專訪4》以科技保存思想──李安妮談「AI 李登輝」計畫的理念與邊界
[Newtalk新聞] 在 AI 技術迅速發展的今日，如何以科技保存重要政治人物的思想，被視為全球公共記憶工程的新課題。會推動的「AI 李登輝」計畫，是台灣在此領域的早期實驗。新頭殼專訪基金會董事長李安妮，談她對 AI 理解的改變、知識庫建構方式與倫理原則，也揭示下一階段規劃與可能的國際合作方向。
AI 不等於複製本人：目標是準確呈現思想
她回憶說，計畫初期外界期待 AI 能「像李登輝本人」回答問題，但隨著研究深入，她愈加確定：「AI 永遠不能、也不應該取代真人。」
AI 可以模擬語氣、整理相關理念，但卻無法重建人生經驗或進行價值判斷或是要求 AI 成為「人格的分身」不僅是不可能的，也可能產生誤導。因此基金會確立三項原則：
1.不進行人格模擬，不追求複製本人。
2.不打造萬能問答機器。
3.僅依據可驗證文獻呈現思想與政策脈絡。
她強調：「我們希望可以 AI 忠實呈現文本，而不是替本尊發明新的主張。」
目前有關知識庫的架構：以原始資料為主，專家詮釋為輔。
基金會將知識庫分為兩層。第一層：李登輝留下的原始紀錄。包括著作、演講、手稿、政策文件、談話紀錄等。
李登輝的資料量極大，橫跨農業、地方治理、政治改革、外交與民主化，是 AI 的主要知識來源。
第二層：學者研究與歷史詮釋
檔案呈現的事實，但決策背景須透過後世研究予以補充。
基金會將組成跨領域「知識庫委員會」，由史學、政治、外交等專家負責資料審查與詮釋建構，避免 AI 在內容上產生誤讀。
倫理邊界：不介入當代政治 不製造新立場
李安妮表示，為避免 AI 被誤用，基金會設定四項倫理原則：不評論未成為歷史的當代政治議題，AI 不會對今日的政治人物或政策攻防表態。
她強調，所有回答皆須可追溯至文獻來源，不做推論、不創造不存在的主張。
相關資料完全存放於地端，不上雲端，避免模型被吸收、外部汙染或未授權使用。只有具有公共教育意義的對話才會被保留，日常閒聊不會成為訓練資料，確保模型不被隨意干擾。
她強調：「這不只是技術工作，也是歷史倫理工作。」第二階段工程：從語言能力走向深度脈絡互動
李安妮說，基金會規劃第二階段將重點放在三項能力提升：
（一）建立「AI 李登輝的人際網絡」
整理李登輝生前與國內外政治人物、幕僚、研究者的互動，建構人際脈絡。
這讓 AI 能夠回答「事件如何連動」、「人物如何互動」等深度問題，而非單點式資訊。
（二）讓 AI 具備「跨事件、跨脈絡」的延伸能力。
未來 AI 能主動指出事件間的關聯，並可驗證資料協助使用者理解背景，達到「帶著你一起理解歷史」的互動效果。
（三）建立國際相容的知識庫格式
若有其他國家也建置領袖 AI，只要格式相容，便有可能在研究上進行比較或對話，形成跨國的歷史資料連結。
國際合作：依需求決定深度
有關的國際合作合作可分兩層：
包括：1.技術與方法分享：展示流程、資料治理與倫理架構。
2.深度內容合作：需對方也建立完善知識庫與歷史倫理原則，才具備交流價值。
她強調，合作不是讓 AI「對話外交」，而是分享知識工程經驗。
科技不是替代 而是整理與延續
在李安妮眼中，「AI 李登輝」本質上不是再造個人，而是透過科技整理龐大歷史資料、提供更清楚的公共知識平台。「AI 永遠不是人。它的作用是協助後代理解歷史，而不是替誰說話。」
她期望這個計畫最終是能夠讓公共人物的思想，以更透明的方式來傳承，而不是成為新的權威或者是象徵。
