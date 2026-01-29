專論》 國際秩序為何失序？問題不在川普 而在普丁與習近平
[Newtalk新聞] 冷戰後的自由國際秩序，是一套由美國主導、以自由民主、國際法、多邊制度與經濟全球化為核心的規範性秩序；它在成功擴張的同時，也因內在矛盾與權力轉移而逐漸動搖。
冷戰後的自由國際秩序，是指 1991 年蘇聯解體後，由美國及其盟友主導建立的一套國際規則、制度與價值體系，其目標是：透過自由民主、資本主義市場、國際法與多邊制度，來降低大國衝突、促進繁榮與穩定。它不是一個正式條約，而是一個「規範與制度的組合」。
冷戰後的自由國際秩序有四大核心支柱
（一） 主權與領土完整，但有限制
國家主權被承認，但不得以武力改變邊界，人權問題開始被認為是「非完全的內政」， 這是與傳統威斯特伐利亞（Westfalia）秩序的重大差異。
（二）多邊制度與國際法
這個制度的關鍵機構包括：聯合國體系、WTO（含 GATT）、IMF、世界銀行與國際刑事法院（部分國家未加入）。
（三）經濟自由化與全球化
這有如下幾個特徵：自由貿易、資本流動、全球供應鏈、技術與資訊流通。
（四）民主、人權與自由價值
這個部分包括：民主治理、個人自由、法治、人權的普世性。雖然在實際上實踐不一致，但具有強烈的規範性力量（normative power）。
這個秩序是由美國提供安全公共財（例如航行自由）、維持軍事同盟（NATO、日美同盟），在關鍵時刻由美國承擔成本， 美國是「秩序的保證人」。
冷戰後自由秩序的內在矛盾與其動搖
但是這個自由秩序有著其內在矛盾存在，例如普世價值與主權平等的原則會出現衝突，人權的干預（如科索沃）會被視為具有雙重標準；而全球化有贏家與輸家，全球化造成產業空洞化、社會不平等、民粹主義崛起（川普、Brexit）；全球化假設經濟成長必然帶來政治自由，但實際上中國、俄羅斯走向威權資本主義；而美國自身在伊拉克戰爭、關達那摩、金融危機方面被質疑具有合法性的問題，這就削弱了國際秩序的道德權威。
但是國際秩序的破壞不應該說是由川普開始的「 而應該說是普丁與習近平開始的」
為何可以說「普丁與習近平先開始」的呢？
普丁以武力公開否定戰後規則，2008 年發起喬治亞戰爭，普丁首次以軍事行動改變邊界；2014 年吞併克里米亞，公然違反《聯合國憲章》；2022 年全面入侵烏克蘭，這是對「不得以武力改變邊界」的正面否定，而這些行為是硬性的、軍事性的秩序破壞，而且非常明確。
至於習近平所做的是系統性重塑規則，而非只違規：
1、在南海設定「九段線」與進行軍事化活動：南海最早出現於 1947 年中華民國政府公布的「十一段線」，1949 年後由 中華人民共和國繼承並改為九段線，但從未清楚界定其法律性質為何：是領海？歷史性水域？還是主權聲索範圍？其關鍵問題在於模糊但極端廣泛。《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）明確規定：領海12 海里、專屬經濟區（EEZ）200 海里、海洋權利來自「陸地」；但九段線覆蓋約 90% 南海海域，與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊 EEZ 大量重疊， 九段線無法在 UNCLOS 下成立。在2016 年南海仲裁案（菲律賓 v. 中國）中，仲裁庭裁定：九段線沒有法律依據，中國主張的「歷史性權利」不成立，多數南海地物僅為「礁岩或低潮高地」，不能產生 EEZ。
而中國就在南海進行軍事化：（1） 人工島建設（2013–2016）：在 永暑礁、美濟礁、渚碧礁 等地填海造島，建設3000 公尺跑道、深水港、雷達與通訊設施。（1） 軍事部署：其後續的部署包括：防空飛彈（HQ-9）、反艦飛彈、電戰設備與軍機常態起降， 從「民用設施」快速轉為前沿軍事基地。
其戰略意圖：不只是主權爭議，而是 反介入／區域拒止（A2/AD），要限制美軍與盟友行動，改變第一島鏈的戰略平衡。南海是全球約 1/3 海運貿易要道，掌控南海對對東亞經濟生命線具有影響力。中國所做的是要掌握南海的海上控制權。因此中國做的不是單純違規，而是：先否定裁決 → 再製造既成事實 → 最後要求他國「接受現實」，這是一種修正主義大國的典型行為模式。
2、中國對於 WTO的 規則採「選擇性遵守」，透過一帶一路輸出的影響力，要弱化既有多邊機制，
3、對於台灣、香港、新疆的人權與主權之敘事進行挑戰，製造出其特有的意識形態。因此， 中國做的不是單點違規，而是試圖改寫遊戲規則本身。
作者：張正修，曾任考試委員、開南大學法律系系主任、淡江大學公共行政學系兼任副教授、台北教育大學文教法律研究所兼任副教授。
更多Newtalk新聞報導
抓馬杜洛影響台海？盧比歐：習近平視犯台為歷史使命不會因此改變
吳恭銘觀點》張又俠都倒了 鄭麗文你還相信習近平？
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 235則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 45則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 28則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10則留言
台北101董事長賈永婕︰攀爬101這件事結束 不可能再開放
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓成功，外界關注未來是否會再開放其他好手攀爬台北101？台北101董事長賈永婕直言，「不可能，攀爬這件事結束」。賈永婕表示，ALEX原本就是非常偉大的極限攀爬者，這次ALEX成功攀爬台北101也不是一個人徒手而已，還有30自由時報 ・ 2 小時前 ・ 25則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 216則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 8則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 198則留言
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 27則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 25則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
雞蛋能吃嗎？台中爆禽流感引恐慌！譚敦慈點名「2種蛋」別碰
台中市豐原區近期爆發禽流感，超過1700隻雞大量死亡，但業者未主動通報，聲稱病死雞在雞場就地掩埋，引起民眾恐慌。對此，「無毒教母」譚敦慈分享安全吃蛋的6個方法，提醒民眾接觸雞蛋後務必洗手，烹煮時蛋白、蛋黃都要完全凝固，絕對不要生食。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 1則留言