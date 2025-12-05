專訪6-6》李登輝紀念館進度曝光：地點仍在評估 政府承諾硬體、基金會專注軟體

李登輝基金會董事長李安妮與AI李登輝對話。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 李登輝基金會董事長李安妮除了感謝民團鼎力支持之外，她也透露「李登輝紀念館圖書館」的最新進度指出，前總統蔡英文在卸任前已對此案作出「由政府承擔土地尋覓與新建費用及運作」的承諾，並已於交接時向新政府傳達，相關部會目前也已啟動初步作業。不過，紀念館的實際落腳地點，仍在評估階段，尚未正式拍板。

地點未定案：必須能「說故事」

她說，紀念館圖書館的選址原則會以「與李登輝生命歷程相關、能說故事的地方」作為優先，包括他曾居住或長期活動的地區，如台北市、三芝、淡水等，皆具文化與歷史意義；但現階段並無確定地點，仍等待政府跨部會作業後再行公布。

在過去五年間，基金會曾與台大多次討論合作，包括徐州路舊法學院地址、行政大樓與農學院等選項，但因校內程序繁複，需要校務會議同意以及空間規畫更動，最後皆未能成案。

李登輝基金會董事長李安妮專訪。 圖：張良一/攝

蔡英文拍板：政府承擔硬體 紀念館確定會建

李安妮透露，蔡英文在任內持續關心選址進度，去年一月選後，首次會客即接見基金會代表，正式拍板圖書紀念館「由政府負責土地取得與建館經費」。蔡英文卸任後亦將此案交由賴政府延續，新任文化團隊與相關部會都已掌握此案進度。前文化部長鄭麗君曾任基金會董事，對此案情熟悉，目前也在政府工作體系中持續關注。

硬體交給政府 現階段全力衝刺「軟體先行」

由於硬體作業進度需要依照政府相關程序進行，李安妮強調，目前已將心力完全放在，文物與史料的蒐整及數位內容建置、策展架構設計等。

未來「我與李登輝的故事」民眾策展區規劃

她表示，希望紀念館最終能夠結合「國家領導人的歷史決策文物」與「民間庶民與李登輝的故事」，呈現他既具國家領袖高度、又能深植土地的雙重面向。

李登輝基金會董事長李安妮專訪。 圖：張良一/攝

暫時展出場域：在台灣圖書館試驗推動

在正式館舍尚未興建前，目前部分數位展示與策展實驗室暫在國立台灣圖書館（台圖）場域，由台灣學研究中心協助提供空間，使民眾能及早接觸到相關內容。

跨黨派支持：朱立倫任主席時也表肯定

她補充說，曾與國民黨主席朱立倫就此案交換意見，朱在任主席期間明確地表示支持，認為此案「本來就應該做」。她強調，這是台灣民主發展的重要工程，而非政黨議題。

紀念館路線確立，地點待政府最後拍板

她表示，政府既然已經明確承擔硬體與土地作業，其最大壓力已經獲得釋放，未來將持續建立內容基礎，「建館一旦動工，就能在最短時間內讓紀念館上軌道」。

至於外界最關心的「紀念館蓋在哪？」她說，目前尚無定案，但一定會選在「能代表李登輝、能說故事、具歷史意義」的地方，還是由政府去統籌規劃後統一對外公布。

李登輝基金會董事長李安妮專訪。 圖：張良一/攝

