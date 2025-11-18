專論》台灣氣候變遷表現評比依舊落在後段班 COP of Truth 誠實還是現實重要

圖為「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index，CCPI）2026 各國排名。 圖：徐光蓉提供

[Newtalk新聞] 第30屆聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)締約國大會(COP30)正在巴西亞馬遜帕拉河口的貝倫(Belem)展開。巴西政府於三年前就爭取到主辦這具多重意義的會議：不僅是第30屆締約國大會，正逢「巴黎協議」第十周年，而UNFCCC的成立是從1992年巴西里約的地球高峰會結論產生。

三十多年國際氣候協商並非毫無進展：強化全球對溫室效應的認知與危機感，「京都議定書」開始規範已開發國家，「巴黎協議」要求所有國家參與一起行動，COP28決議2030年前應有三倍再生能源與提高能源效率，能源轉型「遠離」化石燃料等等。

廣告 廣告

雖然多數人對氣候變遷認知提升，至今仍缺乏足夠的行動改變現狀：人為排放的溫室效應氣體仍持續上升，2024年全球排放已比1990年多50%。「巴黎協議」要求所有國家提出「國家自願減量承諾」(NDC)，並追求增溫不超過攝氏1.5度。但本月初，聯合國環境組織(UNEP)根據各國的NDC估算，發現2035年全球排放量將比「控制增溫不超過攝氏1.5度路徑」高出220到230億公噸，約合2024年總排放量的一半! 而世界氣象組織(WMO)證實：2024年是有溫度記錄以來最熱的一年，比工業革命前高出攝氏1.55度，超過「控制增溫在攝氏1.5度」的目標! 當然，單單一兩年的氣溫不一定代表長期氣溫的趨勢，但不可否認已經接近破表了。

除了多數人保守的個性外，化石燃料業者與相關利益團體共同制肘是延宕的主因，化石業與利益集團為保護既得龐大利益，不惜阻撓科學研究，以雄厚的財力散播不實資訊，或不停以錯誤解方轉移注意等；近年來更積極參與國際氣候變遷協商，影響議事內容、進度與方向。據環保團體「踢走大污染者」(Kick Big Polluters Out)估算，過去五次氣候變遷大會，化石燃料與相關集團代表有超過七千人，數量僅次於主辦國代表，遠遠超過數十個低度發展國家代表總數，有的甚至以國家代表身分出席! 影響力可想而知。

今天，看守德國(Germanwatch)公布年度氣候變遷表現指標(CCPI)評比結果。從CCPI評比2009年開始舉辦，主辦單位不認為任何國家有足夠的因應措施防止氣候變遷發生，所以前三名一直從缺。今年的第4、5、6名分別是丹麥、英國與摩洛哥。評比結果和過去十分相似，表現好的國家與表現差的國家幾乎都留在原有的群組，鮮少發生跨組移動。

不過，仔細觀察CCPI結果可以看出氣候變遷行動有減緩且略倒退的現象。今年總計評歐盟與63個國家，台灣排名第59，較去年前進一名，仍屬於表現最差的一群。這三年，台灣名次雖然逐漸向前，但總分卻逐年下降，36.94，34.89到33.64。評分方式和過去一樣，只有極少數國家除外，多數國家的分數都在下降，顯示整體對氣候變遷因應的動力正在減弱。

看守德國評估是四項指標的總和：「溫室效應氣體排放」，「再生能源」，「能源使用」，與「氣候政策」；前三項占總成績八成，是根據國際組織資料，從現況、趨勢等計算所得；「氣候政策」是彙整各國學者專家、民間團體代表意見。和過去相同，台灣的各細項排名最差是：「溫室效應氣體」第60名與「能源使用」第58名，顯示台灣沒有認真進行能源轉型與提升能源使用效率。

「再生能源」比以往進步且有持續增加的趨勢，排名從去年第43上升為37。「氣候政策」部分雖有《氣候變遷因應法》明定「2050年淨零碳排」，以及「國家自願減量目標」等，但一直缺乏實踐，評估結果較去年(第39)落後，名列第41。

台灣在2009年通過《再生能源發展條例》，以保證價格(躉購費率)鼓勵民間投資再生能源發電，但因為相關人才培育與法令配套不足而窒礙難行，近年部分不肖業者破壞生態環境，與坊間流傳再生能源「有毒」的惡意錯誤資訊等，引發多起抗爭，阻礙再生能源發展。2024年太陽光電與風力分別占5.2%與3.6%電力供應，再生能源僅佔總能源供應3.5%，九成以上的能源仍依賴化石能源：煤、油和天然氣。

「能源使用」除了發電部門以天然氣取代燃煤發電外，與GHG排放變化幾乎一致；以天然氣發電降低燃煤所獲得的些許減碳成效，被總能源消耗增加抵銷，當然溫室效應氣體的排放很難下降。台灣的「國家自願減量目標」是以2005年為基準年，2020年排放減少2%，2025年減10%，2030年減28%，2035年減38%，2050年進入零碳排放。不過據環保署「溫室氣體排放清冊報告」，2023年實際上僅比2005年減少4.64%! 看來，2025年減10%目標可能無法達成，隨後的2030年，2035年與2050年「淨零碳排」的目標也很可能跳票。

因為氣候變遷衝擊日益嚴重，台灣的擁核人士不斷藉氣候變遷議題大肆鼓吹核電的重要，但卻沒有討論使用核電是否對國家降低GHG排放有幫助。台灣因應氣候變遷的進展確實遠比國際社會的預期低，下表列出台、日、韓、中與美國歷年「氣候變遷表現指標」結果，與擁抱核電的日韓美中相比，並沒有如擁核人士所說「值得汗顏」。

台、日、韓、中、美歷年氣候變遷表現指標表較(2020至2026) 圖：徐光蓉整理

巴西總統魯拉(Lula da Silva)九月在聯合國80周年大會宣布COP30是誠實的締約國大會(COP of Truth)，希望與會元首認真看待對地球的承諾，嚴肅面對氣候變遷的威脅，盡速達到在「巴黎協議」中的承諾，降低溫室效應氣體排放以控制增溫在攝氏1.5度內。已開發國家應擴大提供脆弱開發中國家財務援助，協助他們因應與適應氣候變遷，氣候變遷不只是協商，更需要及時足夠的行動。COP已進行一半，並沒有感受到協商加速，足夠的行動方案產生。誠實還是現實重要?

台灣就應以COP28大會決議：「2030年前提升再生能源為現有的3倍，能源使用效率提高為目前的2倍」為基礎，儘早設定能源使用上限，加速能源效率的提升，擴展再生能源發展取代進口能源，台灣的溫室效應氣體排放才真正有可能下降。至於核電，不但成本高昂、興建費時、有發生嚴重核災的可能以及高階核廢料無法妥善處理等問題，台灣地震颱風頻繁，地狹人稠，不該為少數私人企業短期利益賭上全民的未來。

作者：徐光蓉，台大大氣系退休教授，現為媽媽氣候行動聯盟理事

查看原文

更多Newtalk新聞報導

駁斥脫黨參選傳聞 林岱樺：有簽切結「我相信黨主席賴清德」

新光三越5死氣爆案 監委批台中市府：竟無查覺業者沒申報就裝修