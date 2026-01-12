專訪3／黨內廝殺！何志偉傷心過度長白髮
[NOWnews今日新聞] 從市議員、立委，一路走到總統府副祕書長，何志偉的政治旅程橫跨15年。從在市場與民眾「搏感情」，到踏上總統府深紅地毯，他走過黨內廝殺、歷經「堅偉瑜大戰」的激烈角力，如今，何志偉在政治舞台上逐步學會收放，學會在衝突與協調之間找到平衡。
談起當年那場殺得刀刀見骨的立委初選，空氣瞬間沉了下來，那時的他，頭髮黑亮，現在卻竄出了幾根白髮，那是初選後因為傷心而留下的痕跡，他不諱言地直指這段「傷心往事」，「有時候還會想到...」，話未說完，卻已道盡一切。
「以前的我，又衝、又急、又敢講！」昔日因美豬政策跟蔡政府唱反調，被黨內同志罵「死小孩」的他，如今談起過去的自己，彷彿在描述一位久見的遠親。在那段日子裡，政治對他而言是奪目的火花，是必須大聲吶喊才能被聽見的戰場，但在進入總統府後，卻有所轉變，秘書長送他4字箴言「持盈保泰」，這不僅是一句提醒，更是一種修煉。
「我這才懂，衝，是因為想改變；但穩，是因為你想守住更多人，而我現在的衝，是經過體會之後的溫柔」，後來，歷經各種風風雨雨的他，學會了放下「一定要被看見」的執念，「以前當民代，講話大聲、跑很快，覺得所有事情都要自己上前，但進到總統府後，我慢慢明白：不是每一件事，都要你站在最前面。有時候，你在後面把事情撐住，就夠了」。
從立委到副祕書長，他最大的學習就是「溫度與專業的平衡」，「在立法院，你說的是『我的觀點』；但在總統府，你說的是『人民的情緒』」，他必須把聽到的、看到的最真實的片段帶進會議室，且不帶情緒，「我在總統府處理的就是民眾陳情，要有總統府的高度又要有將心比心的溫度，這樣的平衡不容易，但很重要」。
▲何志偉不諱言地直指過往的黨內廝殺是「傷心往事」。（圖／今日新聞攝影中心）
接受鄭捷案受害者家屬陳情 何志偉：謝謝家屬相信我
最讓何志偉念念不忘的，不是權力的更迭，是十多年前鄭捷案受害者家屬的眼淚，「這些受害者家屬他們願意相信我，讓我去處理，我到現在都很感謝」。
「很多當事人不知道他們當下可以做什麼，這成為他們人生中最不想面對的問題，在這麼慌亂的狀態下，我們為他們爭取了該有的公道，也避免這些家屬遭受第二次傷害！」何志偉感性說。
為了替受害家屬爭取公道，他曾反覆看案發畫面，使得案發畫面在腦海中重播整整一年時間，他還記得，那位哭得肝腸寸斷的家屬，拉著他的手說，「你不要放棄我們」，這一句話，也提醒他，「政治不是講話，不是立場，政治是－在別人最痛的時候，你還願意坐下來聽」。
年輕人不需要口號 而是「被理解」
面對民進黨如何重新贏得年輕人的心，他沒有給出官樣的口號，身為年輕人，他了解到年輕人要的不是口號，而是「被理解」。
「我們這個世代是高速、高智慧的，正在迎接AI的爆發成長期」，他認為，新政治的程式碼應該是「公開透明」，與其教年輕人怎麼做，不如直接告訴年輕人，「我們會努力做！你覺得哪裡可以更好？謝謝你告訴我們！」
在訪談的尾聲，何志偉衝忙趕著下一個行程，在大溪老街上，他依然是那個愛笑、毫無架子的何志偉，鳳飛飛的音樂還在放著，但他已不再是那個怕風吹雨打的花兒，而是一個懂得在風雨過後，靜靜為眾人撐起一片陰涼的的溫柔大男孩。
