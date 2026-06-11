專論》中共蠶食鯨吞台灣的第一步：翔安機場

中國福建「翔安機場」建造，預計2026年底啟用。 圖：翻攝陸網/新華網

[Newtalk新聞] 台灣必須注意了! 中共很有計劃的開始進行填海造陸工程，讓原本大嶝島與小嶝島之間的海域，在短短十幾年內被黃沙填平。而這也讓金門跟對岸的物理距離變得越來越近！中共的推土機與抽砂船，不僅改寫了地圖，更正在一步步影響金門、乃至整個台灣的安全。

這不是中共第一次用這招。根據美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）以及多項國際地緣政治研究指出：「填海造陸」是中共近年最擅長的「灰色地帶戰略」與「既成事實（Fait Accompli）」戰術。

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從南海的南沙群島（美濟礁、渚碧礁人工島礁軍事化），到現在的金廈海域，中共的邏輯如出一徹：用民用建設、經濟融合當作掩護，實質進行國土擴張與軍事壓迫。

研究表明，這種做法能巧妙地避開正面軍事衝突的紅線，卻能達到以下戰略目的：

1. 壓縮台灣與金門的防禦縱深：中共的翔安機場落成後，對岸與金門的實體距離從原本的 2 公里，硬生生被壓縮到只剩約 1.5 公里（1600公尺）。肉眼可及的距離，讓金門在防衛上幾乎失去任何緩衝空間。

2. 法理與心理的「內海化」：透過將海域填滿，把原本的主權邊界模糊化，在心理上營造「金廈一體、不可分割」的既成事實。

很多台灣本島的人不知道，為了填出翔安機場這座巨型機場，中共的抽砂船長期在金廈海域瘋狂盜採海砂。也就是，中共挖我們的沙去蓋他們的機場，再用這座機場與填出來的陸地進行統戰。而這個苦果，全部由金門人承擔！

失去底沙支撐的金門北海岸（如古寧頭、官澳一帶），近年來出現嚴重的海岸線大幅退縮、天然崖岸崩塌。這不是天然災害，這是對岸為了自己的擴張，正在對金門進行「國土掏空」，這就是中共口口聲聲說一家親的下場！

而翔安機場就是統戰的工具，中共在 2023 年發布的《對台融合發展示範區意見》中，就明文提及要推動「金廈同城化」與基礎設施聯通。有去過金門的人都知道，金門春季（3月至5月）經常會發生嚴重的濃霧狀況，在飛安緊急、能見度極差的狀況下，台灣的飛機極有可能在對岸民航管制的導引（或誤導）下，「被迫」或「不小心」降落在翔安機場。

這時候，台灣人就直接被送中，而踏入對岸領土，台灣人就自動適用他們法令，因此任何曾發表批評中共言論的台灣人都會因此受罰，這是非常嚴重的國安問題！所以，台灣人必須關注金門，原因在於中共對金門所使用的手段，未來都會發生在任何地方！

作者：劉哲瑋／教師，台大政治系碩士

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