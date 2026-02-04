專論》台獨聯盟盟員 — 一群最容易被忽略的政治受難者
[Newtalk新聞] 2025 年國史館出版《台灣獨立聯盟史料彙編》(5-8冊)，這些「史料」與前四冊一樣，是由「監控檔案」所構成，其來源是調查局、國安局、外交部。這些監控檔案是黨國不分，國民黨威權統治下，「海外鎮壓」的明證。因為這樣的「黨國暴力」讓許多主張台灣獨立或是無辜被羅織罪名的人，成為無法回家的「黑名單」，被迫在異鄉流浪漂泊。
而「台獨、中共、國內陰謀份子（黨外）」曾是中國國民黨戒嚴獨裁統治下的三合一敵人。其背後是鬥爭的思維，所以監控、攻擊、分化、收買...等手段無所不用（至今仍有許多藍白政客奉行這樣的策略），我們看到的只是冰山的一角。
監控檔案真實待考 黨國海外鎮壓明證
如今，國共一家親，中共動輒全球追緝腰桿挺直不願意跪下的台灣人，貼上「頑固台獨份子」。而這些勇敢正直的台灣人，則把它當作光榮的勳章。
因此，閱讀這份中國國民黨的黨國「監控檔案」史料，就如同國史館陳儀深館長所說的「內線會報情資也有可能為了追求績效，道聽塗說，所以閱讀時也需要小心，加以辨別。」(p.1)。因此，如果根據監控檔案所提供的描述，必須存疑，不應該以孤證貿然斷定，如〈導言〉提到「其實獨盟內部...」(p.21) 這一段僅使用調查局作為監控者的評述資料，其內容「真實」待考，卻使用了「其實」。
洪世芳館長清楚指出「郭倍宏、李應元等闖關回臺後被捕，引起社會關注廢除刑法第一百條的議題，間接促成『廢除刑法一百條』運動...」這樣的「間接促成」看似雲淡風輕，建議不妨進一步參考當時發動100行動聯盟的關鍵人物，台教會創會秘書長廖宜恩的證詞，廢除刑法一百條運動，這是一個計畫縝密、裡應外合的政治行動。
其中「台灣獨立聯盟」使用的是「台而不是臺」。名從主人，國史館應該基於史料精確性沿用團體名稱，而非一律改為「臺」。
就〈導言〉所提到組織的沉寂、分裂、重組，看起來有道理，不過如果我們放在更大的視角來看，1970年台獨聯盟成立、日本盟員宗像隆幸、黃昭堂等協助彭明敏出逃，乃至盟員黃文雄、鄭自才（時為台獨聯盟執行秘書）秘密規劃的 424 刺蔣案，KMT積極抹紅台灣獨立聯盟，台灣獨立聯盟為在美、日等國的社會生存，也勢必要摸索出該國政府允許的策略和組織模式。
倡議、組織、行動 台獨聯盟盟員靈活創立各個團體
台獨聯盟的盟員有意識地根據議題倡議、組織型態之必要，靈活地形成不同團體，這些團體，並非由台獨聯盟本部直接指揮，沒有組織上的直接隸屬關係，但因為由台獨聯盟盟員發起繼而主導，因此盟員之間都會心照不宣、彼此支援。
如世界台灣同鄉會（1974）的成立，同時盟員有意識發展更多在地同鄉會，2008 年之前的世台會會長清一色為台獨聯盟盟員；全美台灣人權會（1976）曾發起一人一信救援美麗島大審政治犯，高達 8000 多封等；北美台灣人教授協會（1980）；《台灣公論報》（1981）正式出刊就是以陳文成命案為第一期；台灣人公共事務協會（1982）由世界性台獨聯盟第一任主席蔡同榮和陳唐山共同創立；北美台灣人醫師協會（1984）則是由周烒明醫師主導；北美洲臺灣婦女會（1988）則由張富美、吳秀慧、王明玉等人籌組。
這些團體活躍至今，儘管有人事上的更迭，但是從創辦人與成員，就可以反查出他們與台獨聯盟的關係。有趣的是，現在看起來是各自獨立的團體，國民黨情治單位可是很清楚他們和「偽盟」(監控檔案不願提台獨聯盟正式名稱，避免間接承認其正當性）的關係（7-7-4, p.312、313）。
既視感？認同台灣就等於台獨份子
因此，這些目前看起來稀鬆平常的「台灣人」社團，當時對國民黨卻是芒刺在背，因為這些團體都是不願屈服於中華民國外來政權體制，以「台灣」為名，證成自身主體意識。
〈導言〉中，提到台獨聯盟...「1982、1983之際，[...] 在海外大致掌握了各級台灣同鄉會 [...] 成為海外獨運主流。」好像台獨聯盟掌控力很強，殊不知，對國民黨而言，當時敢用「台灣」為名，就是「台獨」，如同現在中國動輒用台獨頑固份子全球通緝般。
所以，一般人也不太敢加入使用「台灣」為名的組織，因此，台獨聯盟並非組織上的「掌握」，反而顯示出有許多具有使命感的台獨聯盟盟員，不懼危險、不怕成為國民黨黑名單，浪漫地追求著台灣獨立。
要提醒的是，檔案中有些被認為是可疑的「抓耙子」，需要更謹慎小心求證，因為黨國的「監控檔案」，就如同前面陳儀深館長所說的，這些撰寫人也可能為了交差了事、領取巨額獎金等因素，而任意捏造事實。
過去都過去了？國民黨可從來沒有要放過台灣人
對於中國國民黨統治下的黨國體制對台灣人民的集體迫害，也不應該用一句「國民黨本來就這麼壞」而輕輕放過。他們不僅在黨國戒嚴時期監控迫害者台灣人，到目前 2026 年為止，從藍白在國會的胡作非為來看，歷史不但會重演，更證明貪婪虛假如國民黨，可從來沒要放過台灣人！
台獨聯盟根據國史館檔案，目前規畫了一整年的讀書會，並邀請有興趣的盟員與夥伴一起來研究監控我們(前輩)的檔案，重新喚起記憶、辨別真假、堅定志向。
無論如何，我們很肯定國史館整理的這一批中國國民黨黨國體制下海外監控檔案，這就是迫害的證據。同時也提醒我們，海外監控如此，台灣島內監控定是變本加厲。而這些被國民黨國所監控海外黑名單，這些勤懇又浪漫的理想主義者，多年被排拒在故鄉台灣之外，父母過世亦無法奔喪，是台灣轉型正義推動下，最容易被忽略的政治受難者。
