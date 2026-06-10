專論》 中國會出現第二次天安門事件嗎？從「60元早餐」看14億人的通縮困局與習近平政權壓力
[Newtalk新聞] 當北京持續對外展現強勢姿態，從台海灰色地帶行動到川習互動中的大國博弈，另一個中國卻正在經歷截然不同的現實。從爆買大國走向「窮人套餐」盛行，房地產泡沫破裂、青年失業攀升、地方財政惡化與社會抗議增加，14億人口正承受通縮與經濟下行帶來的壓力。在習近平邁向長期執政之際，中國社會累積的不滿是否可能突破維穩體制，重演類似天安門事件的政治衝擊，成為外界關注的新課題。
－中國絕望經濟下14億人的的痛苦、「60元早餐」所象徵的通縮大蕭條－
在國際政治上習近平依然手足舞蹈，在川習會上耍著川普，對著台灣進行灰色地帶作戰，五艘艦艇竟然要闖入台灣的經濟海域，但現實的中國是如何呢？
一、中國經濟到底發生了什麼事？
從爆買大國一轉，中國經濟如今正陷入嚴重的通縮病。 「在中國大流行的就是所謂的《窮人套餐》之低價菜單。最近各地流行的《3元早餐》，約台幣15元就能吃到飽，成為人們的熱門選擇。在以北京市為中心展開的連鎖店裡，三種粥或湯、豆漿、牛奶、果汁，全都只要3元。」這種超低價的「窮人套餐」之所以流行，就反映出大批民眾收入不足、消費力下降，甚至連基本飲食都必須壓低成本。
曾經是消費大國，如今到底發生了什麼？日本的國際分析師井野誠一表示： 「中國在疫情期間房地產泡沫崩潰，對經濟造成了嚴重打擊。其影響規模遠遠超過當年日本泡沫崩潰。」
過去支撐中國高成長的正是房地產市場。 「在高峰期，房地產價值占GDP的25%以上，占全中國政府財政收入的40%。泡沫崩潰不僅讓投資者受損，連一般家庭也失去資產、背上債務，甚至有人認為損失金額相當於GDP總額。」日本的國際政治經濟學者濱田和幸則指出，中國庶民的艱困現實： 「14億人口中，近一半被迫過著貧困生活，月收入不到1000元人民幣（約台幣5000元）的低所得族群超過6億人。」濱田和幸是國際政治經濟學者，美國喬治華盛頓大學政治學博士。曾任新日本製鐵、美國戰略國際問題研究所（CSIS）、美國國會調查局（CRS）等，後當選日本參議員，歷任總務大臣、外務大臣政務官。
二、中國人民的所得分配
根據最新數據顯示，中國約有5.46億人月收入低於1000元人民幣（約台幣4300～5000元），而月收入低於3000元者更高達11.6億人，接近總人口的六成，反映出嚴重的低薪與貧困問題。其中月入少於1000元人民幣的約 5.46億人（佔總人口約15.5%），包含農村低收入勞動者、基層服務業人員，以及部分非就業狀態的老人、兒童。而月入1000–3000元的約 6.18億人（佔44.3%），其主力群體為農業從業者、保全、清潔、餐飲服務員，以及三、四線城市的普通工人。至於收入較高者， 中等收入（3000–10000元）僅約 2.19億人（15.7%），遠低於發達國家水準。而高收入（月入大於1萬元）僅 854萬人（0.61%），集中在一線城市的金融、科技等高附加值的行業。
但是，中國官方公布2025年的實質GDP成長率為5%。相較美國的2.1%、日本的1.1%，看似相當高。井野誠一說：「但中國官方數字不能照單全收。為了宣傳共產黨政策的正當性，中國經常調整數據。所謂5%的成長率，實際上頂多只有七成，也就是3.5%。而青年失業率官方稱10%多，其實應該以三成的增幅來看待。」井野誠一：前外交官，國際問題評論家。曾任職日本外務省，在韓國大使館、軍縮課等單位工作，後成為評論家，對朝鮮史、中國史有深入研究。
三、只能讓習近平做到最後
習近平主席積極推動經濟重建，但前景依舊絕望。井野誠一說：「本來應該淘汰的赤字企業，地方政府卻不讓其倒閉。因為倒閉數字太多會讓中央政府不滿，加上多年的賄賂關係，地方政府選擇繼續貸款來延命。結果企業明知成本不符仍然接單，低價競爭不斷，通縮愈演愈烈，債務違約更是層出不窮。」事實上，截至2025年，中國境內虧損工業企業達 16.4萬家，占總數的32%，創近24年來的最高。家具、玩具等勞動密集型產業虧損最嚴重。2023年「殭屍企業」數量比前一年增加 27%，這些企業長期不盈利，卻依靠政府補貼或銀行貸款存活。如果企業倒閉，失業率將飆升，稅收也會減少，地方官員績效考核以「維穩」為核心，因此傾向於保企業不倒。由於地方政府財政收入大幅下滑，土地財政崩潰，部分省份甚至連基層公務員薪資都難以保障。
國民的不滿，自然指向習近平政權。井野誠一說：「人口減少與超高速老齡化導致都市經濟不安，青年群體的不滿正在累積，隨時可能爆發《第二次天安門事件》。因此，政府對任何小型居民集會都高度警戒，稍有不穩定的個人或團體就立即遭到清除。」濱田和幸補充說： 「據說每年有近500件反政府示威，但全都被警力、軍力強行壓制，完全不允許媒體報導。當局高喊《統一台灣》，正是要把國內的不滿導向外部。」此外，根據人權組織「異言網」的資料庫，2022年至2025年間共記錄了約 13,200起抗議事件，平均每月超過300起，涵蓋勞工討薪、房地產爛尾、教育不公、LGBTQ權益等議題。
習近平明年更被認為將以黨總書記身份挑戰罕見的第四任期。 「他不斷清洗有潛力的黨幹部與軍高層，營造出‘只能讓習近平做到最後’的氛圍。如果在第三或第四任期中途下台，習近平就會被追究責任，甚至可能讓整個家族陷入困境，因此他必須拼命維持權力。」（井野誠一）
四、類似天安門的場景會出現嗎？
中國的獨裁化正在加劇，它已經不是上允許人民有若干自由空間的威權體制，而是愈來越靠近獨裁體制。中國當前的經濟困境與辛亥革命前的晚清有相似之處：財政困境、社會不滿、產業失衡、政治壓制。但差異在於，中國今天仍是全球的強權，擁有現代工業與軍事力量，政府的控制力遠超晚清，或許中國現代的強權政治是建立於人民貧窮之上的膨風水蛙。或許不會爆發像辛亥革命般的革命，但類似天安門事件的場面似乎很可能會出現。
作者：張正修/曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、現任台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。
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