專論》以軍演轉移內政危機：典型的威權操作

國防部公布共軍於我周邊海域「對台針對性軍演」概況。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 首先必須指出，北京選在2025 年歲末，無預警啟動高強度、全兵種、實彈化的「正義使命-2025」軍演，時間點本身就說明了一切。

中國正面臨近三十年來最嚴峻的內部壓力：低經濟成長、青年與結構性高失業率、地方債務失控、外資撤離、房地產長期失血。在威權體制下，當治理績效無法交代時，最廉價、也最熟悉的手段，就是製造外部敵人、升高民族動員、轉移焦點。

所謂「被迫軍事行動」，其實是典型的大內宣語言：不是為了安全，而是為了維穩；不是因為被挑釁，而是因為內部焦慮。

自我防衛不是挑釁，而是常識

第二，必須破除一個被刻意混淆的概念：任何國家的自我防衛能力，從來不是對他國的挑釁。

廣告 廣告

不論是台灣、日本、波蘭，甚至是烏克蘭，國防建設本質上都是政府與人民的基本責任。

一個不能自保的國家，只能淪為他人談判桌上的籌碼。

中國一方面大幅擴軍、核武倍增、遠洋投射，另一方面卻要求鄰國「不得強化防衛」，這在邏輯上本身就是霸權心態的自我暴露。

對日失靈，轉向對台「見笑轉生氣」

第三，從戰略行為來看，北京近期的軍事節奏，呈現出明顯的挫折轉移。

先前中國對日本首相高市「台灣有事、日本有事」的發言發動軍演與恫嚇，結果國際不僅未退縮，反而更團結；美日安保論述更加清晰，歐洲國家同步表態。

在對日施壓失效後，北京迅速轉而對台升高軍演強度，這種行為模式，與其說是大國戰略，不如說更像街頭流氓嗆聲失敗後的遷怒行為——見笑轉生氣，卻只暴露戰略自信的不足。

台海從來不是中國的「內政」

第四，必須再次強調一個國際政治的基本事實：台灣問題早已是國際政治與全球經濟的結構性議題，而非中國內政。

台海是全球航運命脈、半導體供應鏈核心、印太安全樞紐。

任何衝突，都將牽動美日歐盟、G7、印太多國的根本利益。

IPAC、歐盟、G7 近年的一致表態，正說明了這一點。

北京若仍試圖用「內政」語言封閉討論，只會讓世界更加警覺其修正主義與擴張野心。

國內親中勢力的戰略誤判

第五，令人遺憾的是，國內部分泛藍人士卻在此時見獵心喜，附和威脅敘事。

無論是

＊蔣萬安的「上海一日遊」，

＊藍白聯手四度阻擋 1.2 兆防衛投資，

＊鄭麗文會晤習近平，

都未曾、也不可能降低中國對台的武力威脅。

相反地，這類行為只會向北京傳遞一個錯誤訊號：台灣內部存在可被分化、施壓、收編的空間。

更嚴重的是，竟然將這種戰略錯誤，包裝成「和平方案」，本質上卻是投降路線的行銷。

空前危險，也空前安全

第六，必須冷靜看待美國國防授權法、軍援與軍售的戰略意義。

這些作為，確實會讓中國與國內親中人士更加緊張；但同時，也不可逆地強化台美軍事、制度與戰略連結。

正如明居正教授反覆指出的：台灣正處於「空前危險，但也空前安全」的歷史節點。

危險來自於威權體制的焦慮與冒進；安全來自於國際結構、同盟體系與自身防衛能力的同步成形。

結語

中國的軍演不是力量的展現，而是焦慮的洩漏。

真正穩定的國家，不需要靠實彈射擊來證明正當性。

對台灣社會而言，最重要的不是恐慌，也不是天真，而是建立一個基本共識：防衛不是挑釁，民主不是罪行，世界不會為威權讓路。

這些，原本就應該是現代公民的基本常識。



作者：蔡榮捷/大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳文甲觀點》從軍演到戰略：中國「正義使命－2025」如何重塑台海風險結構

「正義使命」引出「神秘軍機」? 日戰機也起飛 台海劃危險區逾850航班恐波及