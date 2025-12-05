專訪5》18秒聲紋重建「李登輝歌聲」 李安妮：我回憶湧上心頭

李登輝基金會董事長李安妮接受新頭殼專訪。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 目前正在國立台灣圖書館展出的「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」中，再次看到李前總統的語錄、影像與思想片段時，身為女兒的李安妮，其個人感受最深是什麼？李安妮表示，真正打動她的不是某一句話，也不是展場中某一段影片，而是一段由AI 重建出的「李登輝歌聲」。這讓她感動表示，由於父親已經過世將近5年，她對於李登輝聲音已經慢慢淡去，不過隨著「李登輝歌聲」再次重現在她耳中，也讓她內心回憶湧上心頭，受到很大的震動。

李安妮表示，在展覽內容的研發過程中，工程團隊有一次邀請她試聽 AI 重建出的「李登輝歌聲」。而這原始素材取自先前李登輝前總統在一場公開活動中唱了18秒左右的〈生日快樂〉的片段。工程師以這段聲紋為基礎，重建出歌聲模型，並以此生成〈千風之歌〉的一小段示範，讓她在測試時第一次聽見。

李安妮表示，雖然她知道那是一段AI重建生成聲音，不過對她而言，這聲音中還包含了一種只有家人能辨識的真實感。 圖：張良一/攝

「當歌聲一響起，我整個人都愣住了。」李安妮坦言，這不只是驚訝，而是一股久違的情緒被觸發。她原以為記憶裡的父親聲音依然清晰，但在聽到 AI 重建的歌聲時才意識到，語氣、音色與呼吸等細節早已逐漸模糊，「我真的快要忘記他的聲音了。」她說，這樣的發現既意外，也帶來些許心酸。她表示，也正因如此，當聲音重新被送到耳邊時，她才會如此震撼。「那一刻真的是覺得他回來了。」

李安妮表示，雖然她知道那是一段AI重建生成聲音，不過對她而言，這聲音中包含了一種只有家人能辨識的真實感。她笑著說，父親生前唱歌「常常會走音」，那是一個家族才懂的、小小的溫柔記憶，而 AI 重建出的聲紋竟然沒有走音，這讓她既驚訝又感動。

李安妮接受新頭殼專訪。 圖：張良一/攝

除了聲音，展覽中將照片動態化的呈現方式，也讓李安妮格外感觸。她表示，從父親童年的影像，到家中與黃金獵犬、貓咪相處的場景，甚至是晚年使用 iPad 的生活畫面，在 AI 的處理下重新「活」了起來，不再只是冰冷的歷史照片，而是帶著日常與溫度的生命片段。她表示，這些影像讓她再度看見父親作為家人的一面，也呈現了外界較少認識的溫暖個性。

李安妮指出，展覽中的語錄與思想片段亦讓人重新看見父親一生所堅持的價值，包括台灣主體性、民主自由等理念。透過科技輔助，這些內容不僅更易於理解，也更貼近年輕世代的閱讀與感受方式。

李登輝基金會董事長李安妮希望透過 AI，讓已逝的歷史人物以新的方式進入公共空間，使下一代不只「知道」李登輝，而能真正「理解」他所代表的核心理念。 圖：張良一/攝

李安妮強調，這次展覽對她而言，不只是懷念，更是「讓一個生命重新被看見」。她希望透過 AI，讓已逝的歷史人物以新的方式進入公共空間，使下一代不只「知道」李登輝，而能真正「理解」他所代表的核心理念。

「我最深的感受，是看到原本會被遺忘的東西重新被賦予生命。」李安妮說，透過科技再現聲音、形象與思想，她相信李登輝的精神將能以更具體、更貼近人心的方式持續被理解與傳承。

