專論》 國際秩序為何失序？問題不在川普 而在普丁與習近平

[Newtalk新聞] 冷戰後的自由國際秩序，是一套由美國主導、以自由民主、國際法、多邊制度與經濟全球化為核心的規範性秩序；它在成功擴張的同時，也因內在矛盾與權力轉移而逐漸動搖。

冷戰後的自由國際秩序，是指 1991 年蘇聯解體後，由美國及其盟友主導建立的一套國際規則、制度與價值體系，其目標是：透過自由民主、資本主義市場、國際法與多邊制度，來降低大國衝突、促進繁榮與穩定。它不是一個正式條約，而是一個「規範與制度的組合」。

冷戰後的自由國際秩序有四大核心支柱

（一） 主權與領土完整，但有限制

國家主權被承認，但不得以武力改變邊界，人權問題開始被認為是「非完全的內政」， 這是與傳統威斯特伐利亞（Westfalia）秩序的重大差異。

（二）多邊制度與國際法

這個制度的關鍵機構包括：聯合國體系、WTO（含 GATT）、IMF、世界銀行與國際刑事法院（部分國家未加入）。

（三）經濟自由化與全球化

這有如下幾個特徵：自由貿易、資本流動、全球供應鏈、技術與資訊流通。

（四）民主、人權與自由價值

這個部分包括：民主治理、個人自由、法治、人權的普世性。雖然在實際上實踐不一致，但具有強烈的規範性力量（normative power）。

這個秩序是由美國提供安全公共財（例如航行自由）、維持軍事同盟（NATO、日美同盟），在關鍵時刻由美國承擔成本， 美國是「秩序的保證人」。

冷戰後自由秩序的內在矛盾與其動搖

但是這個自由秩序有著其內在矛盾存在，例如普世價值與主權平等的原則會出現衝突，人權的干預（如科索沃）會被視為具有雙重標準；而全球化有贏家與輸家，全球化造成產業空洞化、社會不平等、民粹主義崛起（川普、Brexit）；全球化假設經濟成長必然帶來政治自由，但實際上中國、俄羅斯走向威權資本主義；而美國自身在伊拉克戰爭、關達那摩、金融危機方面被質疑具有合法性的問題，這就削弱了國際秩序的道德權威。

但是國際秩序的破壞不應該說是由川普開始的「 而應該說是普丁與習近平開始的」

為何可以說「普丁與習近平先開始」的呢？

普丁以武力公開否定戰後規則，2008 年發起喬治亞戰爭，普丁首次以軍事行動改變邊界；2014 年吞併克里米亞，公然違反《聯合國憲章》；2022 年全面入侵烏克蘭，這是對「不得以武力改變邊界」的正面否定，而這些行為是硬性的、軍事性的秩序破壞，而且非常明確。

至於習近平所做的是系統性重塑規則，而非只違規：

1、在南海設定「九段線」與進行軍事化活動：南海最早出現於 1947 年中華民國政府公布的「十一段線」，1949 年後由 中華人民共和國繼承並改為九段線，但從未清楚界定其法律性質為何：是領海？歷史性水域？還是主權聲索範圍？其關鍵問題在於模糊但極端廣泛。《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）明確規定：領海12 海里、專屬經濟區（EEZ）200 海里、海洋權利來自「陸地」；但九段線覆蓋約 90% 南海海域，與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊 EEZ 大量重疊， 九段線無法在 UNCLOS 下成立。在2016 年南海仲裁案（菲律賓 v. 中國）中，仲裁庭裁定：九段線沒有法律依據，中國主張的「歷史性權利」不成立，多數南海地物僅為「礁岩或低潮高地」，不能產生 EEZ。

而中國就在南海進行軍事化：（1） 人工島建設（2013–2016）：在 永暑礁、美濟礁、渚碧礁 等地填海造島，建設3000 公尺跑道、深水港、雷達與通訊設施。（1） 軍事部署：其後續的部署包括：防空飛彈（HQ-9）、反艦飛彈、電戰設備與軍機常態起降， 從「民用設施」快速轉為前沿軍事基地。

其戰略意圖：不只是主權爭議，而是 反介入／區域拒止（A2/AD），要限制美軍與盟友行動，改變第一島鏈的戰略平衡。南海是全球約 1/3 海運貿易要道，掌控南海對對東亞經濟生命線具有影響力。中國所做的是要掌握南海的海上控制權。因此中國做的不是單純違規，而是：先否定裁決 → 再製造既成事實 → 最後要求他國「接受現實」，這是一種修正主義大國的典型行為模式。

2、中國對於 WTO的 規則採「選擇性遵守」，透過一帶一路輸出的影響力，要弱化既有多邊機制，

3、對於台灣、香港、新疆的人權與主權之敘事進行挑戰，製造出其特有的意識形態。因此， 中國做的不是單點違規，而是試圖改寫遊戲規則本身。

作者：張正修，曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。

