專論》別再自欺！川普「實力和平」下 在野疑美論正掏空台灣的安全

[Newtalk新聞] 隨著 2026 年後美國全球戰略逐漸成形，國際秩序正快速走向一個更赤裸、也更現實的階段。部分台灣輿論將此簡化為「美國退縮」、「盟友不可靠」，卻刻意忽略一個關鍵事實：這並非美國放棄世界，而是要求盟友拿出相應實力，共同承擔秩序成本的「實力和平」（Peace through Strength）。

在歐洲，美國要求北約國家提高軍費，目的不在撕裂同盟，而是終結長年安全搭便車的虛假穩定；在中東，美國降低直接介入、強化以色列角色，是為了節省戰略資源；而在印太，美國持續強化與日本、菲律賓及台灣的安全連結，其核心目標只有一個：防止中國以武力改變現狀。

這樣的戰略邏輯再清楚不過——美國不會為沒有防衛意志的對象犧牲自己，但也不會放棄願意自保、能夠撐住第一線的夥伴。國際政治從來不是道德講堂，而是實力競技場。

真正令人憂心的，不是美國是否「靠得住」，而是台灣內部不斷有人主動替北京散布一套削弱抵抗意志的敘事。從「美國一定棄台」到「台灣只是大國棋子」，這些說法表面上標榜理性現實，實際效果卻是持續放大恐懼、瓦解信心、癱瘓防衛共識。

必須說得更直白一點：這正是中國對台認知戰最希望看到的結果——不用開一槍，就先讓台灣人對盟友失去信任、對自己失去信心。當「疑美」變成顯學，「疑中」卻被刻意淡化，台灣的安全防線其實已從內部開始崩解。

理性質疑政策當然必要，但若一邊無限放大民主盟友的「不確定性」，另一邊卻對天天以飛彈、軍演威脅台灣的威權政權輕描淡寫，這已不是批判，而是方向錯亂。更危險的是，這種錯亂會讓台灣在真正的危機來臨前，就先選擇自我放棄。

台灣的處境確實艱難，但從來不是毫無籌碼。我們擁有全球不可或缺的半導體產業、相對穩定的民主制度、逐步強化中的防衛體系，以及在國際供應鏈中高度可信的角色。這些不是用來交換投降的資本，而是用來撐住安全底線的實力。

歷史早已證明，小國最危險的時刻，從來不是外敵壓境，而是內部開始相信「反抗沒有意義」。一旦社會共識被「疑美論」掏空，再多外交辭令、再多和平幻想，都無法替代實際的安全保障。

面對正在重組的國際秩序，台灣沒有逃避現實的空間。安全不是選邊站的情緒題，而是清醒判斷威脅來源、堅定累積自身實力的必修課。拒絕認知戰、拒絕自我矮化、拒絕替威脅者說話，這不是激進，而是台灣在動盪世界中，最低限度的理性與責任。

文/蔡榮捷（大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

