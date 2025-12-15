專論》 封死釋憲、強推違憲法案 立法院正在摧毀制衡？
[Newtalk新聞] 立法院以些微多數強行通過多項高度爭議、甚至明顯違憲的法案，同時又杯葛大法官人事，讓憲法審查機制幾近停擺，等同於要求行政院只能被動吞下立法結果。當立法權一邊擴張、一邊封死救濟管道，憲政制衡是否仍然存在，已成為無法迴避的問題。然而，在民主憲政體制中，行政部門真的只能照單全收嗎？放眼國際經驗，答案恐怕並不如此單純。
一、雷根總統如何繞過國會？
雷根總統在任內最著名的是拒絕遵守《戰爭權力決議》(War Powers Resolution) 的報告義務，以及在移民與民權政策上透過行政裁量限制法律的執行。
《1986 年移民改革與控制法》(Immigration Reform and Control Act, 1986)法要求雇主核查員工的合法身份，並禁止僱用非法移民。而雷根的做法是：在執行上，雷根政府選擇「有限執法」，對雇主的查核義務採取寬鬆態度。同時，他透過行政命令擴大「家庭團聚」的豁免，讓部分非法移民免於遣返。這就是總統透過行政裁量「不完全執行」國會法律的例子。
此外，民權法 (Civil Rights Act, 1964) 與後續教育資助、平權措施 (Affirmative Action，優惠性措施) 的立法，要求聯邦政府積極推動種族平等、教育機會均等。但雷根總統在 1980 年代推行「小政府」與保守政策，對民權法的執行採取更保守的解釋，認為過度積極的平權措施等於「反向歧視」。雷根政府透過對解釋的窄化（限制適用範圍），使司法部與教育部縮小了平權措施的適用範圍，強調「禁止歧視」，而非「積極促進多元」。在聯邦合約與就業政策上，雷根政府減少要求企業必須達成特定族群比例的規定。此外，對於既有的平權計畫，政府往往延遲批准或降低執行力度。
在教育部政策方面，於 Title VI（禁止基於種族的教育歧視）與 Title IX（禁止基於性別的教育歧視）的執行上，雷根政府採取更狹窄的解釋。例如，認為 Title IX 僅適用於直接接受聯邦資金的部門，而非整個學校或大學。這種窄化解釋就導致了許多教育機構得以規避全面遵守反歧視規定。
雷根政府把司法部民權司 (Civil Rights Division)的預算與人力縮減，使執法案件數量下降。結果，許多民權調查與訴訟進度放緩，形成「消極執法」的效果。
最清楚的例子是：1973年，國會通過戰爭權力決議 (War Powers Resolution, 1973)，該法要求總統在派遣美軍進入敵對或可能敵對的情況下，必須在 48 小時內通知國會，並在 60 天內撤回或取得國會批准。但雷根在 1980 年代美國介入中美洲（如薩爾瓦多、尼加拉瓜）時，雷根政府拒絕依照決議提交完整報告。他認為該法違憲，因為它限制了總統作為「三軍統帥」的憲法權力。
二、總統與行政院應該怎麼做？
其實立法院通過的違憲法案，即使總統加以公布，也可以不照單全收，尤其在大法官會議被國民黨與民眾黨完全癱瘓的時候，總統與行政院可像美國總統一樣，清楚提出法案違憲的理由而選擇不執行或部分不執行國會法律，逼使國民黨與民眾黨趕快恢復大法官會議的功能，並使中國共產黨利用兩黨癱瘓政府的伎倆失效。
