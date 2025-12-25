專訪4》媽媽市長的韌性與張力 盧秀燕親曝心路歷程

台中市民口中的「媽媽市長」盧秀燕上任至今7年，此稱呼既親切也符合她作風，遇事鮮少口水對嗆、指著鼻子罵人，處事圓融但也可能被定型。她自己又怎麼看？盧秀燕接受「政經向前衝」節目專訪親曝心路歷程，直言心中唯一考量就是「對市民的承諾」，不管外界講什麼，她最在意的施政是否切中民心，也透露遇到危機時「給人家罵沒關係」，但要做好危機處理，化危機為轉機。

專訪當天，台中天氣溫和，中時新聞網「政經向前衝」節目製作團隊，特別前進市長辦公室，近距離感受媽媽市長的style。盧秀燕在親和中自帶氣場，談論市政如行雲流水，展現她全盤掌握的細膩力度，更透露著不屈不撓的強悍。

對於市民給予「媽媽市長」稱號，盧秀燕坦言，剛開始有點不習慣，不過當她發現長輩或小朋友都會叫她「媽媽市長」時，顯示著市民對她的信任也很親密，讓她感到有責任、更大動力，也努力付出。結果則是，最新民調仍顯示，高達62％台中市民肯定盧秀燕市長的表現。

打破台中市長「不連任魔咒」 盧秀燕第二任更拚

對此，盧秀燕說，有感受到市民對她的信任跟支援，其中最重要的是讓她連任。她強調，台中市民水準很高也極為嚴格，且過去台中市長有「不連任的魔咒」，讓她不禁想過可能不會連任，不過最終她不僅當選，還以超高票數當選，因此她第二任比第一任還拚，因能連任代表市民的期待及信任，所以要更努力。

就職7周年，盧秀燕近期回想這些年來對市民的許諾，首先想到的就是空污，因其長期在台中工作及生活，知道市民期待，且上任時城市空污非常嚴重，決心要改善空氣；盧表示，當初在競選台中市長時的政見為「市長換人，空氣換新」，但她坦言，跟老天作戰、改革空氣是全世界最難的事情，甚至在就職典禮還送瓶裝「谷關的空氣」被許多人嘲笑，但經過多年來努力，就任市長前台中市空污指數是19微克，當時國家標準是15微克，而今年大概平均落在13.5微克。

砸上億改善空污 盧秀燕祭3大措施喊：值得

另外，面對全國最大固定污染源的台中火力發電廠，盧秀燕指出，她上任前中火一年要燒1500萬公噸，但她當市長後不斷為空污奮戰，無論中火如何施壓或中央給怎樣不同的意見，她都不退縮，堅持減煤，如今中火一年大概燒在1200萬噸以下，少300萬噸。

至於移動污染源部分，盧秀燕表示，希望民眾在交通工具上節能減碳，因此做出3大措施，第1大措施是腳踏車，在她上任時中市iBike有325個站，如今已增加到1400個站，花快10億建置；第2大措施則採取利誘方式，前半個小時免費，願意騎腳踏車就給予優惠；第3大措施為雙十公車，不僅搭公車前10公里不用錢，超過10公里，一趟最多也只要10元，不過盧強調，這並非公車司機好心不收錢，而是台中市貼補，一年要付的公車貼補費用約30、40億，「值不值得？值得！因為空污改善了，交通也改善了」。

另外，盧秀燕也提及台中捷運開通一事，因其上任時台中沒有捷運，第一條捷運在胡志強時期開工，林佳龍時期還沒辦法完工，盧說她非蓋成不可，如今第一條捷運已落成，第二條捷運也已經開工了；盧表示，在許多無碳、節能減碳的大眾交通工程拚命建設，雖然要花很多錢，可是值得，「從最難的、當初最明顯的一個政見下去檢視，有沒有進步？有沒有達成？這是我必須要交出給市民的成績單。

「給人家罵沒關係」 危機控管度過非洲豬瘟考驗

擔任台中市長7年，盧秀燕坦言也曾發生危機，包括非洲豬瘟以及COVID-19，當事情發生後，與其互相指責、卸責、甩鍋，不如摸摸鼻子，趕快把事情解決。盧進一步說道，先前發生非洲豬瘟時，該怎樣把疫情鎖在案場，讓一隻病毒都不會跑出去，不會影響到其他的豬場是一大關鍵，最終台中市也成功做到「危機控管」，病毒也只鎖在該案場。

「發生就發生，就要做好它」，盧秀燕認為，她的民調有稍微維持，是因為市民想看的是危機處理能力，並強調給人家罵沒關係，但要做好危機處理，要化危機為轉機、化危為安。

