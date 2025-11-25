專論》台灣真的一定要和中國統一嗎？

民進黨前主席許信良12日在民進黨創黨元老林正杰「寧為黨外」追思告別式致詞。 圖：林正杰家屬提供

[Newtalk新聞] 許信良這篇文章「追思林正杰！許信良：兩岸關係鑰匙在中國、不要一直罵民進黨」值得思考，不是寫得好，而是他提出的幾個問題，恰好成為思考批判的重要引發點。

一、台灣一定要和中國統一嗎？如果台灣一定要跟中國統一，那麼，為何是投降中國，而不是協助國民黨反攻大陸？

包含林正杰、鄭麗文等很多人都認為中國要統一，但他們的統一論、反國民黨與心向中國等現象結合在一起，我們是不是可以建構這樣的論述：（1）中國一定要統一；（2）反國民黨；（3）是不是要民主自由？則不一定。民主自由可能是他的理想之一，也可能是他們反國民黨的方式之一。當然若放在他們心智成長過程，也可能是他們在各種挫折、誘惑後，出現轉折後的人生選擇。

但這些人在本文分析架構中都沒有意義。我們要問的是：他們在台灣目前國際上的既定架構中，依舊認為台灣若不是走自己的路，就是和中國統一？而走獨立是死路，因此台灣最終還是需要和中國統一。

然而，這個思考有嚴重缺失。

（1）沒有在現代國際關係中分析台灣和中國的關係。

台灣與中國的對抗，不是兩岸關係，而是國際關係。台灣海峽各種變動，都是國際關係的一部分。另外，這兩種對抗還有結盟團體對抗的狀況，不是一對一。其次，兩者互動不只是血緣、政治、軍事，還有世界各國的經濟、地緣關係。林正杰、鄭麗文看到的兩岸關係，與國際看兩岸關係的變數截然不一樣，研判、預測的結果也迥然不同。

（2）歷史觀點不一樣。

林正杰等看到的台灣、中國關係，乃是從國民黨的歷史觀、領土觀、血源等。然而，從世界史解讀兩地的歷史觀、領土觀、血源等，幾乎可以說天差地別，得出來的結論當然非常不一樣。英國與美國就歷史觀、領土觀、血源來看，和台灣、中國關係的相似度極大，但他們的發展，卻與林正杰等的看法差異甚大。類似這樣的問題在世界史中非常多。

這個分析模式如果放在中亞、中東那些沒有明確土地所有權的游牧民族生活區域，問題更多。以中亞為例，斯基泰、大月氏、烏孫、波斯帝國、薩珊王朝等，都出入中亞，後來這塊土地為突厥族所佔有，並稱之為突厥斯坦。實際上這上面有一大堆民族，並且各時期有不同帝國佔有。我們能說這是突厥民族「自古以來神聖而不可分割的領土」？

東北亞也有這樣的狀況。朝鮮民族與其他民族也互相佔有渤海、遼河、松花江、朝鮮半島，乃是黑龍江流域、黑龍江以北、烏蘇里江以東、蒙古等土地。這些土地及上面的民族目前分佈在俄羅斯、中國、蒙古和朝鮮半島上的國家。若以「自古以來神聖而不可分割的土地」來說，這些土地與人民到底屬於哪一個國家？

中國歷史與中亞、北亞、東北亞的關係，遠比和長江以南諸土地、人民的關係緊密。如果中亞、北亞與東北亞的狀況是這樣，那麼長江以南就更不用說了。

台灣位居中國長江以南領土的海外部分，大部分的人民與中國東南民族的關係緊密，但土地就不一樣了。

在這個邏輯下，台灣真的一定要和中國統一？

就實際的國際政治運作來看，中國近代也和俄國簽訂《璦琿條約》，割讓黑龍江以北、烏蘇里江以東的百餘萬平方公里的領土，他們又怎麼看呢？

二、許信良說：「再看了一遍「選舉萬歲」，非常感動。他在書裡「青年看選舉」寫到，大家爭論民主要什麼條件，民主是不是很困難的事情，他參加中壢事件發現，民主是那麼簡單的事情。很多中國學者辯論，中國的民主可能要幾百年才能做到，「因為我們條件不夠，人民不夠聰明啊」，這些說中國還不適合實行民主，那個年代。但他認為，人民不是傻瓜、不是笨蛋，是很有智慧，「滿街都是諸葛亮」，好多年輕人、每個都有創意、都很厲害。不要相信人民是無知的，所以不適合實行民主。」

這裡有很多辯論，如果如「很多中國學者辯論，中國民主可能要幾百年才能做到，「因為我們條件不夠，人民不夠聰明啊」」那麼孫中山等推動反清的民主革命就是錯誤！繼續被清朝所管，推動非民主的改革可能是正確的！民主的國家國民比較聰明？毛澤東所講的民主集中制，那個機制內握有權力的「民主」人是比較笨，讓權力「集中」一人比較聰明？

從這個命題的相對較近的比較，是否暗指已經施行民主的日本人比中國人聰明？而且在「中國民主可能要幾百年才能做到」論述中推論，日本人聰明比中國人超過幾百年？將這個命題用在台灣，用這個中國學者可以接受的講法，也就是：在台灣的中國人比在中國的中國人聰明數百年？

另一個比較命題就是印度。印度的人口與中國相差無幾，但他施行民主。這意謂印度人比中國人聰明？人口多寡與施行民主無關？

如果說中國施行民主的條件不夠，是否意味國民黨那套「軍政、訓政、憲政」比共產黨的方式好？那 1949 年的共產革命就是一條錯誤選擇！

這些論述，其實在點出林正杰到中國、鄭麗文推動投降中國的政策，根本就是錯誤。

三、許信良這段話：「許信良說，兩岸關係不斷發展變化，當時國民黨來台灣後，50、60 年代想反攻大陸，蔣介石把 20 年來經濟發展的主要成果都用來發展軍備、花一切力量維持中華民國在聯合國代表權。國家預算 80% 用來國防與外交，是真的想要反攻大陸，也真的反攻過。當然很快就被打回來。」

意味許信良很久沒有讀書。或者他在可以讀書的歲月中，沒有讀到 1950 年的美國與台灣關係的重要文件或思考。有關中美協防條約的規定，就否定台灣能獨立對中國採取軍事活動。1958 年的金門危機，蔣介石更間接肯定不反攻大陸。因此他下面提到陳鼓應的統一論，基本上也有嚴重問題。

四、關於「許信良說，那時候很多知識分子也做選擇，跑去大陸，例如陳若曦女士就是這樣的在美國留學時，在文革時代跑回去大陸。她認為文革是人類偉大的社會主義運動。回到祖國建設，但最後都很失望。陳若曦回來寫「尹縣長」好多文化大革命中國的實際狀況，那是最好的控訴。」

這個問題比較深刻的觀點，不是陳若曦的「尹縣長」對文化大革命「最好的控訴」，而是陳若曦去中國就是接受中國當時的政治體制。或者換句話說，接受中國宣稱的中國是的「民主」體制，及其產生所宣稱的自由。陳若曦的失望不是统派的失望，而是统派對政治社會經濟整個架構理解不足的問題。精準的說法是：「在列寧式黨國體制下「（自由民主）社會生活」，是他們想要的生活嗎？

這個命題也可以問陳鼓應與台灣一般的统派人士，你們能生活在那樣的環境下嗎？

五、「許信良說，台灣大概有十年以上，每年對中國出超超過 1,000 億美金。一直到今天還是一年出超幾百億美金，對中國大陸出口還是佔 30幾%，還是最大的出口國，大膽西進直到今天對台灣還是幫助很大。90 年代上海、北京餐廳擠滿了人，自由開放的程度絕對不比台灣差。那是「改革開放的中國」，政治上也許沒有很大的自由民主，但是社會是非常自由開放的。」

這段話的重要性在於，他強調的是經濟狀況，不涉及政治結構問題。在這個狀況下，如許信良所說「自由開放的程度絕對不比台灣差，那是「改革開放的中國」，政治上也許沒有很大的自由民主，但是社會是非常自由開放的。」那麼，假如文化大革命也這樣，是不是陳若曦投奔中國的選擇是對的？這個推論的回應答案若是「對的」，其實滿清王朝也有能力達到。那麼孫中山的革命就是錯誤的。依此推論，中國 1911 年以來的歷史發展就是錯誤的道路。

其次，「台灣大概有十年以上，每年對中國出超超過 1,000 億美金。一直到今天還是一年出超幾百億美金，對中國大陸出口還是佔 30幾%，還是最大的出口國，大膽西進直到今天對台灣還是幫助很大。」這有兩個重點要強調：

（1）台灣是一個透過進出口加工的國際供應鏈的中間協助經濟國。有出口需求才有進口需求。進出口的差額才是台灣外貿賺取到的。所以，對中國的出超，乃是對其他國加入超所致。

（2）台灣對中國出超的另一個觀察重點是：台灣對中國出口大宗是用以生產的資本財為主。包含生產與再加工後製成完成品的中間財。換言之，那也是中國經濟發展成功的重要動力。

那麼 1949 年的共產革命到底意義在哪裡？所有共產黨打倒國民黨的口號，反帝、反專制、反飢餓都可在台灣的體制下成立，那為何要共產革命？基於此再討論 1980 年代持统派立場，後來投奔中國的陳鼓應，就很有意思。

同樣是專制體制，且台灣在美國壓力下還有不完全的選舉，而非中國的全無選舉。那麼中國給陳鼓應的學術自由空間，應該不會高於國民黨給他的自由空間。更何況，陳鼓應是國民黨眼中的自己人，共產黨眼中從敵國投奔過來的外人。因此只要陳鼓應在台大哲學系不要介入政治，他享有的學術研究自由應該高於在中國。由此推論，陳鼓應投入政治與後來發展，基本上是個錯誤的路。陳鼓應後來到美國，然後到北京大學，這樣的移動或許是台大哲學系事件的延伸，但我們可以肯定的說，統一路線應該是失敗的。

六、「許信良說，可是現在兩岸關係隨著歷史發展演變，今天坦白說，「你要大膽『西進』也不可能，因為中國本身已發展起來了，今天像台塑已經去中國大陸賺很多錢的，如果你還在大陸，你就完蛋了，非走不可」，因為中國大陸本身發展起來，更重要一點，中國改革開放到習近平當政後就開始改變了，中國陸更強了，「一帶一路」、建軍、東風飛彈等，花很大的錢強軍、建立國家聲威。」

某種程度來說，「大膽西進」是建立在中國史觀下的國際經濟政策。因為作為一個幾乎可以說是領導階層的菁英，應該去思考：「大膽西進」後，台灣要怎樣面對經濟強大且對台灣有領土野心的國家？

從统派且非支持國民黨的角度來看，「大膽西進」是對的，但從國民黨的角度卻不是。李登輝的「戒急用忍」實際上就是台灣人、站在台灣這塊土地的人、國民黨角度去思考台灣企業要不要西進？如果站在兩蔣角度，那可不是「戒急用忍」，而是嚴格禁止。

「大膽西進」的政策到底對不對？精準的說是不對。台商在中國被一步步侵收，非中國的各國企業一步步退出中國。川普現在以政府立場反中國，都在在證明扶持中國經濟到這個狀況，甚至到 2012 年的狀況，就是不對的。至於台商或世界各國商人在中國賺錢，基於兩個條件：中國需要世界各國企業的技術與市場開拓的機會；整個改革開放的時間夠久。沒有這兩個條件，進入中國市場的後果應該都很慘。其中，台商更慘。因為不需要時間長，只要技術被學去，工廠就很容易被接收。

從國家來看，台灣目前面臨中國強大的武力威脅，甚至連美國提出警告，都無法讓中國縮手。日本提出對台灣戰雲密佈的憂心極可能的戰事反應，竟被中國威脅要攻擊。這就是廣義「大膽西進」不對的論證。

七、「中國大陸一直講「東昇西降」，中國有一天會超過美國，好像「西」就美國而已，其實「西」不只美國，「東永遠超不過西，「西」不只有美國，歐洲是「西」，是西方文化、西方體制的人，包括日本是東或西呢？日本早就脫亞入歐，早就西方的文化。台灣是東或西呢？台灣是「西」，因為台灣的體制就是西方文化」。中國可以超過美國，永遠超不過西方文化整個世界」。

因為對「西」的定義不同，這樣很難討論。不過就產值來說，中國超過美國的可能性很高。然而，對經濟有深刻觀察的人不會認為中國的經濟實力就因此超過美國。

這不僅在兩國 GDP 的組成不一樣。一個是相對高階、高品質工業及農牧產品、服務業為主。另一個完全不是。更且在美國的產業發展、包含商業在內的技術進步對市場變化的影響等等，引領全世界。這迥非中國可以相比。這尚且不論中國本身的生產技術依舊依賴歐美日國家，假如這些國家不將技術傳入中國，中國的產業發展就有停滯危機。

八、「許信良說，「改革開放」本來是很好的制度，20 大以後，它變成專制獨裁。完全改變改革開放政策，加上經濟發展到那個程度，大陸當然威脅世界。今日世界對中國有敵意，是很自然的事情。不是美國，歐洲、日本、台灣也一樣這樣防它。歷史條件不同。」

許信良這個檢討不夠深刻。不是「改革開放」變成「專制獨裁」，而是整個「改革開放」就是以「專制獨裁」這個政治體制在進行。

這個體制不改變，「改革開放」越成功，「專制獨裁」威脅世界就越大。套美國前副總統彭斯的說法，這是價值觀差異的問題。以這樣的觀點，照统派的利益，回過去看陳鼓應、鄭麗文及其统派，乃至許信良，他們不清楚海峽兩岸的差異與競爭，主體不在統獨，而在中華民族能否以新的價值觀來建構新中國，讓中國人過著新的人生。用這樣的觀點來習近平的軍事擴張與所謂的統一，就是要讓已經產生新生活方式、新價值觀的一群他口中所說，住在中國領土台灣的中國人，回去過習近平概念中的中國價值觀與中國生活。

我們將上述論點，重整許信良下面的談話：「信良說，中國大陸自己要好好想，「你還不夠復興嗎？中國從來沒有像今天這樣偉大，國勢那麼強，經濟那麼好，世界第二大經濟體。中華民族早就復興了。這已經不是一個國家發展的目標了。中國人民、中國領導者要好好想，你面對世界，這個是敵視它的西方世界。而西方世界是很強的，不是只有美國」。「今天我真的很希望中國走向民主」，就像林正杰在 70 講的民主真的很簡單，不是那麼困難，好好選舉就是。「你說，中國人民沒有條件實施民主，我絕不相信。這絕對不是真實的，這絕對是欺騙人民的話」。」

習近平「你還不夠復興嗎？中國從來沒有像今天這樣偉大的，國勢那麼強，經濟那麼好，世界第二大經濟體。中華民族早就復興了。這已經不是一個國家發展的目標了。」過來，就是中國人要不要過民主自由的生活？「就像林正杰在 70 講的民主真的很簡單，不是那麼困難，好好選舉就是」說「中國人民沒有條件實施民主，」只是不要接受西方價值觀的藉口。

九、「許信良說，「如果，今天中國不威脅台灣，有什麼不好的？奇怪呢？你說台灣是中國人，很好啊。如果今天中國人為什麼一定要聽你的。中國、台灣成為一個國家，國民黨來台灣，台灣就已經變成一個國家了。這是一個現狀，中國大陸必須接受、必須尊重。只要對台灣沒有威脅，兩岸怎麼會有問題的。兩岸本來就會和平的。如果今天中國還像 90 年代改革開放，兩岸沒有理由不能大膽西進，沒有理由兩岸經濟不能融成一體」。

人類命運共同體很好的概念，像歐洲共同體 26 個國家變成一個歐洲國——歐盟。只要自主的、不要強迫的、人民自願的，兩岸人民比歐洲法國、德國世仇，法國被德國佔領三次，人家都可以合作變成一個國家，「我在大陸曾經講過，你們很奇怪，你們像歐洲這樣的統一，你說好不好呢？」像歐洲一樣，英國一樣，你要自由進來可以、要走可以。完全尊重台灣人民意願，兩岸不會有問題的。所以，不要一直罵民進黨，關鍵不在它。」

許信良這一段話其實就是西方價值出現的中國現象，而這個現象就是習近平所不熟悉且反對的。

作者 ： 林修正 ／退休副教授

