專論》共產黨統治下的中國人還是《傳統漢文化下的華人》嗎？
[Newtalk新聞] 國民黨主席委鄭麗文於舉選時期在（29日）吳稚暉紀念活動時表示，她帶領的國民黨，要讓全部的台灣人都能自豪、自信地說「我是中國人」，國民黨要有清楚中國認同，不要再掉入民進黨設下的陷阱。當鄭麗文講說《國民黨要有清楚的中國認同》時，我真的想問這位黨主席：共產黨統治之下，還有以前國民政府在統治中國時所講的《中國人》嗎？
一、使中國人產生斷層的主因=以黨治國
中共的體制基因並非中國歷史本身的演化產物，而是來自列寧主義式的政黨國家體系（Party-State System），這正是共產國際在20世紀輸出的核心模式。它有幾個基本特徵：1、黨高於國家：國家不是獨立機構，而是黨的工具；所有權力都要通過黨組織的運作。2、政治合法性來自革命，而非民意或法治：黨自認為是歷史的代表者（無產階級的先鋒隊），因此權力不是被授權，而是被「歷史使命」賦與正當化。3、持續的鬥爭哲學：即便在和平時期，也必須不斷「鬥爭」以維護政權的安全。這使得這個體制具有高度的防禦性與排他性。
這些結構就共同形成了「以黨治國」的根本邏輯：國家為黨服務，社會服從政治，政治服從意識形態。
二、中共建國後的社會（1949–至今）
中共建國之後，國家與社會完全合一，一切組織都被納入黨的體系（此即黨政軍一體）。
在這種政治體系之下，思想被統一化，從「思想改造」到今日的「政治學習」，政治就成為精神生活的核心。於是整個社會行為就被導向至《集體服從》，個人行為以「政治正確」為最高準則。
在這種社會體制之下， 人的性格就有如下的特色：1、外表順從、內心戒懼；2、習慣觀察「上意」行事（政治的敏感度極高）；3、公共責任感被削弱，取而代之的是「保身文化」與「沉默策略」；4、在情感上對國家既有依附又有不信任。這種人格在政治心理學中，常被稱為「權威順從型人格」，以即是一種被制度長期馴化後的集體心理模式。
三、「集體主義」取代了「個體責任」
在民國時期，人們仍被鼓勵作為「獨立的公民」思考。但在中共體制下，人被定義為「集體的一部分」， 最終要服從於「黨」、「人民」、「國家」這些被抽象化的整體。其結果就導致：1、道德判斷變得相對化，「只要是黨的決定，就是對的」；2、個人行為傾向於服從上級而非內在原則；3、社會中形成「責任消散」的現象——人人參與，但沒有人負責。這使得共產黨下的中國人整體性格變得更務實、謹慎、現實主義化，但同時也更缺乏信任與道德勇氣。
經過七十多年，「以黨治國」的政治文化逐漸滲入社會心理，人與人之間缺乏信任（怕牽連、怕被利用）；知識分子普遍失語，害怕言論出事；年輕世代走上功利化、犬儒化，也就是別談理想，談錢最安全。
四、全世界的癌症=共產中國
在以黨治國之下，權力極具封閉性，共產體制的核心在於權力集中與不透明。只要權力不透過制度分立來制衡，政治就會以「控制」為主，而非「共存」。共產黨的意識形具有態壟斷性， 中共仍將意識形態作為合法性的基礎（「黨領導一切」、「中國特色社會主義」）。這意味著任何多元思想或制度競爭都被視為威脅，這與現代國際政治的「共存共榮」之開放性根本相反。 在黨國體制下，「政權安全」永遠凌駕於「國家利益」之上。 這種邏輯使得外交、經濟乃至教育政策，都是首先服務於黨的穩定，而非社會整體福祉。這就形成中國的對外政策的特色：
1、在政治層面上，中國的外交模式本質上屬於現實主義外交（Realist Diplomacy），亦即以國家利益、主權安全與權力平衡為最高指導原則。這種模式在與其他大國互動時（例如美國、俄羅斯、歐盟）能形成某種「互相制衡的穩定」。例如：中俄之間在戰略上合作，並非真正的盟友，而是出於共同抗衡美國的需要。中美之間即使有激烈競爭，仍維持一定層面的溝通，因為雙方都知道全面對抗的代價過高。結果，這是基於實力與利益的穩定，而非信任的穩定。
2、在經濟層面，相互依存只是帶來暫時的穩定。中國與許多國家（特別是開發中國家及歐洲國家）在經濟上高度互賴。例如：「一帶一路」倡議使得中國與亞洲、非洲、拉美多國建立了經貿連結。這樣的經濟依存確實能維持一段時間的穩定關係，因為雙方都有利益要顧及。但問題在於：一旦經濟利益失衡（如債務問題、貿易逆差過大），關係就會惡化；中國的投資往往附帶政治條件，引發對方國內的不滿或警惕。結果，這是交易型的穩定，而非制度化的穩定。
3、在價值與制度層面，與諸多國家缺乏共識而造成潛在不穩定。中國的政治體制與價值觀與多數西方國家不同，缺乏共同的「規範語言」（normative language）。例如民主、人權、法治等概念在國際社會中仍是衡量關係的關鍵。但中國拒絕這些普世語言，主張「各國制度平等」、「不干涉內政」，這雖可避免衝突，但也讓關係難以深化。結果就是中國與他國的關係多停留在「合作而不信任」的層次。
傳統中國的「天下觀」是一種文化性、秩序性結構：中國自居為文明中心，以文化感召周邊。「王道」意味著以德化人，而非征服他人，雖然事實上常常成為侵略他人的大義名分。但至少傳統的王道思想（源於儒家）主張以「德」服人，講究仁政、和諧與秩序。它是一種帶有道德正當性的政治理念，強調「禮義」、「仁德」與「天下為公」；在外交層面上，體現為「懷柔遠人」、「不以力服人」。但共產中國的意識形態則來自馬克思—列寧主義，這套思想強調階級鬥爭、革命與權力鬥爭，講究「敵我」區分。即使後來在實踐中更趨務實（例如鄧小平以後），其核心仍是「現實利益」與「權力均勢」，而非道德感或天下秩序觀。
近年中國官方在外交修辭中有意重提「天下觀」與「王道思想」的元素，如「人類命運共同體」、「大道之行，天下為公」等，但這種話語更多是文化包裝，意在塑造文明自信與話語權，而非真正回歸儒家式的王道精神。共產中國的外交行為，不具備傳統中國「王道」的德性與秩序意識，而是以現實主義與權力邏輯為主軸。它或許借用了「王道」的語言，但實質上更接近「霸道的現代化版本」——只不過披上了文化與合作的外衣而已。
五、這就是鄭麗文口中的中國人嗎？
鄭麗文曾說她為什麼脫離民進黨？其實一聽也知道那只是藉口吧！她應該知道民進黨至少沒有以政治力量強迫人們接受黨國教育吧。但是，她要讓台灣人自豪講出自己是中國人，她可曾了解到現代的中國人跟古代的華人已經產生斷層，，難道妳還要台灣人過著比國民黨更嚴厲的黨國統治嗎？
更多Newtalk新聞報導
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
鄭麗文大挑戰 國民黨負債21億元、年支出5.38億
其他人也在看
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
怒轟鄭麗文反台獨中邪！曹興誠嗆：別太得意
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，聯電創辦人曹興誠一早發公開信，痛批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文日前接受接受《德國之聲》專訪，談及俄烏戰爭，鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者 」，而是民主選出來的領袖。鄭麗文今（31日）下午再重申，俄羅斯在蘇聯解體之後，很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年。 《德國之聲》專訪期間，鄭麗文說道，她認為俄烏戰爭不應該爆發。就《德國之聲》記者談到：「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」 《德國之聲》記者質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文則重申，普丁是民主選舉產生。 面對引起於輿論爭議，甚至在接受《德國之聲》專訪期間，與記者辯論交鋒。鄭麗文下午回應，的確，這可能跟熟悉的媒體訪問非常不一樣，很特別也很有趣，但她去接受訪問前，黨內人士就提醒，這個媒體的記者的行事風格比較特殊一點。 鄭麗文接著說，不過，這沒有關係，不管大家的態度是什麼，對他們有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張新頭殼 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 1 小時前
失智後首露面！林芳郁獲醫療奉獻獎 賴清德嘆「疾病不能輕忽」
醫療奉獻獎昨日舉行頒獎典禮，心臟外科權威、前衛生署長林芳郁獲得「特殊貢獻獎」，這是他在公開失智病情後首次於公開場合露面。賴清德總統接見所有得獎人時，見到林芳郁頻頻讚許他「精神很好」。賴總統表示，今年政府啟動健康台灣深耕計畫，並創立「癌症新藥基金」，希望民眾能獲得更完善的醫療與照護服務。中天新聞網 ・ 6 小時前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
習近平穿梭峰會 高市關切台海穩定1／習近平壓軸到場！ 李在明首見習近平氣氛融洽
南韓總統李在明跟中國國家主席習近平，藉由這次APEC峰會首度見面，是否能讓韓中關係緩解，還有待觀察。而習近平在APEC大會上再次提起「維護多邊貿易體制」，以及在場邊會中，見了加拿大總理卡尼都被認為跟美方較量意味濃厚。鏡新聞 ・ 7 小時前
新北左流右新疫苗開打 長者接種熱度比去年增1.3倍
（記者陳志仁／新北報導）新北市「左流右新」疫苗接種活動自10月1日開打至今已逾一個月，65歲以上長者接種流感及 […]引新聞 ・ 1 天前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 1 天前
退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸
[NOWnews今日新聞]親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 16 小時前
M1A2T戰車成軍 賴清德喊「反對一國兩制」：和平協議無法帶來和平
總統賴清德今日上午主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，致詞時表示，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，「所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對『一國兩制』」，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局1／任用「老幹新枝」打組合拳 藍新生代將掌發言體系
國民黨本週六（11月1日）召開全代會，新任主席鄭麗文當天將正式就任，鄭近期已公布兩波黨務人事，但相關任命多是熟面孔，包括前祕書長李乾龍、前組發會主委李哲華等人皆回任。本刊調查，鄭所率領的黨中央，一級主管以「老幹」為主，其他像是青年部、新媒體部、對外發言系統等才會啟用「新枝」，由黨內青壯世代來擔任。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台美關稅談判突破？ 鄭麗君「APEC後」進展
台美關稅談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，預計APEC後雙方將繼續溝通，有共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議，不過受影響的傳產感嘆「很焦慮」。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
謝龍介肯定鄭麗文論述能力 陳以信讚黨代表拉百人入黨有遠見
鄭麗文1日就任國民黨主席，國民黨台南市長參選人謝龍介、陳以信都到場參加，謝龍介提及鄭的論述能力一流，有助傳達國民黨的理念方向。陳以信期待她以公平公開公正態度決定未來台南市長初選。國民黨台南市議員蔡育輝直言，只要她在2026年、2028年打敗賴清德總統的民進黨政府，可直接奠定國民黨主席的歷史地位。中時新聞網 ・ 4 小時前
鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽
即時中心／梁博超報導國民黨新任主席鄭麗文將在明（1）日走馬上任，不過她在接受《德國之聲》專訪談到俄烏戰爭時，竟宣稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者、是民主選出來的領袖；今（31）日訪談內容公開，引發各界譁然。對此，民進黨立委陳冠廷感到深切的痛心與遺憾，認為普丁「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例；若主要政黨領導人做出模糊或錯誤詮釋，不僅背離國際共識，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。民視 ・ 1 天前
和宋濤確立1事！蕭旭岑：鄭麗文上任國共交流恢復到馬英九時期
國民黨今（1）日召開全代會，國民黨新任主席鄭麗文將正式就任，但在上任前夕她接受《德國之聲》時竟高喊俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引起爭議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天將接任副主席，談到此事，他稱，美國總統川普也被問過，為什麼台灣這些人沒指責川普？此外，他也透露，日前到中國見國台辦主任宋濤，確立國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任後，兩黨的交流、交往會恢復到過去前總統馬英九時期。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
林佳龍、王義川、卓冠廷缺席 林岱樺大岡山造勢晚會卡司曝
即時中心／顏一軒報導涉入助理費案的民進黨立委林岱樺，欲爭取獲得黨提名參選2026年高雄市長，並將於今（1）日晚間6時在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行護國市長造勢晚會，外傳身兼正國會領袖的外交部長林佳龍、不分區綠委王義川、新北市議員兼黨發言人卓冠廷、立委黃秀芳、陳秀寶將到場力挺。稍早採訪通知出爐，確定正國會成員將全數缺席。民視 ・ 4 小時前