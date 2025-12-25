【專訪2-2】振永被台灣一美食嚇到 日嗑5餐造巨肌

振永來台拍戲收工後的樂趣是朝聖美食店。黃于珊攝



《那張照片裡的我們》故事以1977年桃園中壢事件為背景，韓星振永為此還來台拍攝，他坦言獨自來台本來也以為會很寂寞，但李沐、宋柏緯等夥伴常帶他去吃美食，「所以比我想像中還要不孤單」。尤其住的地方附近有很多百貨公司，他收工後的樂趣就是去朝聖美食店。

宋柏緯透露周六曾帶振永到信義區體驗夜生活，「很多人認出他、想跟他合照，我那天就是保全」。也帶他去品嘗滷肉飯和台式火鍋，振永透露最喜歡上面放1 顆蛋黃的魯肉飯，「我覺得那個組合真的是超級好吃」。不過台灣美食白斬雞也讓他感受到「文化衝擊」，他笑說：「我非常喜歡吃雞肉，但是有被雞頭小小的嚇到，那時候柏緯有幫我非常帥的把雞脖子折斷。」

振永飾演韓國跆拳道教練「金浩熙」，沒有學過跆拳道的他坦言「蠻困難」，片中有一場在河邊裸身換裝的戲，他也分享健身菜單，「因為要拍脫上衣的戲，所以我基本上1個禮拜運動6到7次，為了要把自己的身材練壯、練厚，通常每次重訓會1到2個小時以上。本來我1天吃2到3餐，那時候為了增肌，我大概1天吃4到5餐」。飲食上除了蛋白質，也會吃碳水化合物。

至於片中的激烈武打戲，振永說：「我本來就蠻喜歡拍動作戲，在開拍前幾個月，我有跟台灣的動作組進行一些訓練，尤其是套招的部分，如果在現場沒有對好的話容易讓對手演員受傷，所以我們花蠻多時間在練習套招。」

宋柏緯（左起）、李沐、振永在《那張照片裡的我們》中譜跨國三角戀。黃于珊攝

曾說在台拍戲很幸福的振永期待有下1部台灣作品，「我想要挑戰比較激烈的打戲，想拍動作大片」。至於想跟誰合作？他嘴甜地說：「如果可以的話，想跟這1次的原班人馬、演員們一起合作。」宋柏緯雖然感動，但也問：「不要太激烈可以嗎？」逗得振永大笑。

以偶像團體出道的振永與也是「離合器樂團」吉他手的宋柏緯片中彈唱〈花戒指〉，談到未來合作音樂的可能性，宋柏緯說：「我的榮幸，我很期待，如果有這個機會的話。」振永也說：「如果有機會希望跟柏緯合作音樂，我覺得柏緯唱歌蠻好聽的，他的聲線跟我不一樣，希望未來有機會對唱。」

跨年將至，3 人也分享計畫，宋柏緯笑說：「沒意外的話，我在家跨，我很久沒在外面跨年。」振永昨已回韓國繼續跑通告，他透露之後會跟朋友去吃美食聚一下，「年底會去參加頒獎典禮」。李沐則為了之後的工作閉關，「我打算聖誕節過完就要把手機關機與世隔絕1個多月，想要狀態封閉一點」。

