專論》世界進入「水破產」的新時代 聯合國報告書提出警告

水利署南區水資源分署表示，受熱帶性低氣壓和西南季風挾帶水氣進入台灣影響，南化水庫於今日上午自然溢流。 圖：新頭殼資料照／民眾提供

[Newtalk新聞] 世界已經進入了《會伴隨無法挽回後果》的「水破產」新時代——聯合國最新的報告書做了如此警告。根據聯合國大學於1月20日所公布的報告，世界正陷入了地球規模的水破產時代，用「水危機」或「水壓力」等的用詞已不足以描述其嚴重性。這次報告是以《刊登於學術期刊《Water Resources》的研究》為基礎所整理而成的。

世界各地正面臨嚴峻的水問題。阿富汗首都喀布爾可能成為第一個水資源枯竭的現代都市。墨西哥市因為過度抽取地下含量巨大的水層的水，每年地層下陷約50公分。美國西南部則因為乾旱導致科羅拉多的河水量減少，各州之間為此而不斷對立。

廣告 廣告

「如果把這個狀況持續稱為危機，那就會意味著它是一時性的。這是震撼性的事件，我們能夠設法減輕它。」聯合國大學水、環境與健康研究所所長、報告書的作者卡維·馬達尼（Kaveh Madani）如此表示。

他並指出，破產時，應盡可能修復並緩和其影響，但更重要的是「必須適應新的現實——亦即必須適應比過去更嚴苛的新狀況」。

一、什麼是「水破產」？

自然透過雨和雪提供水資源，但人類消耗的水量已超過自然補充的速度。從河川、湖泊、濕地與地下含水層的抽水速度遠高於水被補充的速度，等同於是我們背負了龐大的「水債」。氣候變遷帶來的酷熱與乾旱窮追猛打，使可用水量更加減少。

結果是河川與湖泊縮小、濕地乾涸、含水層走向枯竭，地層崩塌與陷落、沙漠化加劇，雪量不足、冰川融化。

報告書所記載的數據顯示情況嚴峻：1990年以來，全球超過50%的大型湖泊失去水量，主要地下水脈有70%呈現長期下降的趨勢。過去50年，消失的濕地面積相當於歐盟的大小；自1970年以來，冰川縮小了30%。即使在水資源相對充裕的地區，也因為污染而使可供飲用的水量減少。

馬達尼指出：「許多地區已超越水文學的極限而在生活著，要回到過去的狀態已不可能。」

二、對人類的影響

全球約有40億人每年至少有一個月面臨缺水。儘管如此，水仍然被當做是理所當然之物再加以處理，檢討水消費的作為不足，導致「信用額度」持續擴大。

像美國洛杉磯、拉斯維加斯，以及伊朗首都德黑蘭等城市，雖然供水有限，卻仍持續擴張與開發。「一切看似正確，直到發現並非如此——這個時候已經太遲。」

不同地區的影響程度不一。中東與北非水壓力極高，對氣候變遷的脆弱性也大；南亞部分地區，因為依賴地下水的農業與城市人口急增，陷入了慢性缺水。

美國西南部也是嚴重地區之一，馬達尼氏以科羅拉多河為例指出：分配水的協定是以不存在的環境條件為前提。馬達尼強調，因為乾旱而造成河水減少，這並不是一時的危機，而是永久的新常態，水資源比以往更少。

三、行動與希望

雖然調查結果令人憂心，但馬達尼認為，承認水資源枯竭的現實，能讓各國從短期危機的應對轉向長期的戰略，以減輕無法挽回的損害。

報告書呼籲如下一系列的行動：

1、改變世界使用最大水量的農業（變更作物與提升灌溉效率）

2、強化水資源的監測（利用人工智慧與遙測技術（remote sensing））

3、減少污染

4、加強濕地與地下水的保護

報告書也指出：水也可能成為「連結被分裂的世界之橋樑」。馬達尼說：「越來越多的國家理解水的價值與重要性，這就是希望之所在。」

他表示，希望這份報告能夠成為促成行動的契機：「承認水破產的現實，才能做出保護人類、經濟與生態系的艱難選擇。越是拖延，越會讓赤字不斷擴大。」

四、台灣的水資源問題

台灣雖然年降雨量豐富，但因地形、人口密度與降雨分布不均，實際可利用水量有限，導致被戲稱為「坐擁金山的乞丐」式的缺水困境。台灣的主要挑戰包括降雨集中、用水結構失衡、氣候變遷加劇造成旱澇交替，以及水價偏低造成浪費。在用水結構方面，農業用水佔比最大，約 7成以上。而工業與民生用水雖然比例較低，但半導體等高耗水產業集中在台灣，增加了用水壓力。台灣的用水與氣候變遷也有關連，台灣同住一個地球，世界的水問題，我們不能置之度外。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

電器展可創造三贏 賴清德：經濟好、政府執政就順利

25國將加入「和平委員會」! 多國極具爭議 竟還有11國被禁美簽證