專訪3》為何推動AI李登輝 李安妮：為了讓年輕世代 以更貼近方式認識李登輝

李前總統辭世後，他的思想如何被台灣新世代理解成為新課題。李登輝基金會董事長李安妮表示，推動以 AI 技術重現父親的聲音、動作與理念，是希望讓歷史不再停留於資料與照片，而能以更直覺、更貼近人心的方式被年輕世代重新認識和流傳。

針對為何推展AI 技術重新呈現李前總統思想與形象的展覽？李安妮接受新頭殼專訪時說，在父親辭世數年間，她持續整理李前總統留下的大量文件、手稿與個人物品。每一次翻閱，都像是在重新認識這位父親，也是台灣重要的政治人物。她表示，其實父親沒有給子女留下豐厚的財富，但他留下「理念、價值與對台灣的堅定信念」等無形資產，如果僅由家屬保存，終究難以真正被後世理解。因此她決定推動「公共財化」，讓父親一生累積的思想得以回到社會之中。

李安妮表示，過去數年，多位日本政界及商界人士來台致意，其中包括日本前首相麻生太郎。她回憶起陪同他的過程時表示，麻生太郎與其他來訪者不同，他幾乎對每一個細節發出提問：為何墓園選在此地？特定角度能看到什麼？褒揚令的內容究竟是什麼意思？甚至還問到台灣與日本的相對位置。面對一段段文言文與背景脈絡的說明，她深刻感受到，「單純的追思儀式無法延伸理解。訪客離開後，沒有一個媒介能讓他們真正走進李登輝的世界。」也是這段經驗，讓她意識到記憶的保存方式需要改變。

談到啟動 AI 再現計畫的契機，李安妮說，她本就對科技保持高度興趣，對 AI 並不排斥。然而真正讓她下定決心的，是第一次聽見資策會以僅 18 秒聲紋資料成功生成的李登輝歌聲——《千風之歌》。她當下感動表示：「父親離開快五年，我其實快忘記他的聲音了。當那段歌聲響起的瞬間，彷彿他再次站在我面前。」這一情感體驗讓她確信，AI 不只是技術工具，也可能成為連結記憶與歷史的橋梁。

這項展覽除了聲音再現，也重新建構李登輝的生活姿態，包括推眼鏡、思考時輕觸下巴、微微點頭等日常動作。李安妮說，這些細節讓她產生一種「活起來」的親切感。靜態照片經 AI 動態化後呈現的日常片段，讓她理解科技可以讓歷史不再只是資料，而能以溫度與情感被感受。「如果只是把資料放著、照片掛著，人們看完就走了；但如果透過 AI，他們會停下來、互動、提問，那麼理解的過程就真正開始了。」

談及科技在理念傳承上的意義，李安妮認為，AI 的價值並不在於重建一個「看起來像」的人，而是提供一個讓年輕世代願意接近歷史的窗口。她觀察到，許多年輕人對 1996 年總統直選等歷史事件較陌生，也未必理解當時的國際局勢與政策脈絡。傳統教科書式的敘述常難以引發興趣，因此她期待 AI 能成為跨世代媒介，讓年輕人要接觸歷史時，有個 「有趣」 或 「願意點開」 的契機。當他們覺得有趣，就會靠近；當他們靠近，就會開始理解理念。

李安妮表示，李登輝一生的核心價值包括台灣主體性、民主自由、人民自信的培養，以及在國際舞台上為台灣爭取空間的堅定信念。這些核心理念若僅靠傳統紀念方式，往往難以讓年輕人感受到其深度；反之，透過 AI 的互動呈現，「理念」可以不再抽象，而是能透過情境化、故事化的方式被理解。

