專論》不信任川普而轉向中國？歐洲外交的戰略誤算

英國首相施凱爾赴中訪問並會晤中國國家主席習近平。 圖：翻攝自新華社（資料照）

[Newtalk新聞] 英國、法國、德國、加拿大等國持續前往中國「朝聖」，試圖透過經貿合作來分散風險，並改善外交的平衡，但卻被習近平看穿，而成果也有限，英國僅有蘇格蘭威士忌關稅下調等小幅讓步，卻引來美國總統川普的強烈警告，可能加劇與美國的摩擦。

歐洲外交誤算

面對：《美國總統多年來對慣例的挑戰，而不分友邦或是敵國地發動關稅戰，甚至提及併吞格陵蘭，並對於加拿大有許多不可預測言行》，於是許多西方國家開始尋求外交關係的新平衡。

在英國首相施凱爾訪中之前，法國總統馬克宏與加拿大首相馬克・卡尼也都曾訪問中國。德國首相梅爾茨預定在二月訪問，中國四月也將迎來川普本人到訪。

布魯塞爾智庫「布魯格爾（Bruegel）」的高級研究員艾莉西亞・加西亞・埃雷羅（Alicia García Herrero）表示：「中國知道大家都很急，所以覺得自己不需要付出任何代價。其結果就是愈來愈多人湧向中國」。她又說：「這有點屈辱。跑去中國，把中國當神來膜拜、祈求，但什麼都沒發生。再怎麼大張旗鼓，也不足以改變力量的平衡。」

是中國獲利居多，且同時引來川普的反彈

英國首相施凱爾的訪中，蘇格蘭威士忌的關稅下調是英國唯一獲得地明確的即時成果，但是2023年英國對中國的威士忌出口額僅 3.2 億美元，還不到對美出口的五分之一。同年，中國對英出口總額更是英國對中威士忌出口的 300 倍，顯示英國在貿易結構上依然處於極度不利的地位。施塔默雖然取得了在服務業領域建立夥伴關係及未來貿易協定的口頭承諾，但並沒有具體成果。另一方面，英國人赴中國旅遊將更為便利，並可以促進當地消費的免簽措施則已經確定；同時，英國總部的製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）也承諾在中國的研究與製造領域投資 150 億美元。

從英國批准中國在倫敦建設大型新使館，並獲得免簽旅遊與阿斯特捷利康投資承諾來看，這些措施對中國的利益是更大。但是在施塔默的會談當中，習近平卻批評單邊主義與保護主義，暗罵川普。施塔默因此遭到美國總統唐納・川普的嚴厲警告，川普形容這是「非常危險的」。

在此之前，加拿大首相卡尼與中國達成協議，使中國更容易進入加拿大的電動車市場，而加拿大則成功爭取農產品對中出口的擴大。這意外凸顯了「高科技中國」與「農業國加拿大」的鮮明對比。加拿大也宣布與中國建立「戰略夥伴關係」，凸顯西方盟國在經濟上務實接觸中國，雖然他仍然強調安全防務依賴美國。

就此，川普對加拿大的卡尼之警告非常嚴厲，他威脅若加拿大與中國推進貿易協定，美國將對所有加拿大出口課徵高達 100% 的關稅，並聲稱這樣的合作會讓中國「接管加拿大」。

結構性矛盾

歐洲各國過去一直依靠外部夥伴來支撐自身的生活水準：將安全保障交給美國，從俄羅斯購買廉價的能源，人口老化後則依賴移民提供勞動力。但是，這些安排並不總是帶來良好結果。

中國或許因為快速的經濟成長與尖端技術而顯得具有吸引力，但對歐盟而言，最大的貿易夥伴仍是美國，而且歐盟對美國擁有龐大的貿易順差。相對地，歐盟與中國之間則存在規模龐大且持續擴大的貿易逆差。

在烏克蘭戰爭的終結方式上，川普對俄羅斯的立場是成為美國與歐洲各國關係惡化的一大原因，但諷刺的是，中國正是在貿易與技術層面，支持俄羅斯入侵烏克蘭的國家，如今這些歐洲國家卻在加強與中國的關係。加強與中國的往來，可能換來失望，這從施塔默與卡尼的訪問成果可以看出。

歐洲恐會兩頭空

華盛頓布魯金斯研究所的約翰・L・桑頓中國中心暨亞洲政策研究中心（the Brookings Institution’s John L. Thornton China Center and Center for Asia Policy Studies）研究員帕特里西亞・M・金（Patricia M. Kim, Fellow）指出：

「許多美國盟國曾因政治或外交分歧而遭中國停止進口，經歷過經濟的報復，也長期擔憂中國的過剩產能對其本國產業與貿易收支的影響。」「在價值觀與治理方面，與中國的深層差異依然存在。即使與美國之間存在著緊張，但這些現實仍然將會成為與中國接近的絆腳石。」

布魯塞爾智庫「布魯格爾」的加西亞・埃雷羅指出，這可能導致嚴重後果：

「從中國失望而歸，在國內被指責『讓北約陷入危險』，然後川普又出現，說要課徵 100% 的關稅。那麼訪中到底是為了什麼？」她補充說：「要承擔這樣的風險，必須有相當的回報，但中國並沒有提供。」

作者：張正修，曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。

