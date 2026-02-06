專論》人是如何死的？如何投胎轉世？
[Newtalk新聞] 佛教對生死的理解，遠比想像中更細緻。從五蘊的解體、八個死亡次第，到中有與轉世的展開，本文帶你走進一套完整的生死轉化圖像，重新思考「死亡」究竟意味著什麼。
（一）佛教對於精神與物質的分類法
1、五蘊與四大種
佛教對於人的精神與肉體有著很細密的分析。首先，佛教把構成我們「人」的要素分成五蘊（五個聚合），這五蘊是色、受、想、行、識，其中色是指肉體這個物質面，而受、想、行、識是指我們精神面的「感受」、「表象」（心的識別作用）、「意志」、「認識」。對於色（物質），佛教更將其分為四大種，亦即地（固體，又稱為地界）、水（液體，又稱為水界）、火（冷暖之別，又稱為火界）、風（氣體，又稱為風界），換句話說，物質是由地、水、火、風所組成。
2、風在身體中的地位
就身體層面來看，人較粗的身體是由固體（地界）、液體（水界）、暖（火界）、氣體能量（風界）這四個要素所組成。在這四個當中，風是具有最微細的性質，而且風是有種種層次的風，從「粗的風」到「微細的風」都有。這四個要素並不是單獨分離而存在的。例如，骨頭是非常堅硬的物質，但它也是由四個要素組合而成。因此，人體的任何部分在微細的層次上是由風所支撐起來的。
3、三層的心——「粗的心」、「微細的心」、「最微細的心」
至於人的精神，亦即人的心，是可以從種種的著眼點去做不同的分類。在無上瑜伽續的理論裡，把心分類為「粗的心」、「微細的心」、「最微細的心」這三層。那麼這三層的心我們要怎麼理解呢？
「粗的心」是我們日常的心，依存於五感（眼、耳、鼻、舌、身）的意識（根識）就是這個粗的心，而被這種意識影響而會去思考這個東西或是那個東西的意識，也是這個「粗的心」。
至於「微細的心」是支撐這個「粗的心」的潛在意識，這個意識在日常生活當中是很難去感覺其存在的。但是當熟練的修行者進入很深的禪定時，這個微細的心的活動就會變成活躍。
至於「最微細的心」是「心的光明」出現時的意識。這個心在更粗層次的心稍稍活動時，它就會潛藏於深層。但是假如能夠使「最微細的心」活動的話，那這個「最微細的心」是會蘊含著可能性去直覺地去了悟到佛教所說的空性。
4、死亡與五蘊的「溶化」
人在死亡的時候，五蘊會依序「溶化」，而五蘊會依序溶化是指：五蘊分成八個次第而漸漸喪失其功能。至於溶化是指如下的現象：《粗大而顯目的要素》會衰退而喪失其功能，而隱藏在這個粗的要素的背後、支撐這個粗的要素的《微細要素》會出現於表面。以比喻來說，當日光燈消失的時候，小燈光的燈亮就會受到注意。
在死亡的過程中，當第四個溶化的次第在死的過程完成時，「粗的心」就已不在有任何的功能。至於「微細的意識」是在死的過程當中，從第五個溶化次第到第七個溶化次第所出現的意識。
整體來說，當我們活著的時候，像我們這樣的個人是存在的，而我的所有物——身體與心是以五蘊的型態而存在著，但是當我死的時候，經過八個溶化次第而會到達「死的光明」，在這之間，五蘊會解體而只有意識殘留著，而意識也會變成微細的狀態。
（二）死亡的八大過程（次第）
那麼，五蘊會依序溶化，究竟是經過怎樣的過程呢？這我們可以分成如下八個次第加以解說：
1、色蘊之死
在五蘊當中，最顯目的粗大要素是「色蘊」，亦即身體。在死亡的過程當中，當「色蘊」溶化時，身體的力氣會喪失，而走向衰弱，在這當中，特別是固體的要素（地界）會衰退，視覺（眼根）會喪失它的功能。在這個「第一個溶化之階段」完成的時候，在心中會出現《好像是海市蜇樓》的相。
2、受蘊之死
「色蘊」溶化之後，最顯目而粗大的要素是「受蘊」，亦即心的感受作用。當「受蘊」溶化的時候，身體對於苦樂的感覺會麻痺。而且液體的要素（水界）會衰退，聽覺（耳根）會喪失它的功能。當這「第二個溶化之階段」完成的時候，在心中會出現《好像是煙一般的相》。
3、想蘊之死
「受蘊」溶化之後，最顯目而粗大的要素是「想蘊」，亦即心的識別作用。當「想蘊」溶化的時候，記憶會喪失，而無法識別外界的認識對象，而且溫暖的要素（火界）會衰退，體溫會下降，嗅覺（鼻根）會喪失它的功能。當這「第三個溶化之階段」完成的時候，在心中會出現《好像是螢火蟲的光一般的相》。
4、行蘊之死
「想蘊」溶化之後，最顯目而粗大的要素是「行蘊」，亦即《以意志作用為首的心的識別功能等等之作用》。當「行蘊」溶化的時候，無論想要做什麼，都沒有辦法去做，而且氣體的要素（風界）會衰退，味覺（舌根）與觸覺（身根）會喪失它們的功能。當這「第四個溶化之次第」完成的時候，在心中會出現《好像是燈火一般的相》。
5、第五個溶化次第
（1）根識之死
在「行蘊」溶化之後，五蘊當中的最後之「識蘊」會留下來。所謂「識蘊」就是心的本身，也就是「識」的集合體。識有兩種區別：1、「依存於視覺等的五感的意識（根識）」，與2、「依存於心的本身之識（意識）」。前者是比較粗的識，在截至目前為止的死亡階段，因為五感已經喪失，所以依存於視覺等的五感之識（根識）就會喪失其功能。同樣地，受到根識影響而會產生的意識也會喪失它的功能。
（2）八十自性分別心
在「第四個溶化階段」結束的時候，還會發揮功能的就只有：不受根識之影響的「微細意識」與這些「微細意識的種種功用」，此外還有「微細的風」，而微細的風就是這些意識仍然會發揮功能的根據。這個「微細的風」就是：在第四個次第的時候，當具有氣體能量的粗大要素溶化之後所會留下來的微細要素。
在第五個溶化階段之後，「意識」與「風」會變成更加微細。本來《依存於五根的「根識」》與《對於外部之認識對象加以知覺的心的功能》等等已經沒有作用。於這個階段，還具有功能的要素當中，最粗的就是「在心中會做思索的種種意識之功用」，我們把這個稱之為「八十自性分別心」。
當然在臨終時，呼吸是已經處於停止的狀態，所以這個時候的思索並不會像活著的時候的思考一般去發揮作用，因此形成這種思考的核心之意識，在這個階段，是和身體與外界切割開來而像片段一般地出現。但是這個八十自性分別心會如同下述一般溶化而進入更微細的階段。
（3）白色的顯現——顯明
當「八十自性分別心」完全溶化而無法起作用時，白色的「顯現」會遍及於心中而出現，這就會像月光滿滿地照在秋天晴朗之夜晚的虛空一般。這是因為上半身的風聚合於身體的中心而產生出來的現象，這種狀態是：八十自性分別心溶化之後跑出於表面的微細的潛在意識，它去感覺到這種風的聚合的狀態。這就是「第五個溶化次第」，我們也將之稱之為「顯明」。
6、第六個溶化次第——紅色的顯現（顯明增輝）
當白色的顯現也溶化的時候，紅色的「顯現」就會像太陽的光滿滿地照在秋天晴朗之虛空一般，遍及於心中而出現。這是因為下半身的風聚合於身體的中心而產生出來的現象，這是《比白色的顯現更加微細的潛在意識》去感覺到這種風的聚合的狀態。這就是「第六個溶化次第」，也被稱之為「顯明增輝」。
7、第七個溶化次第——顯明近得
當紅色的「顯現」也溶化時，黑色的顯現就會像黑夜充滿於秋天晴朗的夜空一般，於心中出現。這是因為《比紅色的顯現出現時更加微細的潛在意識》去感覺到這種風的聚合的狀態。這就是「第七個溶化次第」，也稱之為「顯明近得」。在這個階段的後半，就連黑色的顯現也會消失，這個時候的心無法感知到任何的東西，而這不外是到目前為止出現於表面的所有的「意識」與「風」都已經不能發揮功用的狀態。
8、第八個溶化次第——死的光明之出現與真正的死
但是不久，比起到目前為止更加清淨、更加清澄的顯現會像秋天晴朗的虛空一般遍及於於心中，而這是如下的一種狀態，亦即：所有的風聚合於胸中完畢，就連微細的意識一個也不起作用之後，《和到目前為止完全不同次元的最微細的意識與風》會活動起來而產生上述的現象。這就是「第八個溶化次第」，吾人將之稱為「死的光明」。
在死亡的過程中，當更粗大層次的意識與風稍微起作用時，那麼這種最微細的意識與風就會潛藏在至深層裡頭。但是在「顯明近得」的後半，較粗大層次的意識與風是一個也不剩地都溶化的時候，那麼最微細的意識與風要進行活動的條件可以說都已經齊備。在無上瑜伽續的理論裡，這個階段正是「真正意義的死」。
如上所述，當我們迎接死亡的時候，持續不斷的意識狀態＝心相續的狀態，會經過上述八個溶化的階段，而變成越來越微細，而於最後到達「死的光明」。
（三）從死亡到轉世
「死的光明」是微細化的極限，在這個階段，心相續是極其清淨、清澄的。但是這個「單單的我」（這是對於亡者暫定的稱呼）卻以潛在的狀態擁抱著「因為煩惱所造成的業」。
不久，因為最微細的風稍稍地振動，「死的光明」就會移到下一個階段，而這是一個新的開始。這個開始就是從微細化到達極限之後，反過來，意識與風開始走上變成粗大的過程。這個時候，「我」因為所背負的業的影響，於是「中有」（又稱中陰）這個死後的存在就跟著誕生。這個中有的主人也是「單單的我」，中有的身體由於是最微細的風成為主因而成立的，它並沒有混雜著固體性的要素，所以就可以在瞬間移動到任何地方，但中有是普通人的眼睛所看不到的。中有的心由於是最微細的意識成為主因而成立的，所以它就採取如下反向的方向而發展：「顯明近得→顯明增輝→顯明→八十自性分別心」而變得越來越粗大。於是種種的煩惱就再次出現於表面，中有的我因為煩惱與前世所帶來的業之力量，就好像被風吹的落葉一般，在死後的世界徬徨。
跟著在四十九天當中，亡者會轉世而成為「與當該眾生前世所累積的業相符合的存在」。如果幸運能夠轉世為人的話，那麼中有的「我」會從來世的父親之頭頂進入體內，而與精子同時進入母親的子宮。這個時候，經過「八十自性分別心→顯明→顯明增輝→顯明近得→光明」的微細化過程之後，再一次又採取反方向的過程：「顯明近得→顯明增輝→顯明→八十自性分別心」而進行變化，而在變成「顯明近得」的瞬間，中有會進入受精卵當中。精子與卵子的結合就經過十月的懷胎兒出生成為人。
作者：張正修，曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。
