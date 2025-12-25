專論》不是聽學術演講者的學生問題 而是演講者的問題

鄭麗文22日晚間受邀至東吳大學政治系學生會演講「國民黨的改革與青年參政之路」。 圖：翻攝陳方隅臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 當大學的學術演講，特別是系別邀請的演講，很容易是該系學科內的各種不同派別、觀點的對立，這個可以簡稱XX對立。這其實是大學學術演講必然且絕不可以躲避的現象。甚至是大學學術演講的最重要目的之一。

凱因斯派學者去自由派大本營的芝加哥大學經濟系演講，很容易甚至必然是凱因斯派與自由派經濟學的衝突辯論。而這樣的辯論也是該系預期且很期待的結果。難道請個溫良恭儉讓的經濟學家來這裡，是不是要浪費大家的時間。

大學政治系請政治學者、政治人物去演講，出現強烈的論述差異與辯論，這是正常且絕對是正確的現象。而出現這種現象，演講者與聽演講者的權利義務是一樣的。

標題:「不是當學術演講變政治對立 大學放棄自己的界線？」這個標題並不精確。政治系邀請的政治學術演講，應該要出現政治XX對立，沒有這種政治XX對立才奇怪。甚至縮到很小範圍去檢驗這到底是學術演講?還是的政治對立，那要問學生是否就學術角度去檢驗演講者的內容?詢問獨裁者這個政治學界經常提出的名詞，演講者的定義是甚麼?難道不是學術論述的起手式嗎?如果連這個起手式都不能清楚回應，那問題就不是聽演講者，而是演講者了。

鄭麗文在東吳的演講，會受到學生這樣挑戰，也很正常。就如學生所說:鄭麗文沒有回答鄭麗文的獨裁者定義。演講者沒有回答提問者的問題，而被提問者又一次提問並挑戰，這本來就是學術討論的常態，乃至必然，有甚麼不對?而若要譴責這個問題，應該要譴責演講者，而不是提問者吧?!

看過鄭麗文演講，他的重點其實是:避開問題、迴避問題。學生強力挑戰他的論述，本來就很應該。

這樣的演講價值僅僅給鄭麗文對外宣稱他到過東吳大學演講，誇稱他有能力在大學演講，如此而已。





作者 : 林修正 / 退休副教授

