋柏緯飾演的「弘國」守護的李沐飾演的青梅竹馬「賢英」，他坦言國中時曾和朋友喜歡上同1個女生，但因為個性內向，只能眼睜睜看著打籃球前峰的朋友告白成功，「我很羨慕他，我覺得他很直接、很乾脆，但我就不是那種男孩」。所以如果是自己，也會像角色一樣，「我覺得他（弘國）愛情觀蠻成熟的，就是把選擇權還給對方，我自己的話應該也會這樣，就是也不會搶，但是也不會退讓，就是公平競爭」。

宋柏緯期待與振永有音樂上的合作。黃于珊攝

至於喜歡日久生情還是一見鍾情？宋柏緯笑說：「人家說一見鍾情的通常是你的業障。」李沐附和：「我太認同了，所以我現在會選日久生情，小的時候是（一見鍾情），就覺得心動是很珍貴的事情，其實沒有，其實人是很會心動的。」宋柏緯也認同：「我現在喜歡日久生情，可是一見鍾情也不是沒有，只是會知道那就是一個可以欣賞的東西。」

初次與振永合作，李沐分享在天台要送照片去給「金教練」看的戲感到心動，「我們那天已經拍完原本要拍的戲了，湯哥（導演湯昇榮）就突然說你們如果接下去聊天會怎麼樣？我們就即興聊，我問金教練幾歲開始打跆拳道？他回問我幾歲開始拍照？那場戲我自己很喜歡，覺得是非常心動的一刻，2個人都有點笨拙、能夠使用的語言很有限，就那個瞬間我感受到通電」。

李沐為了之後的工作將閉關準備。黃于珊攝

談及與振永的化學變化，李沐說：「有一場戲在我們的電影裡面蠻關鍵的，就是我主動去找金教練教他拍照，我覺得在那個時代裡是非常大的一步，那些沒講的話全部用行為表現，我很喜歡劇本裡的設計，因為在現在大家可能會有更直接的方法，可是當時是每一個東西都只敢做一點點，好像有又好像沒有，我很喜歡這個。」

振永的魅力讓宋柏緯坦言有點招架不住，李沐對於他的吃相更是印象深刻，她認為從吃相就可以看出1個人的個性，「我們第1次吃飯就覺得，哇！吃相這麼好的人個性一定也很好，就是很熱情，什麼東西歐巴都很願意嘗試，他也都會給很多反饋，喜歡的東西他也會大力稱讚」。笑說能做菜給他吃的女生光看他的回應就會感到幸福。

