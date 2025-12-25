專訪3》超在乎！盧秀燕自豪「教育預算佔近4成」：這條路走對了

「看不見」的建設更要重視！台中市長盧秀燕不只拚出硬體建設，真正能影響下一代的事，更列為重要施政目標。她近日接受《中時新聞網》「政經向前衝」節目專訪時透露，上任以來的教育預算，永遠是其所有施政預算中的第一名，強調投資教育雖是看不見的工程，但這幾年走來，「走這條路是走對了」。

盧秀燕回顧自己對市民的承諾，除了減少空污減碳，教育是重點。除此，盧秀燕說她最自豪的是「教育」，因教育是看不見的工程且回收很慢，相對不會有人去投資，但她認為城市若要維持永續競爭力，光市府做不夠，要各領域民眾都能夠做好，城市就會好；全台中市民都在努力，就是因為受教育，知道對城市要有貢獻，知道應該選擇什麼樣的城市標準。

教育預算佔近4成！盧秀燕：看不見的工程更重要

盧秀燕指，她上任7年來的教育預算，永遠是其所有施政預算中的第一名，教育預算比佔總預算的比例大概將近4成；她認為「看不見的工程更重要」，7年來大力投資教育市民會有感受。

350校原僅半數有禮堂 盧秀燕給孩子圓夢了

盧秀燕也舉例，她上任時高中以下的350所學校，有禮堂的學校僅5成，其中台中市大里成功國中曾因沒有禮堂，露天舉行畢業典禮，未料當天下大雨，全體變落湯雞，也讓她被議員罵；這件事也讓盧發現，台中350所學校有一半的學校沒禮堂，且幾乎都在原（台中）縣區，因此有個「給孩子圓一個夢」的計畫，城市是合併升格，資源應該平均，她擔任市長後已蓋超過50個禮堂；另外，新增學校、圖書購置預算倍增，盧秀燕說，這幾年走來，「走這條路是走對了」。

不只如此，盧秀燕表示，目前也正在花3年汰換國中小課桌椅，現在的孩子長得快，即便木頭椅子很耐用，但椅子不僅硬也不符合人體工學，便花4億多開始做，預計明年會全部汰換完畢。

媽媽市長名符其實 生育、托育及教育都兼顧

至於推動哪項政策讓盧秀燕最有感呢？盧表示，因其是6都中唯一的女市長也當過母親，因此非常重視生育、托育及教育政策，生育部分是推動「好孕專車」、生育津貼翻倍等；托育部分，盧說台中市共29個行政區，在她上任前僅5個公托，不過盧強調，日前剛完成第47個公托，卸任前預計可以完成到60個；不僅如此，盧也推動「區區有親子館」，在其卸任前可以做到30個親子館。

